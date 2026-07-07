Asuetos y permisos: qué provincias liberaron a los empleados públicos para ver el partido Argentina vs Egipto

Hinchas argentinos observan un partido de Argentina durante el Mundial de Futbol 2026 (REUTERS/Matias Baglietto)

Ante el fervor mundialista, los gobiernos de Tucumán, Jujuy, San Juan y La Rioja otorgaron asuetos y permisos especiales a los empleados públicos a partir de las 12.00, con motivo del partido entre la Selección Argentina y Egipto por los octavos de final del Mundial 2026.

La primera resolución de este tipo fue anunciada por el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, quien otorgó un asueto desde el mediodía a todas las áreas del sistema provincial, incluidas las escuelas.

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El mandatario aclaró que la decisión afecta exclusivamente a la administración pública, dejando a criterio de los otros poderes y del sector privado la posibilidad de sumarse.

“La Argentina es la que le está regalando ese poco de alegría que le está haciendo falta al pueblo argentino. La Selección Argentina es la que le regaló y le sacó una sonrisa, un festejo a muchas familias que vienen sufriendo”, expresó Jaldo, en un comunicado oficial.

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Osvaldo Jaldo, gobernador de Tucumán

En Jujuy, el gobierno de Carlos Sadir tomó una resolución similar, extendiendo el asueto administrativo y escolar desde las 12.00 y sugiriendo a los demás poderes provinciales que consideren adherir a la medida.

“La decisión tiene por objeto posibilitar que la comunidad jujeña pueda acompañar el encuentro que disputará el seleccionado nacional, teniendo en cuenta el interés general que despierta esta instancia de la competencia y la convocatoria que genera en todo el país”, señala el comunicado de la gestión a cargo del gobernador de la UCR.

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La disposición de asueto resuelta por el gobierno de Tucumán

A diferencia de los distritos anteriores, los gobiernos de San Juan y La Rioja resolvieron como fórmula otorgar “permisos especiales” para que los empleados estatales puedan retirarse antes de finalizar su jornada laboral, y con el fin de llegar a tiempo al evento que comenzará a las 13.

En San Juan, el gobernador Marcelo Orrego explicó que los empleados públicos podrán salir 40 minutos antes de su horario habitual.

“Los sanjuaninos necesitamos trabajar desde horas tempranas. No vamos a hacer como otras provincias que dan asueto”, expresó el gobernador, en una conferencia de prensa. A la vez, aclaró que cada organismo podrá organizarse para permitir una salida anticipada, siempre que no se afecte el funcionamiento de los servicios públicos ni la atención a los ciudadanos.

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“La idea es que ese hombre o esa mujer que trabaja todos los días tenga la posibilidad de llegar a su casa un poco antes y compartir el partido con su familia. Es un evento que ocurre cada cuatro años y creo que no está mal contemplarlo”, agregó.

Los gobernadores de La Rioja, Ricardo Quintela (izquierda) y de San Juan, Marcelo Orrego (derecha)

En La Rioja, el gobierno encabezado por Ricardo Quintela adoptó una medida similar, permitiendo a los trabajadores de la administración jurisdiccional retirarse desde las 11.30 para que puedan llegar a sus casas antes del inicio del partido, que se extenderá hasta las 18 horas.

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Otras jurisdicciones, en cambio, se encargaron de aclarar que no habrá ninguna medida especial. El ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial de Mendoza, Natalio Mema, manifestó que “acá en Mendoza sigue todo igual” en relación al funcionamiento de la administración pública.

En algunos municipios, las intendencias ya tomaron una resolución. En Pehuajó, la comuna firmó un decreto para que entre las 12.00 y 15.30 se suspendan las actividades municipales. La Municipalidad de Iguazú también dispuso un asueto administrativo desde las 12.00. “Hay momentos que se viven una sola vez. Esos que nos reúnen frente a una pantalla, nos hacen contener la respiración y nos recuerdan que, cuando juega Argentina, todo un país late al mismo ritmo”, señala la decisión oficial del municipio.

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El encuentro de hoy está programado para las 13, en Atlanta, y definirá si la Selección Argentina logra avanzar hacia los cuartos de final. Argentina llega a esta instancia tras superar la fase de grupos y una ronda previa contra Cabo Verde, que representó un gran desgaste físico propio de competir en condiciones climáticas exigentes.

Lo cierto es que, en los hechos, la mayor parte de los empleados del sector público (y del privado) tratarán de suspender toda actividad laboral para ver el match mundialista. En cualquier caso, estará garantizado el funcionamiento de los servicios de emergencia.

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