Panamá

Gobierno de Panamá llama a consultas a su embajador en Nicaragua tras declaraciones de Ortega

La Cancillería panameña comunicó la convocatoria de Eddy Davis Rodríguez en Managua y confirmó una rebaja en el vínculo bilateral, luego de que el régimen nicaragüense afirmara que no habrá más comicios

Guardar
Google icon
Retratos de Raúl Mulino y Daniel Ortega en primer plano, con las banderas de Panamá y Nicaragua de fondo divididas por una línea en zigzag.
Raúl Mulino de Panamá y Daniel Ortega de Nicaragua muestran sus retratos frente a las banderas de sus respectivos países, separadas por una línea en zigzag. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Gobierno de Panamá anunció este martes el llamado a consultas de su embajador en Nicaragua, Eddy Davis Rodríguez, tras rechazar las declaraciones de Daniel Ortega sobre la eliminación de futuras elecciones en ese país centroamericano. La medida, comunicada oficialmente por la Cancillería de Panamá, implica una reducción en el nivel de las relaciones diplomáticas entre ambos países, según fuentes consultadas por la agencia de noticias EFE.

En un comunicado difundido en la capital panameña, la Cancillería señaló: “Suprimir un derecho fundamental como es el voto representa un fuerte agravio a los principios democráticos”. El texto oficial precisó que, como respuesta a lo que considera este hecho, el Gobierno panameño decidió convocar a su representante diplomático en Managua.

PUBLICIDAD

Esta acción diplomática, de acuerdo con la información recabada por EFE, constituye la retirada formal del embajador y supone un mensaje de desaprobación hacia el ejecutivo sandinista.

Las tensiones se intensificaron después de que Daniel Ortega, quien gobierna Nicaragua desde 2007, afirmara durante el 47° aniversario de la revolución sandinista que en el país “no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos (oposición) atrapar el Gobierno, atrapar el poder”. Estas declaraciones fueron recogidas por EFE y han provocado reacciones internacionales.

Imagen FMVGXQGPZBE35C7IWTX4OVVF24

Cancillería de Panamá señaló: “el voto constituye el principal mecanismo mediante el cual los ciudadanos expresan libremente su voluntad”. El comunicado reafirmó el compromiso del ejecutivo panameño con la democracia, el respeto al orden constitucional, las libertades fundamentales, el pluralismo político y la decisión soberana de los pueblos. “El respeto a la voluntad popular, expresada mediante elecciones libres periódicas, transparentes y competitivas, es una condición esencial para la vigencia de la democracia”, puntualizó la nota oficial.

PUBLICIDAD

Panamá exhortó a las autoridades nicaragüenses a respetar los derechos civiles y políticos, a preservar la vía electoral y a garantizar condiciones que permitan la participación de todas las voces en la vida pública. Esta postura se suma a la reacción de otros gobiernos de la región y de Estados Unidos, que han expresado preocupación por el rumbo democrático en Nicaragua.

Reacciones en la región y Estados Unidos

El Gobierno de Costa Rica también manifestó el lunes preocupación por el cierre de espacios cívicos en Nicaragua. Esta declaración provocó la respuesta del ejecutivo sandinista, que calificó la postura costarricense como “atrevida”. De acuerdo con EFE, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, acusó a Ortega de mostrar su “verdadera naturaleza autoritaria”.

Caricatura de Daniel Ortega y Rosario Murillo sostienen urnas en un escenario; una multitud con banderas de Nicaragua y pancartas de protesta los rodea.
Daniel Ortega y Rosario Murillo, en caricatura, sostienen urnas electorales frente a una multitud con banderas de Nicaragua que protesta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trasfondo político en Nicaragua

La situación política en Nicaragua ha sido objeto de atención internacional desde hace varios años. Ortega y su esposa, Rosario Murillo, quien fue vicepresidenta desde 2017 y designada copresidenta en febrero de 2025 tras una reforma constitucional, han sido señalados por organismos y gobiernos extranjeros de restringir la participación política y de cometer fraudes electorales. La administración sandinista se ha mantenido en el poder eliminando a la oposición y modificando la legislación para impedir la competencia electoral.

