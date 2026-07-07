The Washington Post

Fiebre oceánica: el Pacífico alcanza temperaturas récord y pone en alerta a científicos

Una ola de calor marina sin precedentes cubre más del 13 por ciento de la superficie de la Tierra en el Océano Pacífico, con posibles consecuencias severas en el clima global durante los próximos meses

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Mapa mundial con océanos negros y continentes grises, áreas coloreadas de olas de calor marinas (categorías 1-5), y una leyenda con la escala de color
La ola de calor marina en el Pacífico cubre un área más de ocho veces mayor que Estados Unidos continental (X Ben Noll)

A lo largo del Océano Pacífico hay una enorme ola de calor marino que cubre un área más de ocho veces mayor que la superficie contigua de Estados Unidos, y podría tener efectos importantes en los eventos meteorológicos en todo el mundo durante las próximas semanas y meses.

Esta zona representa aproximadamente el 13,5 por ciento de la superficie total de la Tierra, y se extiende desde Filipinas hasta Perú —donde personas acuden a la playa durante el invierno del hemisferio sur— y hacia el norte, hasta las costas de Hawái y California.

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Las olas de calor marinas son un calentamiento fuerte, extendido y sostenido en el océano, a veces cerca de la superficie y otras veces a mayor profundidad. Se clasifican en una escala del 1 (moderada) al 5 (más allá de extremo), según su intensidad y duración.

Vista panorámica del océano azul con olas. El sol brilla intensamente en el cielo naranja-amarillo, reflejándose en el agua y creando destellos luminosos.
Científicos advierten que la fiebre oceánica podría elevar el nivel del mar entre 15 y 90 centímetros en la costa de California (Imagen Ilustrativa Infobae)

La enorme ola de calor marino del Pacífico se formó cuando dos olas de calor marinas separadas se unieron: una en el Pacífico Norte y otra asociada con el desarrollo de un super El Niño a lo largo del ecuador.

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Aunque para algunos visitantes de la playa el mar más cálido podría sonar agradable, lo que ocurre en el océano no se queda en el océano, y esta ola de calor marina es una señal preocupante para los patrones meteorológicos que vendrán.

“Meses y meses de calor podrían significar impactos marcados este invierno y la próxima primavera”, dijo Dillon Amaya, científico del clima que ha seguido de cerca el calor cerca de California.

Cómo esta fiebre oceánica podría afectar el clima

Dos eventos meteorológicos importantes en las próximas dos semanas están relacionados con esta ola de calor marina: un supertifón en el Pacífico occidental y la posible formación de un domo de calor intenso en el oeste de Estados Unidos a mediados de julio.

Vista aérea de la costa de Perú con un barco pesquero en el mar azul oscuro. Una franja rojo-naranja atraviesa el agua. En la orilla, campos agrícolas y montañas.
Más del 37 por ciento de los océanos globales están actualmente afectados por olas de calor marinas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tifón, llamado Bavi, se alimentará del calor extremo del Pacífico occidental. Esta peligrosa tormenta pasará cerca de las Islas Marianas del Norte, al norte de Guam, el lunes (hora local) y también podría causar daños en Taiwán y China hacia el final de la semana.

Al mismo tiempo, las tormentas eléctricas que se desarrollan sobre la ola de calor marina pueden facilitar la formación de un poderoso domo de calor a miles de kilómetros, en el oeste de Estados Unidos, a mediados de julio, elevando las temperaturas en esa región.

El meteorólogo del Departamento de Defensa Eric Webb señaló en una publicación en X que este patrón podría “incrementar considerablemente el riesgo de calor/incendios forestales al norte de Nuevo México y Arizona”. Esa es una zona donde los incendios forestales han estado activos recientemente. Pero podría haber fenómenos meteorológicos más extremos después de eso.

En una transmisión reciente, el científico del clima Daniel Swain indicó que se espera que los mares muy cálidos del Pacífico eleven el nivel del mar entre 15 y 60 centímetros cerca de California.

Cielo cubierto de nubes grises y blancas sobre el mar Caribe colombiano. Se observa una cortina de lluvia a lo lejos, sobre aguas turquesas con olas espumosas.
El fenómeno combina dos olas de calor: una en el Pacífico Norte y otra vinculada a un super El Niño en el ecuador (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los vientos de tormentas en otoño e invierno elevarán aún más el mar, lo que podría causar aumentos peligrosos de entre 60 y 90 centímetros o más cerca de la costa californiana.

