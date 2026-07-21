Deportes

El contundente posteo de Lisandro Martínez tras el Mundial: “La caída de los grandes es la felicidad de los mediocres”

El defensor de la selección argentina se expresó en redes sociales luego de la derrota en la final frente a España

Guardar
Google icon
Final Copa Mundial de la FIFA 2026 – Argentina Vs España - segundo tiempo
Lisandro Martínez se retiró lesionado de la final del Mundial ante España (EFE/ Octavio Guzman)

Lisandro Martínez fue otro de los jugadores de la selección argentina que eligió las redes sociales para expresar sus sentimientos a días de haber perdido la final del Mundial 2026 ante España en Nueva Jersey. El defensor del Manchester United, quien no volvió al país con la delegación, escribió unas emotivas y contundentes palabras en su cuenta de Instagram y se mostró agradecido por el aliento recibido más allá del resultado.

“Con el dolor en el alma por no haber podido traer la copa que todos queríamos, pero con el orgullo a flor de piel por esta camiseta, por mis compañeros, el cuerpo técnico, los directivos, el cuerpo médico, los cocineros, los utileros y por cada persona que estuvo involucrada para que todo esto funcionara de la mejor manera. Y, por sobre todo, por ustedes, que nos hicieron llegar todo su amor, toda su fuerza, esa pasión que tanto nos caracteriza y la unión de un país que espero perdure en el tiempo”, publicó el defensor de 28 años a sus casi 9 millones de seguidores.

PUBLICIDAD

Luego, el futbolista que debió salir del campo de juego a los 44 minutos del primer tiempo de la final por una lesión, continuó: “Quiero felicitar a España por su merecido título. Y a nuestra gente quiero decirle que el resultado no define el camino recorrido. Atravesamos adversidades, hicimos posible lo que parecía imposible y nunca buscamos excusas, solo encontramos razones para seguir“.

El posteo de Lisandro Martínez tras el Mundial (Instagram)
El posteo de Lisandro Martínez tras el Mundial (Instagram)

“Defendimos nuestros colores mucho más allá de la cancha y compartimos momentos inolvidables en la Selección, junto a nuestras familias y con el apoyo incondicional de todos los argentinos. Siempre será un enorme orgullo representarlos. Recuerden que ‘la caída de los grandes es la felicidad de los mediocres’. Muchas gracias a todos. Cuidemos nuestro país. ¡Te amo, Argentina!“, cerró Lisandro Martínez con un carrusel de imágenes de distintos momentos en la Copa del Mundo.

PUBLICIDAD

La última frase de Licha hace referencia a las críticas e intentos de desprestigio que recibió la selección argentina de parte de medios internacionales y comentarios en las redes sociales. Además, en las últimas horas surgieron teorías conspirativas de todo tipo por el video de una arenga que dio Lionel Messi antes de salir al campo de juego en el estadio MetLife de Nueva Jersey. “Olvidémonos de todo”, dijo el capitán argentino, alimentando ideas disparatadas que coparon las redes sociales.

¿Qué pasó en el vestuario?“: el padre de Alexis Mac Allister reveló el diálogo con su hijo sobre la charla del plantel antes de jugar la final del Mundial

El mensaje de Messi también fue motivo de pregunta para Carlos Mac Allister, padre de Alexis, durante una charla en Radio La Red (AM 910): “Creo que también es difícil, y no se ofendan por lo que voy a decir. Pero para algunos periodistas es difícil entender que detrás de una derrota solamente hay un equipo que jugó mejor que vos. Te terminás agarrando de una cosa de ‘qué habrá querido decir’. Después se transmite eso. Yo le escribí a Alexis: ‘¿Che que pasó en el vestuario? ¿Pasó algo?’. Entré en la misma lógica de la duda. Si entré yo en la lógica de la duda, que si hubiese pasado algo mi hijo me hubiese dicho al toque, porque nosotros siempre estamos hablando. ¡Imagínense todo el resto!”.

