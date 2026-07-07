América Latina

Uruguay utilizará vehículos militares para patrullar barrios: comenzó la capacitación a los policías

Los blindados del Ejército uruguayo serán utilizados para los barrios con mayores índices de inseguridad

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Vehículos militares será utilizados para patrullar las calles en Uruguay (Presidencia)
Vehículos militares será utilizados para patrullar las calles en Uruguay (Presidencia)

El gobierno uruguayo está preparando el aterrizaje de una de sus imágenes más fuertes en seguridad: la utilización de vehículos militares para patrullar los barrios con mayores niveles de criminalidad del país.

“A partir de un encuentro con los ministros de Defensa, Interior y Economía resolvimos redoblar el combate contra el crimen organizado. Para esto direccionamos la infraestructura de seguridad del país a este fin”, escribió el 22 de junio el presidente Yamandú Orsi en su cuenta de X. Cuatro días después, el Consejo de Ministros firmó la resolución.

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La iniciativa otorga hasta 12 vehículos blindados de cinco modelos diferentes, pertenecientes a la plantilla del Ministerio de Defensa Nacional, para operativos de patrullaje de la Policía Nacional, dependiente del Ministerio del Interior. Los vehículos serán operados y mantenidos por policías, decisión que determina la instrucción que comenzó en la jornada, informó la Presidencia de la República.

19 efectivos policiales que comenzaron la capacitación para el manejo de los blindados Cóndor (Presidencia Uruguay)
19 efectivos policiales que comenzaron la capacitación para el manejo de los blindados Cóndor (Presidencia Uruguay)

Este lunes, unos 19 policías comenzaron a capacitarse para el manejo de estos blindados Cóndor, que se destinarán a los barrios con mayores índices de criminalidad. Estarán siendo capacitados durante unos 15 días, que se limitará al manejo de los vehículos.

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En la primera etapa de capacitación en manejo de blindados Cóndor participarán policías de la Guardia Republicana, la Dirección General de Operativos Especiales y de la Jefatura de Policía de Montevideo.

“Son vehículos de tipo militar que tienen particularidades. La instrucción es para que los policías no solamente se encarguen del operativo sino también para que conduzcan los vehículos”, dijo el ministro del Interior, Carlos Negro, en una rueda de prensa este lunes.

El ministro del Interior de Uruguay, Carlos Negro, junto a militares (Presidencia)
El ministro del Interior de Uruguay, Carlos Negro, junto a militares (Presidencia)

El ministro explicó que se dieron algunas “circunstancias” que “ameritan”que se haya optado por este tipo de vehículos e informó que ingresarán cinco vehículos blindados para la Policía.

Se dan circunstancias a lo largo de la gestión que hacen necesarias algunas medidas que de repente no estaban previstas porque uno no puede calcular las roturas y vehículos que salen de circulación y quedan radiados por un tiempo. Hay tres vehículos blindados del Ministerio del Interior que van a estar en funcionamiento en dos meses, aproximadamente, porque están radiado”, dijo Negro.

Además, el ministro descartó que esta medida signifique una militarización de las calles de Montevideo y el área metropolitana.

19 efectivos policiales que comenzaron la capacitación para el manejo de los blindados Cóndor (Presidencia)
19 efectivos policiales que comenzaron la capacitación para el manejo de los blindados Cóndor (Presidencia)

“Si hay algo que teníamos previsto era despejar cualquier duda que se pudiera generar con ese tipo de términos. Solamente se trata de contar con infraestructura que posibilite en una coyuntura específica y una circunstancia especial que el Ministerio del Interior tenga los vehículos apropiados para patrullar, con sus funcionarios”, dijo el secretario de Estado.

Pablo González, comandante de la División Ejército II, explicó en una rueda de prensa que los vehículos fueron pensados originalmente para “tareas policiales”, pero que llegaron en la década de 1980 al país “con otra configuración”.

Brinda una versatilidad muy particular. Nosotros en misiones operativas de paz los hemos utilizado tanto en ambientes urbanos como en ambientes rurales. Conocemos la facilidad que tiene para el manejo, la conducción y las prestaciones que brinda”, señaló.

González dijo que la participación de militares en los operativos no es “en este momento” el “escenario que está planteado”.

“El vehículo no hace a la cosa. Lo que diferencia la actividad militar de la policial es lo que se hace en el terreno. El vehículo es un transporte –blindado en este caso– que va a facilitar el desplazamiento del personal a la función que deben realizar. Lo que diferencia a las dos ramas es cómo operan en el terreno. Una cosa es cómo opera la Policía y otra es cómo opera el soldado. Pero el vehículo en sí es un transporte blindado que facilita ese desplazamiento”, agregó.

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