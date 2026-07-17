El humo de los incendios forestales persistirá este fin de semana: qué ciudades se verán más afectadas

Un mapa de la región este de Estados Unidos ilustra la previsión de niveles de calidad del aire hasta el domingo, con categorías de riesgo según la NOAA. (Fuente: The Washington Post)

Enormes cantidades de humo procedente de los incendios forestales de Canadá continuaron ingresando en la madrugada de este viernes a Estados Unidos.

Las condiciones se extendieron a Baltimore y Washington D.C. durante la noche, creando una calidad del aire muy insalubre, con índices de 281 y 247, respectivamente, a las 6 de la mañana, hora del este.

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En Washington D.C. y gran parte de Maryland, estuvo vigente una alerta de calidad del aire de “código rojo” para el viernes, mientras que en el oeste de Maryland estuvo vigente una alerta de “código púrpura”.

“Una alerta de calidad del aire de código púrpura significa que las concentraciones de contaminación atmosférica en la región son muy perjudiciales para la salud de la población en general”, escribió el Departamento de Medio Ambiente de Maryland en un comunicado.

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El humo de los incendios forestales de Canadá cubre la Casa Blanca y el Monumento a Washington, en Washington este viernes 17 de julio de 2026 (REUTERS/Kylie Cooper)

“Los efectos de la contaminación atmosférica pueden minimizarse evitando la actividad física intensa o el ejercicio al aire libre”, decía el comunicado.

Un índice global de calidad del aire mostró que la contaminación matutina en cinco de las principales ciudades de América del Norte presentaba niveles más altos que las que le siguen en la lista, incluidas Kinshasa, en la República Democrática del Congo, y Nairobi, en Kenia.

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Las alertas sobre la calidad del aire emitidas por el Departamento de Medio Ambiente, Grandes Lagos y Energía de Michigan recomendaban cerrar las ventanas, minimizar la apertura de puertas y utilizar sistemas de climatización con filtros MERV-13 o superiores.

“Si debe permanecer al aire libre durante períodos cortos de tiempo, se recomienda utilizar una mascarilla respiratoria N95 o P100 con la marca NIOSH”, indicaba la alerta.

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El humo se extendió a Baltimore y Washington D.C. durante la noche, creando una calidad del aire muy insalubre (REUTERS/Kylie Cooper)

El humo también cubría el norte de Virginia mientras seguía desplazándose hacia el sur el viernes por la mañana. Se esperaba que llegara hasta Charlotte el viernes por la tarde.

Se prevé que, hasta la madrugada del domingo, alrededor de 109 millones de personas se vean afectadas por una calidad del aire insalubre o peor en todo Estados Unidos.

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Sin embargo, se espera que el noreste y Nueva Inglaterra, incluidas las zonas al norte de la ciudad de Nueva York, tengan un respiro de los cielos llenos de humo el viernes, ya que los vientos más fuertes procedentes de Quebec, en lugar de la zona de incendios forestales del oeste de Ontario, dispersarán el humo hacia el sur.

Qué esperar durante el fin de semana

Un gráfico muestra el pronóstico de los niveles de calidad del aire en varias ciudades de Estados Unidos desde el viernes a las 6 a.m. hasta el domingo a las 2 a.m., con valores poco saludables (Fuente: NOAA y The Washington Post)

Se espera que la densa capa de humo que cubrió la región del Atlántico Medio a primera hora del sábado disminuya gradualmente a lo largo del día. Se prevé que ese humo que se está disipando regrese hacia el noreste y Nueva Inglaterra.

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Un sistema de tormentas que se aproxima desde el oeste traerá lluvia y posibles tormentas eléctricas fuertes a severas a estas regiones el sábado, las cuales interactuarán con el humo.

La lluvia puede intensificar brevemente el olor a humo de los incendios forestales al arrastrar el aire contaminado desde las capas superiores de la atmósfera hasta el suelo. Sin embargo, una vez que la lluvia se vuelve más constante, las gotas comienzan a eliminar las partículas de humo del aire.

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El horizonte de Chicago aparece ocultos por el humo de incendios forestales este jueves 16 de julio de 2026 (Reuters/ Talia Sprague-Imagn Images)

Para cuando pase la tormenta a última hora del sábado, probablemente se habrá notado una mejora considerable en la calidad del aire en gran parte del este del país.

Mientras tanto, en el Medio Oeste, se pronostica una tregua en el humo alrededor de Minneapolis el viernes. Esta mejora llegará a Chicago y Detroit desde la noche del viernes hasta la madrugada del sábado. Sin embargo, es probable que esta tregua sea breve, ya que nuevas columnas de humo llegarán más tarde el sábado.

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Esta nueva columna de humo podría seguir desplazándose hacia el este el sábado por la noche y el domingo, con la posibilidad de que el humo regrese al noreste y a la región del Atlántico Medio.

La final de la Copa del Mundo está programada para comenzar a las 3 de la tarde del domingo en East Rutherford, Nueva Jersey.

Se pronostican lluvias en el oeste de Ontario para el viernes, el lunes y el martes, lo que podría reducir las concentraciones de humo en la región de origen, por lo que la intensidad de las columnas de humo posteriores que se desplacen hacia los EE. UU. podría no ser tan alta como las iniciales de esta semana.

Vista desde un dron del humo de incendios forestales proveniente del noroeste de Ontario que, sumado a una intensa ola de calor, llena el cielo y provoca alertas sanitarias (REUTERS/Carlos Osorio)

El Centro Interinstitucional Canadiense de Incendios Forestales informó que el mayor incendio forestal fuera de control de Canadá, cerca del remoto Parque Provincial Wabakimi de Ontario, abarcaba 787.802 acres, lo que equivale aproximadamente a 18 veces el tamaño de la capital del país.

En todo Canadá, 194 incendios forestales descontrolados seguían activos hasta el jueves por la noche. En lo que va del año, casi seis millones de acres se han quemado en el país. En 2023, cuando el humo apocalíptico llegó al noreste, ya se había quemado más de cuatro veces esa superficie en Canadá.

Los incendios en el norte de Minnesota, que también contribuían a las columnas de humo, habían arrasado más de 63.000 acres.

Tras sufrir una “anomalía” que interrumpió la transmisión de datos el miércoles, el satélite principal de la NOAA utilizado para monitorear estos incendios, llamado GOES-19, se reinició con éxito el jueves por la tarde.

Eso significó que el seguimiento de los incendios con este satélite volvió a ser posible, ya que a primera hora del viernes comenzaron a llegar imágenes en tiempo real de las condiciones en toda Norteamérica.

Se desatan nuevos incendios en todo el noroeste

Las tormentas eléctricas que azotaron Oregón, Washington e Idaho el jueves parecen haber provocado más incendios forestales.

“La situación de los incendios forestales en Norteamérica acaba de empeorar. Decenas de miles de rayos en el noroeste del Pacífico han provocado docenas de nuevos incendios forestales en Oregón y Washington”, escribió el meteorólogo Colin McCarthy el jueves por la noche.

Se prevé que el humo de estos incendios se desplace por las zonas orientales de Oregón y Washington, así como por el oeste y el norte de Idaho, durante el fin de semana.

(c) 2026 , The Washington Post