“Es momento de que los gobiernos locales, los condados y el gobierno estatal comiencen a prepararse ante la probabilidad significativa de niveles del mar mucho más altos que el promedio, más inundaciones costeras disruptivas y posiblemente récords de niveles de agua durante tormentas invernales y mareas extraordinarias”, dijo Swain.

“Este próximo invierno, por ahora, parece uno en el que hay una mayor probabilidad de lluvias y tormentas históricamente inusuales o sin precedentes”, afirmó Swain.

Pero subrayó que, aunque las probabilidades de estos escenarios son mayores, no están garantizadas.

California no es el único lugar que podría experimentar efectos tan profundos.

La enorme cantidad de calor que se extiende por el Pacífico será liberada a la atmósfera, intensificando la corriente en chorro subtropical desde el otoño hasta el invierno. Eso puede formar una autopista de tormentas a través del sur y este de Estados Unidos, aumentando el potencial de lluvias e inundaciones y tormentas eléctricas severas.

Esta fiebre oceánica también tendrá consecuencias globales. A medida que suben las temperaturas del mar, aumenta la evaporación, lo que añade más vapor de agua a la atmósfera: combustible para lluvias extremas.

Imagen preocupante del calentamiento global: el planeta tierra sufre las consecuencias con altas temperaturas y deshielo. Una llamada de atención sobre la necesidad de acciones inmediatas para preservar nuestro medio ambiente. (Imagen Ilustrativa Infobae)
El calor extremo en el océano incrementa el riesgo de tormentas, lluvias intensas e inundaciones costeras (Imagen Ilustrativa Infobae)

“La cantidad de vapor de agua va de la mano con la temperatura de la superficie del mar, en general”, dijo el científico del clima Kevin Trenberth.

Ese exceso de humedad es transportado por vientos que circulan alrededor de células de alta y baja presión y puede recorrer miles de kilómetros desde su origen.

Tras un letal domo de calor en junio, también se formó recientemente una ola de calor marino cerca de Europa, incluso en el mar Mediterráneo. Más calor extremo afectará esa región hasta mediados de julio, y las aguas inusualmente cálidas contribuirán a reforzar el calor.

El área cubierta por olas de calor marinas está aumentando

Las olas de calor marinas se forman de diferentes maneras. A veces, los vientos se debilitan y el mar se calma, lo que impide que el agua fría suba a la superficie desde abajo. En otras ocasiones, los cambios en los patrones de circulación atmosférica generan más sol y menos nubes, calentando el mar. Los cambios en las corrientes oceánicas también pueden influir.

La ola que afecta al Pacífico está relacionada con una variación climática natural llamada Modo Meridional del Pacífico (PMM, por sus siglas en inglés), que se formó debido a vientos más débiles y menor evaporación.

Amaya señaló que, a medida que El Niño sigue creciendo, puede combinarse con el PMM y generar grandes extensiones de calor.

Estas grandes manchas cálidas en el océano están aumentando tanto en extensión como en intensidad a medida que el clima cambia.

“La capacidad calorífica y la movilidad del agua hacen que el océano sea el principal sumidero del exceso de calor por el calentamiento inducido por el ser humano, principalmente debido al aumento de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero en la atmósfera”, apuntó Trenberth.

La proporción del océano global que experimenta olas de calor marinas se ha más que triplicado desde finales de los años 80, pasando de aproximadamente el 9 por ciento a más del 30 por ciento.

En ese mismo periodo, la cobertura global de olas de calor marinas fuertes a más allá de extremo (categorías 2 a 5) casi se ha multiplicado por seis.

Fotografía submarina de un arrecife de coral parcialmente blanqueado, con bancos de peces dispersos y cinco tiburones nadando en aguas azules claras.
Las olas de calor marinas han triplicado su extensión desde finales de la década de 1980 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las olas de calor marinas también aumentan durante los eventos de El Niño.

En enero de 2024, durante un evento de El Niño que contribuyó al año más cálido registrado en el planeta, más del 46 por ciento de los océanos globales experimentaron al mismo tiempo una ola de calor marina, la cifra más alta registrada.

Actualmente, más del 37 por ciento del océano global está cubierto por una ola de calor marina, pero este año o el próximo podría establecerse un nuevo récord a medida que esta fiebre oceánica —y su posible impacto— se intensifica.

* Ben Noll es un meteorólogo apasionado por explicar el porqué de los fenómenos meteorológicos, los eventos extremos y las tendencias climáticas. Es experto en análisis de datos, gráficos generados por supercomputadoras y pronóstico del tiempo a nivel mundial.

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