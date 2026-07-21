Ciencia

Tres estudiantes crean un método revolucionario para eliminar microplásticos del agua potable

Un equipo de la India, formado por tres adolescentes de 16 años, obtuvo el premio global de The Earth Prize 2026 gracias a un polvo biodegradable hecho de semillas de tamarindo, capaz de agrupar residuos plásticos presentes en el agua y facilitar su extracción mediante un imán portátil

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Premio de la Tierra 2026
Un equipo de la India ganó The Earth Prize con un polvo de tamarindo biodegradable que elimina microplásticos del agua potable

Por primera vez, un equipo de la India obtuvo el máximo galardón en The Earth Prize gracias a un polvo biodegradable elaborado con tamarindo que elimina microplásticos del agua potable de manera simple y accesible.

Los creadores de este avance, Vivaan Chhawchharia, Ariana Agarwal y Avyana Mehta, tienen 16 años y desarrollaron el proyecto a partir de una problemática cotidiana: millones de personas en zonas rurales almacenan agua en recipientes plásticos sin acceso a sistemas de filtrado, lo que incrementa el riesgo por contaminación invisible.

El equipo ideó Plas-Stick luego de observar cómo los microplásticos afectan a quienes dependen de envases plásticos para el agua diaria. Según datos de The Earth Foundation, más de 2.200 millones de personas carecen de acceso a agua potable gestionada de forma segura, lo que eleva la exposición a sustancias contaminantes.

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“Ser nombrados ganadores globales de The Earth Prize es increíblemente especial para nosotros, especialmente como el primer equipo de India en recibir este reconocimiento”, expresaron los jóvenes.

En qué consiste el método para eliminar microplásticos

La innovación parte de un material agrícola descartado: las semillas de tamarindo. Al convertirlas en polvo y añadirlo al agua, el compuesto actúa como un “imán natural” para los microplásticos, agrupándolos en pequeños conglomerados que se pueden retirar fácilmente con un imán portátil. En otras palabras, el método permite limpiar el agua sin electricidad ni tecnología avanzada.

Premio de la Tierra 2026
El producto, llamado Plas-Stick, fue ideado tras notar el impacto de los microplásticos en comunidades sin acceso a agua filtrada

Esta solución fue diseñada para ser asequible y fácil de implementar en comunidades que no cuentan con infraestructura tecnológica. Además, el sistema ya se presentó en talleres y actividades educativas donde participaron más de 8.000 estudiantes y docentes, según el comunicado de The Earth Prize.

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La contaminación por microplásticos se detecta hoy en mares, ríos y fuentes de agua potable en todo el mundo. Estas partículas, que miden menos de cinco milímetros, pueden llegar al organismo humano a través del consumo diario. La solución de Chhawchharia, Agarwal y Mehta ofrece una alternativa replicable en contextos de bajos recursos y podría extenderse a otros países.

Premio de la Tierra 2026
Los jóvenes expresaron que ser los primeros ganadores de la India en The Earth Prize es un logro especial

“Transformar residuos agrícolas en una herramienta para eliminar microplásticos demuestra una creatividad y un propósito extraordinarios”, destacó McGarry.

El proyecto de los adolescentes indios fue elegido entre siete finalistas continentales, tras una votación global en la que participaron cerca de 23.000 personas. Además del reconocimiento económico, el equipo recibió la “100-year flag”, una bandera simbólica confeccionada con velas recicladas y transmitida entre las escuelas ganadoras de la competencia.

El desarrollo contó con el apoyo del especialista Rajesh Khandelwal, quien aportó experiencia científica durante las pruebas. “El equipo Plas-Stick representa exactamente el tipo de innovación que The Earth Prize busca impulsar: soluciones con base científica, responsables con el ambiente y accesibles para las comunidades que más las necesitan”, valoró Peter McGarry, fundador de The Earth Foundation.

Premio de la Tierra 2026
El polvo actúa como “imán natural”, facilitando la retirada de microplásticos con un imán portátil sin requerir electricidad

Tras la premiación, los jóvenes planean crear centros locales de producción para que la solución llegue a más zonas rurales y permita el acceso a agua limpia, al tiempo que invitan a otros jóvenes a apostar por ideas con impacto ambiental.

The Earth Prize, impulso a la acción ambiental juvenil

The Earth Prize es la competencia ambiental para jóvenes más relevante a nivel global. Desde 2019, más de 21.000 estudiantes de 169 países han presentado proyectos orientados a resolver problemas como la contaminación plástica, la escasez de agua y el cambio climático.

Premio de la Tierra 2026
Más de 8.000 estudiantes y docentes participaron en talleres educativos sobre la solución, según The Earth Prize

Organizada por The Earth Foundation, una organización con sede en Ginebra, la iniciativa busca convertir la preocupación ambiental en acciones concretas a través de mentorías, formación y financiamiento para los ganadores.

El premio incluye recursos y visibilidad internacional, facilitando que los proyectos pasen de la idea a la implementación y abran oportunidades reales de cambio.

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