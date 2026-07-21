Deportes

La respuesta del padre de Rodrigo De Paul a los que difunden teorías conspirativas por la caída de Argentina en la final del Mundial

Roberto salió al cruce de las versiones originadas por la charla de Lionel Messi antes de salir al campo de juego para enfrentar a España

Guardar
Google icon
Roberto dio una entrevista en Radio con Vos horas después de la caída ante España en la final del Mundial 2026

La reciente derrota de Argentina ante España en el MetLife de Nueva Jersey registró diferentes escenas que revolucionaron las redes sociales, pero una de ellas se destacó sobre el resto a partir de una frase de Lionel Messi en la arenga previa a la final del Mundial 2026: “Olvidémonos de todo. A partir de ahí, proliferaron diferentes especulaciones, y el padre de Rodrigo De Paul emitió una dura respuesta cuando le preguntaron en el programa La inmensa minoría, de Radio con Vos (FM 89.9), en torno a las “teorías” vinculadas a que "la Selección no podía ganar“ en los Estados Unidos.

Tras escuchar la consulta del periodista, Roberto apuntó: "No, esos temas los divido. Estos son campeonatos, más una Copa del Mundo. Yo no creo en todas esas cosas. Creo que hay mucho invento de eso. Yo no creo que un jugador se prepare durante años para que alguien venga y diga tenés que perder. Aparte, sacan palabras de contexto. Las redes en algunas cosas son muy buenas y en otras muy malas. Hay que tomarlo y vivir. Yo no creo que en una competición tan alta haya estas cosas. Que alguien tenga que perder o algo, no lo creo”.

PUBLICIDAD

El mensaje de Messi también fue motivo de pregunta para Carlos Mac Allister, padre de Alexis, durante una charla en Radio La Red (AM 910): “Creo que también es difícil, y no se ofendan por lo que voy a decir. Pero para algunos periodistas es difícil entender que detrás de una derrota solamente hay un equipo que jugó mejor que vos. Te terminás agarrando de una cosa de ‘qué habrá querido decir’. Después se transmite eso. Yo le escribí a Alexis: ‘¿Che que pasó en el vestuario? ¿Pasó algo?’. Entré en la misma lógica de la duda. Si entré yo en la lógica de la duda, que si hubiese pasado algo mi hijo me hubiese dicho al toque, porque nosotros siempre estamos hablando. ¡Imagínense todo el resto!”.

¿Qué pasó en el vestuario?“: el padre de Alexis Mac Allister reveló el diálogo con su hijo sobre la charla del plantel antes de jugar la final del Mundial

En este sentido, el ex defensor de Boca Juniors y ex secretario de Deportes de la Nación confirmó que su hijo le manifestó que la frase de Leo fue 100% futbolística: “Me dijo que hablaban de salir a jugar, en el sentido futbolero, de jugar, de tocar, rotar, triangular, de no patear para arriba, de no dividir la pelota. Se estaban refiriendo a eso. Después hay un montón de dudas que empiezan”.

PUBLICIDAD

El entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, también fue foco de estas consultas y dejó una tajante frase vinculada a la charla motivacional del capitán: “No sé, no veo redes yo chicos. No tengo. No tengo idea. No sé, no tengo ni idea de esto. No sé de qué me decís. No tengo ni idea de lo que me decís”. Incluso, se mostró sorprendido cuando lo interrogaron sobre si “no hay conflictos internos” en la Albiceleste: “No puedo creer lo que me estás preguntando”.

*Las declaraciones de Lionel Scaloni

En otro tramo de la conversación en Radio con Vos, Roberto De Paul afirmó que no había dialogado con su hijo después de la final: “Lo dejé hacer su duelo”. Por otro lado, fue consultado sobre si el mediocampista dejará la Selección, luego de que el arquero Emiliano Dibu Martínez haya puesto en duda su futuro en la Mayor: “Hay muchas cosas por definir. Yo no creo. Rodrigo cada vez que se pone la camiseta de su país, como todos los jugadores, dan al máximo y quieren lo mejor. Hay que dejar correr un poquito el tiempo, es muy temprano. Hace un día o dos que se perdió la final”.

Más allá de esto, el volante del Inter Miami también se expidió a través de sus redes sociales con un contundente comunicado: “Hoy miro cuánta gente esperaba esta caída, instalando durante toda la copa del mundo conspiraciones infundadas para calmar el dolor de otro por no poder vivir lo que todos los argentinos estábamos viviendo, porque nuestras sonrisas molestan, porque nuestras maneras les jode. Pero eso no hizo más que reafirmar que la pasión y el amor por nuestra camiseta puede con todo”.

Por último, Roberto se mostró muy feliz por el recibimiento que tuvo la delegación argentina más allá de que Rodrigo se quedó en los Estados Unidos: “Es un orgullo, siempre somos un país futbolero. Tengo varias sensaciones. Primero, felicidad y orgullo. Ver como lloraron los jugadores por no alcanzar el objetivo en la cancha. Tengo tristeza por mi hijo, que le pidió perdón al pueblo por no alcanzar el objetivo, pero es una Selección que nos dio muchas satisfacciones. No es fácil”.

