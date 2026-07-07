Fábrica de carne de cañón: el modus operandi de las redes que cazan latinoamericanos para la maquinaria de guerra rusa

La región fronteriza de Vorónezh y las líneas de fuego en el Donbás se han convertido en el destino final de decenas de civiles y exmilitares latinoamericanos reclutados bajo engaño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las redes transnacionales de reclutamiento que operan en América Latina han dejado de ser un problema aislado para convertirse en una crisis humanitaria regional.

Utilizando una combinación de ingeniería social, promesas financieras agresivas y la explotación de la vulnerabilidad socioeconómica, estas mafias han perfeccionado un mecanismo de captación que esquiva los controles migratorios y termina con cientos de ciudadanos latinoamericanos atrapados en el frente ucraniano.

Las investigaciones y testimonios recopilados por Infobae revelan que la estrategia de Moscú se ha ramificado con fuerza por el istmo centroamericano y la región andina, adaptando el engaño según el perfil y el país de origen de sus víctimas.

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En Centroamérica, los reclutadores manejan un espectro amplio de víctimas a través de dos perfiles marcadamente diferenciados:

Veteranos de combate: Las redes buscan activamente a exmiembros militares. Este perfil es altamente cotizado debido a su experiencia previa en táctica, disciplina militar y manejo de armamento.

La oferta se disfraza como una “contratación de seguridad privada internacional”, utilizando como gancho experiencias previas de empresas privadas, como la misión que en julio de 2025 llevó a 300 salvadoreños a la República Democrática del Congo.

Una mano oscura manipula a tres figuras humanas que representan seguridad privada, empleo civil y mercenarios sobre un mapa de Centroamérica y Rusia, mientras pasaportes rotos y aviones caen. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Civiles atrapados por la crisis: Existe un perfil alarmante de jóvenes que nunca en su vida habían tocado un arma o recibido entrenamiento físico básico.

Impulsados por el desempleo local en El Salvador y las precarias condiciones económicas en las zonas rurales de Honduras, aceptan viajar bajo la falsa promesa de empleos civiles en la retaguardia, como conductores, cocineros o constructores.

Este esquema quedó en evidencia en junio de 2026 con el retorno de seis ciudadanos hondureños que habían sido captados bajo promesas de trabajo en los sectores de agricultura y construcción en Rusia.

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Al llegar a Moscú, las mafias les despojaron de sus pasaportes y comenzaron a presionarlos para alistarse como mercenarios en la guerra de Ucrania. Tras momentos de extrema tensión, los sujetos lograron escapar de la red de trata y contactar a las autoridades diplomáticas.

Fue gracias a la intervención directa de la Cancillería hondureña que se coordinó su rescate y posterior repatriación, permitiéndoles regresar con vida al país para denunciar formalmente el infierno que vivieron.

Seis ciudadanos hondureños regresaron al país tras ser víctimas de falsas ofertas de empleo que los llevaron hasta Rusia. (Foto: Secretaria de Relaciones exteriores)

Perú: el mercado de comandos y la ruta andina

El fenómeno en el Cono Sur tiene en Perú uno de sus focos más agresivos. A diferencia de los civiles centroamericanos, el reclutamiento en territorio peruano apunta con precisión quirúrgica a exlicenciados del Ejército, exmarines y antiguos miembros de las fuerzas especiales que combatieron en zonas de conflicto interno como el VRAEM.

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Aprovechando el descontento por las bajas pensiones militares y la falta de oportunidades en el sector privado, los intermediarios operan a través de grupos cerrados de mensajería instantánea y redes de subcontratación.

En Perú, las mafias ofrecen jugosos adelantos en dólares para que los mercenarios paguen sus deudas locales antes de abordar el avión, amarrándolos legal y financieramente a la red antes de salir de su país.

La esposa de un peruano herido tras la explosión de una granada en Rusia relató el dramático estado en el que se encuentra su pareja, quien habría sido reclutado bajo falsas promesas. Fuente: ATV Noticias

Alabuga: el engaño de las “becas” y el ensamblaje de drones

La sofisticación del reclutamiento ruso alcanzó un nuevo y oscuro nivel con el caso de la Zona Económica Especial de Alabuga, en la región de Tartaristán. Lo que inicialmente se promocionó a través de redes sociales y agencias de cooperación como un programa legítimo de “becas de estudio y trabajo en hotelería o tecnología” para jóvenes universitarios de Perú, Honduras, Colombia y El Salvador, resultó ser una fachada de producción militar.

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Al llegar a Alabuga, los jóvenes en su mayoría mujeres y estudiantes civiles de entre 18 y 25 años descubren la realidad: son obligados a trabajar jornadas extenuantes en plantas industriales destinadas al ensamblaje de drones de ataque de diseño iraní (Shahed).

Bajo amenazas de deportación, retiro de visados o encarcelamiento, estos civiles terminan cooperando directamente con el esfuerzo bélico del Kremlin en condiciones de semiesclavitud y bajo constante vigilancia del Servicio Federal de Seguridad (FSB).

El protocolo de traslado: los engranajes de la trampa

Independientemente del país de origen o del perfil de la víctima, la red activa un riguroso y oscuro protocolo de traslado internacional:

Logística de “Turistas”: Para burlar los controles fronterizos y gubernamentales, la red financia los boletos de avión bajo la modalidad de turismo individual o en parejas. Los vuelos se triangulan comúnmente a través de Europa (habitualmente España) y Turquía, teniendo como destino final Moscú.

El aislamiento en el frente: Al llegar a Rusia, los reclutas son despojados de sus pasaportes y teléfonos celulares bajo el pretexto de “seguridad operativa”. Tras un adiestramiento exprés (insuficiente para los civiles), son enviados a zonas de alta intensidad como Vorónezh o el Donbás, incomunicados de sus familias y vigilados para evitar deserciones.

Cuidados y señales de alerta para evitar estafas laborales internacionales

Ante el incremento de estas redes de trata con fines de reclutamiento militar o explotación laboral, es imperativo que los ciudadanos y sus familias identifiquen las banderas rojas antes de abordar un avión:

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Desconfíe de sueldos fuera del mercado

Exija contratos en su idioma nativo

Verifique la identidad de los reclutadores

No entregue sus documentos de identidad

Consulte con canales oficiales.

Una infografía detalla las señales de alerta y las acciones clave para evitar estafas en ofertas de empleo internacional, con ejemplos de sueldos falsos y documentos fraudulentos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El enganche de estas mafias no radica en la ideología, sino en la necesidad. Identificar el engaño a tiempo es, literalmente, la diferencia entre la vida y la muerte.