En este sentido, el ex defensor de Boca Juniors y ex secretario de Deportes de la Nación confirmó que su hijo le manifestó que la frase de Leo fue 100% futbolística: “Me dijo que hablaban de salir a jugar, en el sentido futbolero, de jugar, de tocar, rotar, triangular, de no patear para arriba, de no dividir la pelota. Se estaban refiriendo a eso. Después hay un montón de dudas que empiezan”.

Temas Relacionados

Lisandro MartínezMundial 2026Selección Argentina Mundial 2026CopaMundial2026Lionel Scaloni

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Santiago Lange fue operado en Barcelona: el emotivo mensaje del Comité Olímpico Argentino

El medallista en tres citas olímpicas fue intervenido por un nódulo en uno de sus pulmones

Santiago Lange fue operado en Barcelona: el emotivo mensaje del Comité Olímpico Argentino

La respuesta del padre de Rodrigo De Paul a los que difunden teorías conspirativas por la caída de Argentina en la final del Mundial

Roberto salió al cruce de las versiones originadas por la charla de Lionel Messi antes de salir al campo de juego para enfrentar a España

La respuesta del padre de Rodrigo De Paul a los que difunden teorías conspirativas por la caída de Argentina en la final del Mundial

La FIFA abrió la votación para elegir al mejor gol del Mundial 2026: los dos gritos argentinos que participan por el premio

De los 308 tantos que se convirtieron en la Copa del Mundo, la casa madre del fútbol nominó a 12 para premiar al más destacado

La FIFA abrió la votación para elegir al mejor gol del Mundial 2026: los dos gritos argentinos que participan por el premio

Dieron a conocer el video completo de la salida de Argentina antes de jugar la final del Mundial contra España

Tras la arenga de Messi, el elenco albiceleste comenzó una larga recorrida hasta llegar al final del túnel del Met Life Stadium

Dieron a conocer el video completo de la salida de Argentina antes de jugar la final del Mundial contra España

Conmoción en el ciclismo japonés: una figura de Keirin murió tras sufrir un terrible accidente en plena competencia

Toshiaki Fushimi, medallista olímpico en Atenas 2004, desvió su trayectoria y se estrelló a gran velocidad

Conmoción en el ciclismo japonés: una figura de Keirin murió tras sufrir un terrible accidente en plena competencia

DEPORTES

Santiago Lange fue operado en Barcelona: el emotivo mensaje del Comité Olímpico Argentino

Santiago Lange fue operado en Barcelona: el emotivo mensaje del Comité Olímpico Argentino

La respuesta del padre de Rodrigo De Paul a los que difunden teorías conspirativas por la caída de Argentina en la final del Mundial

La FIFA abrió la votación para elegir al mejor gol del Mundial 2026: los dos gritos argentinos que participan por el premio

Dieron a conocer el video completo de la salida de Argentina antes de jugar la final del Mundial contra España

Conmoción en el ciclismo japonés: una figura de Keirin murió tras sufrir un terrible accidente en plena competencia

TELESHOW

La sorpresa de Camila Galante y sus hijos para recibir a Leandro Paredes

La sorpresa de Camila Galante y sus hijos para recibir a Leandro Paredes

Oriana Sabatini abrió el álbum íntimo de su boda con Paulo Dybala en su segundo aniversario

Eva Bargiela y Gianluca Simeone se despidieron de Nueva York después de 40 días en el Mundial 2026: las fotos

El contundente respaldo de Tini Stoessel a Rodrigo De Paul luego de la derrota de Argentina en el Mundial

La increíble cita de Sofía Gonet con un hombre que le estaba siendo infiel a su novia: “Un caso para el FBI”

INFOBAE AMÉRICA

“Es uno de los entierros más antiguos de El Salvador”: recuperan restos humanos de 850 a. C. en Antiguo Cuscatlán

“Es uno de los entierros más antiguos de El Salvador”: recuperan restos humanos de 850 a. C. en Antiguo Cuscatlán

El presidente Bernardo Arévalo firma una agenda territorial con la Municipalidad Indígena de Sololá

Inseguridad y falta de certeza jurídica siguen frenando la inversión en Honduras, advierte sector empresarial

Condenan a 18 años de prisión a un hombre por violar a una adolescente de 13 años en El Salvador

Los intereses de la deuda pública le costaron a Panamá $1,440 millones en 6 meses