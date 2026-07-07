El PRO respaldó las reformas económicas del Gobierno nacional, pero pidió alivio fiscal para la producción

El senador provincial Pablo Petrecca sostuvo que la macroeconomía avanza en la dirección correcta, pero advirtió que ese proceso todavía no se refleja en las familias ni en el sector productivo. También cuestionó la presión tributaria y la gestión bonaerense

La provincia de Buenos Aires enfrenta desafíos estructurales en áreas como seguridad, educación, salud e infraestructura, según el diagnóstico del senador provincial Pablo Petrecca, referente del PRO y ex intendente de Junín. En una entrevista con Infobae en Vivo Al Amanecer, el funcionario describió un escenario de abandono y falta de gestión, criticó al actual gobierno de Axel Kicillof y propuso reformas para fortalecer a los municipios y el sector productivo.

Petrecca aseguró que “no hay gestión y lo poco que decide el gobernador siempre llega tarde”. Planteó que existen “muchos temas por resolver” y que no observa “decisión, gestión ni administración” en la provincia. Además, remarcó la diversidad del territorio bonaerense y diferenció el “potencial enorme” del interior respecto a los problemas del conurbano, donde “tenemos un delito cada tres minutos” y “la educación lamentablemente cada vez está peor”.

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El senador provincial sostuvo que las rutas “están hechas un desastre” y que la mayoría de ellas no recibe reparaciones. Y resaltó la importancia del interior productivo, donde empresarios, industriales y comerciantes “quieren salir adelante”, pero sufren presión tributaria y perciben que “no hay acompañamiento del gobierno provincial”.

El senador del PRO sostuvo que en el conurbano hay un delito cada tres minutos y que la educación en la provincia de Buenos Aires está peor

Críticas a la gestión de Axel Kicillof y reclamo de prioridades

El referente del Pro dirigió críticas al gobernador Axel Kicillof, a quien atribuyó el manejo de “2.300 millones de dólares por año en fondos discrecionales” durante cuatro años y terminar 2023 con “6.260 millones de dólares de deuda”. El senador aseguró que sólo se observa “un Estado deficiente que no da respuesta”.

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En este sentido describió hospitales “abandonados”, falta de medicamentos y camas, y una policía “con pocos recursos”. Al mismo tiempo calificó a la obra social IOMA como “un desastre, no da prestaciones”. En educación, señaló: “Tenemos edificios del siglo XIX, docentes que tienen material pedagógico del siglo XX”.

Asimsimo, el legislador mencionó que presentó un proyecto para sacar celulares de las cárceles y criticó la respuesta oficial: “Hay casi 50 mil presos en la provincia de Buenos Aires y todos los días hay más de un delito desde la cárcel”.

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Propuestas para el futuro: descentralización y apoyo al sector productivo

Entre otras cosas, Petrecca planteó la necesidad de acompañar el desarrollo del interior y fortalecer la descentralización. Destacó que “hay una gran oportunidad ahí de salir adelante, siempre y cuando lo acompañemos”. No obstante, advirtió que “no hay escucha, no hay una solución en cuanto a la presión tributaria, no hay un acompañamiento del gobierno provincial en cuanto a ayudar a que salgan adelante”.

Pablo Petrecca afirmó que la provincia de Buenos Aires enfrenta problemas de seguridad, educación, salud e infraestructura por falta de gestión del gobierno de Axel Kicillof

El senador afirmó que el gobernador “está preso en sus internas y lamentablemente no gestiona”. Reiteró que “la provincia está abandonada” y que el problema “no es de plata, es de prioridades, de cuestiones ideológicas y de caprichos”. Sostuvo que en otras provincias y países ya resolvieron la cuestión de celulares en cárceles, pero en Buenos Aires “el gobernador mira para otro lado”.

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Petrecca remarcó: “Si no quiere hacerse cargo, están los legisladores y la legislatura bonaerense para poder acompañar”. Subrayó que el bloque del PRO presentó un proyecto concreto para abordar la problemática.

Balance sobre la gestión de María Eugenia Vidal y desafíos estructurales

Al mismo tiempo, el senador provincial recordó que “el gobierno de Vidal hizo muchos cambios muy importantes que lamentablemente después el gobierno de Kicillof los eliminó”. Mencionó la incorporación de robótica en escuelas públicas y lamentó que la actual gestión abandonó ese avance. Reconoció errores y resaltó la necesidad de “ir mucho más profundo”.

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Petrecca propuso una reforma constitucional para dar mayor autonomía y recursos a los 135 municipios bonaerenses. Manifestó su confianza en los intendentes y su conocimiento de las problemáticas locales: “Son los que resuelven el día a día de las cosas que le corresponden a un intendente, pero también de las cosas que no le corresponden”. Reafirmó que “no se puede resolver los problemas de la provincia a 600 kilómetros de distancia desde un escritorio”.

Petrecca denunció que las rutas de la provincia de Buenos Aires no reciben reparaciones y que el interior productivo sufre presión tributaria sin apoyo del gobierno provincial (Agustín Brashich/Ticmas)

Presión fiscal, industria y efectos de la apertura económica

Sobre la industria y el comercio, Petrecca transmitió “mucha preocupación, con poco acompañamiento de Estado nacional y con poco acompañamiento también de Estado provincial”. El senador afirmó que “esto es una deuda del Gobierno. Prometió mejorar, prometió alivio fiscal y eso no se está viendo. Hay mucha presión fiscal”.

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Asimismo, consideró que “la parte macro del Gobierno nacional está dando el camino que creo que es el correcto, pero esto no está aún llegando a la gente, no está llegando a las familias”.

En tanto, sobre la reconversión industrial, señaló: “No puede haber una economía cerrada, tiene que haber una economía abierta. Ahora, no puedes abrir indiscriminadamente sin un seguimiento o un control. Hace falta ahí un acompañamiento de mucho sector industrial que lamentablemente está pasando por un mal momento”.

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El senador concluyó que “los industriales tienen que transformarse o reconvertirse, pero no puedes dejarlo solo. Yo creo que hay una función también del Estado de acompañamiento”.

El PRO frente al gobierno nacional y las elecciones de 2027

Consultado sobre el PRO, Petrecca explicó: “Es un espacio que acompaña las grandes reformas del presidente, primero acompañamos en el ballotage, lógicamente, entre la continuidad del gobierno desastroso de Alberto Fernández, de Sergio Massa y Cristina Kirchner. Obviamente no había mucho que pensar”.

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Y sostuvo que “se acompañó el cambio que en su momento propuso Javier Milei. Y no solamente en el ballotage, sino acompañando con reformas muy importantes que también el presidente ha puesto en el Congreso y el PRO ha estado ahí acompañando y dando también, lógicamente, la discusión necesaria”.

El legislador destacó que el PRO “también es un espacio que dice aquello que cree que está mal y creo que eso está bueno”. Sobre el futuro electoral, afirmó: “Creo que el PRO va a ser protagonista para transformar la provincia de Buenos Aires y me encantaría también que el PRO sea protagonista en el 2027 a nivel nacional, con un candidato propio acompañando también una fórmula presidencial”, concluyó.

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