El contundente posteo de Lisandro Martínez tras el Mundial: “La caída de los grandes es la felicidad de los mediocres”

Lisandro Martínez se retiró lesionado de la final del Mundial ante España (EFE/ Octavio Guzman)

Lisandro Martínez fue otro de los jugadores de la selección argentina que eligió las redes sociales para expresar sus sentimientos a días de haber perdido la final del Mundial 2026 ante España en Nueva Jersey. El defensor del Manchester United, quien no volvió al país con la delegación, escribió unas emotivas y contundentes palabras en su cuenta de Instagram y se mostró agradecido por el aliento recibido más allá del resultado.

“Con el dolor en el alma por no haber podido traer la copa que todos queríamos, pero con el orgullo a flor de piel por esta camiseta, por mis compañeros, el cuerpo técnico, los directivos, el cuerpo médico, los cocineros, los utileros y por cada persona que estuvo involucrada para que todo esto funcionara de la mejor manera. Y, por sobre todo, por ustedes, que nos hicieron llegar todo su amor, toda su fuerza, esa pasión que tanto nos caracteriza y la unión de un país que espero perdure en el tiempo”, publicó el defensor de 28 años a sus casi 9 millones de seguidores.

PUBLICIDAD

Luego, el futbolista que debió salir del campo de juego a los 44 minutos del primer tiempo de la final por una lesión, continuó: “Quiero felicitar a España por su merecido título. Y a nuestra gente quiero decirle que el resultado no define el camino recorrido. Atravesamos adversidades, hicimos posible lo que parecía imposible y nunca buscamos excusas, solo encontramos razones para seguir“.

El posteo de Lisandro Martínez tras el Mundial (Instagram)

“Defendimos nuestros colores mucho más allá de la cancha y compartimos momentos inolvidables en la Selección, junto a nuestras familias y con el apoyo incondicional de todos los argentinos. Siempre será un enorme orgullo representarlos. Recuerden que ‘la caída de los grandes es la felicidad de los mediocres’. Muchas gracias a todos. Cuidemos nuestro país. ¡Te amo, Argentina!“, cerró Lisandro Martínez con un carrusel de imágenes de distintos momentos en la Copa del Mundo.

PUBLICIDAD

La última frase de Licha hace referencia a las críticas e intentos de desprestigio que recibió la selección argentina de parte de medios internacionales y comentarios en las redes sociales. Además, en las últimas horas surgieron teorías conspirativas de todo tipo por el video de una arenga que dio Lionel Messi antes de salir al campo de juego en el estadio MetLife de Nueva Jersey. “Olvidémonos de todo”, dijo el capitán argentino, alimentando ideas disparatadas que coparon las redes sociales.

¿Qué pasó en el vestuario?“: el padre de Alexis Mac Allister reveló el diálogo con su hijo sobre la charla del plantel antes de jugar la final del Mundial

El mensaje de Messi también fue motivo de pregunta para Carlos Mac Allister, padre de Alexis, durante una charla en Radio La Red (AM 910): “Creo que también es difícil, y no se ofendan por lo que voy a decir. Pero para algunos periodistas es difícil entender que detrás de una derrota solamente hay un equipo que jugó mejor que vos. Te terminás agarrando de una cosa de ‘qué habrá querido decir’. Después se transmite eso. Yo le escribí a Alexis: ‘¿Che que pasó en el vestuario? ¿Pasó algo?’. Entré en la misma lógica de la duda. Si entré yo en la lógica de la duda, que si hubiese pasado algo mi hijo me hubiese dicho al toque, porque nosotros siempre estamos hablando. ¡Imagínense todo el resto!”.

PUBLICIDAD

En este sentido, el ex defensor de Boca Juniors y ex secretario de Deportes de la Nación confirmó que su hijo le manifestó que la frase de Leo fue 100% futbolística: “Me dijo que hablaban de salir a jugar, en el sentido futbolero, de jugar, de tocar, rotar, triangular, de no patear para arriba, de no dividir la pelota. Se estaban refiriendo a eso. Después hay un montón de dudas que empiezan”.