El comunicado de Rodrigo De Paul

El fuerte mensaje de Rodrigo De Paul en su Instagram (@rodridepaul)
El fuerte mensaje de Rodrigo De Paul en su Instagram (@rodridepaul)

El dolor más grande es porque no pudimos llevar otra vez la Copa del Mundo a nuestro país, porque si hay alguien que merecía volver a vivir esa sensación, eran ustedes.

Pero con el correr de las horas nos van haciendo caer que la identificación que tienen con este grupo va más allá del trofeo y eso es algo de lo que me quiero agarrar para poder transitar este momento.

Hoy miro cuánta gente esperaba esta caída, instalando durante toda la Copa del Mundo conspiraciones infundadas para calmar el dolor de otro por no poder vivir lo que todos los argentinos estábamos viviendo, porque nuestras sonrisas molestan, porque nuestras maneras les jode. Pero eso no hizo más que reafirmar que la pasión y el amor por nuestra camiseta puede con todo.

Me dolerá mucho tiempo pero hoy más que nunca estoy orgulloso de ser ARGENTINO.

Temas Relacionados

Mundial2026CopaMundial2026Selección Argentina Mundial 2026Selección ArgentinaRodrigo De PaulRoberto De PaulLionel Messi

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Santiago Lange fue operado en Barcelona: el emotivo mensaje del Comité Olímpico Argentino

El medallista en tres citas olímpicas fue intervenido por un nódulo en uno de sus pulmones

Santiago Lange fue operado en Barcelona: el emotivo mensaje del Comité Olímpico Argentino

La FIFA abrió la votación para elegir al mejor gol del Mundial 2026: los dos gritos argentinos que participan por el premio

De los 308 tantos que se convirtieron en la Copa del Mundo, la casa madre del fútbol nominó a 12 para premiar al más destacado

La FIFA abrió la votación para elegir al mejor gol del Mundial 2026: los dos gritos argentinos que participan por el premio

Dieron a conocer el video completo de la salida de Argentina antes de jugar la final del Mundial contra España

Tras la arenga de Messi, el elenco albiceleste comenzó una larga recorrida hasta llegar al final del túnel del Met Life Stadium

Dieron a conocer el video completo de la salida de Argentina antes de jugar la final del Mundial contra España

Conmoción en el ciclismo japonés: una figura de Keirin murió tras sufrir un terrible accidente en plena competencia

Toshiaki Fushimi, medallista olímpico en Atenas 2004, desvió su trayectoria y se estrelló a gran velocidad

Conmoción en el ciclismo japonés: una figura de Keirin murió tras sufrir un terrible accidente en plena competencia

De epicentro mundialista a la ciudad de siempre: Nueva York desarma el operativo y recupera su ritmo tras la final

La metrópoli levantó vallas, retiró fan zones y restableció el tránsito habitual en pocas horas tras el cierre del torneo

De epicentro mundialista a la ciudad de siempre: Nueva York desarma el operativo y recupera su ritmo tras la final

DEPORTES

Santiago Lange fue operado en Barcelona: el emotivo mensaje del Comité Olímpico Argentino

Santiago Lange fue operado en Barcelona: el emotivo mensaje del Comité Olímpico Argentino

La FIFA abrió la votación para elegir al mejor gol del Mundial 2026: los dos gritos argentinos que participan por el premio

Dieron a conocer el video completo de la salida de Argentina antes de jugar la final del Mundial contra España

Conmoción en el ciclismo japonés: una figura de Keirin murió tras sufrir un terrible accidente en plena competencia

Lionel Scaloni volvió a la casa de sus padres en Pujato y fue recibido por una multitud: “Perdimos porque ellos fueron mejores”

TELESHOW

La sorpresa de Camila Galante y sus hijos para recibir a Leandro Paredes

La sorpresa de Camila Galante y sus hijos para recibir a Leandro Paredes

Oriana Sabatini abrió el álbum íntimo de su boda con Paulo Dybala en su segundo aniversario

Eva Bargiela y Gianluca Simeone se despidieron de Nueva York después de 40 días en el Mundial 2026: las fotos

El contundente respaldo de Tini Stoessel a Rodrigo De Paul luego de la derrota de Argentina en el Mundial

La increíble cita de Sofía Gonet con un hombre que le estaba siendo infiel a su novia: “Un caso para el FBI”

INFOBAE AMÉRICA

“Es uno de los entierros más antiguos de El Salvador”: recuperan restos humanos de 850 a. C. en Antiguo Cuscatlán

“Es uno de los entierros más antiguos de El Salvador”: recuperan restos humanos de 850 a. C. en Antiguo Cuscatlán

El presidente Bernardo Arévalo firma una agenda territorial con la Municipalidad Indígena de Sololá

Inseguridad y falta de certeza jurídica siguen frenando la inversión en Honduras, advierte sector empresarial

Condenan a 18 años de prisión a un hombre por violar a una adolescente de 13 años en El Salvador

Los intereses de la deuda pública le costaron a Panamá $1,440 millones en 6 meses