La respuesta del padre de Rodrigo De Paul a los que difunden teorías conspirativas por la caída de Argentina en la final del Mundial

Roberto dio una entrevista en Radio con Vos horas después de la caída ante España en la final del Mundial 2026

La reciente derrota de Argentina ante España en el MetLife de Nueva Jersey registró diferentes escenas que revolucionaron las redes sociales, pero una de ellas se destacó sobre el resto a partir de una frase de Lionel Messi en la arenga previa a la final del Mundial 2026: “Olvidémonos de todo”. A partir de ahí, proliferaron diferentes especulaciones, y el padre de Rodrigo De Paul emitió una dura respuesta cuando le preguntaron en el programa La inmensa minoría, de Radio con Vos (FM 89.9), en torno a las “teorías” vinculadas a que "la Selección no podía ganar“ en los Estados Unidos.

Tras escuchar la consulta del periodista, Roberto apuntó: "No, esos temas los divido. Estos son campeonatos, más una Copa del Mundo. Yo no creo en todas esas cosas. Creo que hay mucho invento de eso. Yo no creo que un jugador se prepare durante años para que alguien venga y diga tenés que perder. Aparte, sacan palabras de contexto. Las redes en algunas cosas son muy buenas y en otras muy malas. Hay que tomarlo y vivir. Yo no creo que en una competición tan alta haya estas cosas. Que alguien tenga que perder o algo, no lo creo”.

PUBLICIDAD

El mensaje de Messi también fue motivo de pregunta para Carlos Mac Allister, padre de Alexis, durante una charla en Radio La Red (AM 910): “Creo que también es difícil, y no se ofendan por lo que voy a decir. Pero para algunos periodistas es difícil entender que detrás de una derrota solamente hay un equipo que jugó mejor que vos. Te terminás agarrando de una cosa de ‘qué habrá querido decir’. Después se transmite eso. Yo le escribí a Alexis: ‘¿Che que pasó en el vestuario? ¿Pasó algo?’. Entré en la misma lógica de la duda. Si entré yo en la lógica de la duda, que si hubiese pasado algo mi hijo me hubiese dicho al toque, porque nosotros siempre estamos hablando. ¡Imagínense todo el resto!”.

¿Qué pasó en el vestuario?“: el padre de Alexis Mac Allister reveló el diálogo con su hijo sobre la charla del plantel antes de jugar la final del Mundial

En este sentido, el ex defensor de Boca Juniors y ex secretario de Deportes de la Nación confirmó que su hijo le manifestó que la frase de Leo fue 100% futbolística: “Me dijo que hablaban de salir a jugar, en el sentido futbolero, de jugar, de tocar, rotar, triangular, de no patear para arriba, de no dividir la pelota. Se estaban refiriendo a eso. Después hay un montón de dudas que empiezan”.

PUBLICIDAD

El entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, también fue foco de estas consultas y dejó una tajante frase vinculada a la charla motivacional del capitán: “No sé, no veo redes yo chicos. No tengo. No tengo idea. No sé, no tengo ni idea de esto. No sé de qué me decís. No tengo ni idea de lo que me decís”. Incluso, se mostró sorprendido cuando lo interrogaron sobre si “no hay conflictos internos” en la Albiceleste: “No puedo creer lo que me estás preguntando”.

*Las declaraciones de Lionel Scaloni

En otro tramo de la conversación en Radio con Vos, Roberto De Paul afirmó que no había dialogado con su hijo después de la final: “Lo dejé hacer su duelo”. Por otro lado, fue consultado sobre si el mediocampista dejará la Selección, luego de que el arquero Emiliano Dibu Martínez haya puesto en duda su futuro en la Mayor: “Hay muchas cosas por definir. Yo no creo. Rodrigo cada vez que se pone la camiseta de su país, como todos los jugadores, dan al máximo y quieren lo mejor. Hay que dejar correr un poquito el tiempo, es muy temprano. Hace un día o dos que se perdió la final”.

PUBLICIDAD

Más allá de esto, el volante del Inter Miami también se expidió a través de sus redes sociales con un contundente comunicado: “Hoy miro cuánta gente esperaba esta caída, instalando durante toda la copa del mundo conspiraciones infundadas para calmar el dolor de otro por no poder vivir lo que todos los argentinos estábamos viviendo, porque nuestras sonrisas molestan, porque nuestras maneras les jode. Pero eso no hizo más que reafirmar que la pasión y el amor por nuestra camiseta puede con todo”.

Por último, Roberto se mostró muy feliz por el recibimiento que tuvo la delegación argentina más allá de que Rodrigo se quedó en los Estados Unidos: “Es un orgullo, siempre somos un país futbolero. Tengo varias sensaciones. Primero, felicidad y orgullo. Ver como lloraron los jugadores por no alcanzar el objetivo en la cancha. Tengo tristeza por mi hijo, que le pidió perdón al pueblo por no alcanzar el objetivo, pero es una Selección que nos dio muchas satisfacciones. No es fácil”.

PUBLICIDAD

El comunicado de Rodrigo De Paul

El fuerte mensaje de Rodrigo De Paul en su Instagram (@rodridepaul)

El dolor más grande es porque no pudimos llevar otra vez la Copa del Mundo a nuestro país, porque si hay alguien que merecía volver a vivir esa sensación, eran ustedes.

Pero con el correr de las horas nos van haciendo caer que la identificación que tienen con este grupo va más allá del trofeo y eso es algo de lo que me quiero agarrar para poder transitar este momento.

PUBLICIDAD

Hoy miro cuánta gente esperaba esta caída, instalando durante toda la Copa del Mundo conspiraciones infundadas para calmar el dolor de otro por no poder vivir lo que todos los argentinos estábamos viviendo, porque nuestras sonrisas molestan, porque nuestras maneras les jode. Pero eso no hizo más que reafirmar que la pasión y el amor por nuestra camiseta puede con todo.

Me dolerá mucho tiempo pero hoy más que nunca estoy orgulloso de ser ARGENTINO.