Qué cambia con la reforma electoral

Según datos recogidos por EFE, Nicaragua debía celebrar elecciones generales en noviembre de 2026. Una enmienda constitucional amplió el período presidencial, de modo que las próximas elecciones están programadas para noviembre de 2027.

Las reformas legales han generado críticas de organizaciones de derechos humanos y de países de la región, que consideran estas medidas un retroceso en la institucionalidad democrática.

Temas Relacionados

Daniel OrtegaPanamáNicaraguaDemocracia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Nueva estrategia vial busca reducir accidentes con controles a conductores y transporte pesado en Honduras

Las brigadas de control vial se enfocan en la detección de conductores bajo efectos del alcohol, exceso de velocidad, irregularidades en vehículos y fallas en el transporte pesado.

Nueva estrategia vial busca reducir accidentes con controles a conductores y transporte pesado en Honduras

Más de 33,000 dominicanos buscan formación tecnológica a través de becas

La institución reportó que su convocatoria de Educación Continua para el período julio-septiembre de 2026 recibió 33,274 registros y atribuyó el aumento a la búsqueda de competencias vinculadas a la transformación digital

Más de 33,000 dominicanos buscan formación tecnológica a través de becas

La municipalidad de San Miguel Dueñas en Guatemala refuerza la seguridad tras una emboscada el fin de semana

El despliegue coordinado con la PNC y el Ejército incluye patrullajes y puestos de control en el casco urbano, luego del ataque armado del sábado en el acceso al municipio que dejó dos muertos

La municipalidad de San Miguel Dueñas en Guatemala refuerza la seguridad tras una emboscada el fin de semana

Desinformación en el Triángulo Norte: la alfabetización mediática, clave frente a la Inteligencia Artificial

Un estudio advierte que la expansión de plataformas digitales elevó la exposición a contenidos falsos en El Salvador, Guatemala y Honduras

Desinformación en el Triángulo Norte: la alfabetización mediática, clave frente a la Inteligencia Artificial

El Salvador suma triunfos en olimpiadas de química, matemáticas y astronomía con el Programa Jóvenes Talento

La delegación del Programa Jóvenes Talento El Salvador consiguió dos preseas y dos reconocimientos especiales en la IChO celebrada en Taskent, Uzbekistán, en una edición con participación de más de 90 países

El Salvador suma triunfos en olimpiadas de química, matemáticas y astronomía con el Programa Jóvenes Talento

TECNO

Crean robots que piensan y actúan para ayudar a personas en hogares y hospitales

Crean robots que piensan y actúan para ayudar a personas en hogares y hospitales

Es oficial: Francia prohíbe redes sociales a menores de 15 años

Estos son los juegos confirmados de Xbox Game Pass para la segunda mitad de julio

Cómo encontrar la papelera de WhatsApp y eliminar archivos que ocupan memoria

Convierte a las protagonistas de Las Guerreras K-Pop en stickers: guía para hacerlos gratis en casa

ENTRETENIMIENTO

Dunesday: la fecha en la que ‘Avengers’ y ‘Dune’ se enfrentarán por la taquilla en 2026

Dunesday: la fecha en la que ‘Avengers’ y ‘Dune’ se enfrentarán por la taquilla en 2026

Adam Levine y Behati Prinsloo: así sobrevivió su matrimonio al escándalo de sexting que casi los separa

Ed Harris asegura que casi abandona ‘Rancho Dutton’ porque se sintió engañado por su papel en la serie

“Me encerraron dos días en un ataúd”: la tortura a la que se sometió Jacob Elordi para la escena final de su personaje en ‘Euphoria’

Matt Damon revela que una mujer fue su doble en una escena de ‘La Odisea’: “Tenía los mejores brazos que he visto en mi vida”

MUNDO

Francia aprobó la ley que prohíbe el uso de redes sociales a menores de 15 años

Francia aprobó la ley que prohíbe el uso de redes sociales a menores de 15 años

La policía india arrestó a Rahul Gandhi tras pedir la renuncia de Modi en las protestas del movimiento Cucaracha

Niebla, hielo y curvas sin visibilidad: así es Trollstigen, la carretera más peligrosa de Noruega

Petroleros con crudo saudita dan media vuelta en el mar Rojo tras las amenazas de los hutíes

Marco Rubio se reunirá en Manila con Wang Yi, ministro de Asuntos Exteriores de China