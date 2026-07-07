Diego Leuco habló del saludo viral de Lionel Messi a Sofi Martínez

Diego Leuco habló sobre Messi y Sofi Martinez (Video: La peña de Morfi. Telefe)

La inesperada reacción de Lionel Messi en la zona mixta tras la victoria de la Selección Argentina encendió el debate en las redes y en los medios. El foco dejó de estar en el resultado y se trasladó a la interacción entre el capitán y la periodista Sofi Martínez, quien había sido blanco de rumores y especulaciones en los días previos.

Diego Leuco, conductor y expareja de Martínez, decidió intervenir para respaldar públicamente a la cronista. “Che, el gesto que tuvo Messi con Sofi Martínez al final del partido cortó todas las boludeces que se dijeron”, lanzó Leuco durante su participación en el programa La peña de Morfi. La frase, de tono rotundo, apuntó directamente a quienes instalaron sospechas y comentarios maliciosos sobre la periodista.

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El episodio que desató el revuelo se produjo tras la victoria frente a Cabo Verde, cuando Messi saludó a Martínez en la zona mixta. La escena, que en principio parecía un simple intercambio entre profesional y deportista, fue distorsionada por un tuit falso que recortaba el saludo, alimentando rumores de celos y tensiones.

La reacción de Lionel Messi en la zona mixta tras la victoria de la Selección Argentina desplazó el foco del resultado y abrió un debate sobre Sofi Martínez

En respuesta a la polémica, Diego Leuco sostuvo que la actitud de Messi fue suficiente para terminar el tema. “Cortó todo”, insistió el conductor, en referencia a las especulaciones que circularon en redes y programas de espectáculos.

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El gesto del capitán argentino no solo apaciguó los rumores, sino que también generó muestras de apoyo hacia Sofi Martínez desde distintos sectores del periodismo deportivo y la televisión. Carina Zampini, presente en el estudio, defendió la labor profesional de la cronista: “No está bueno todo lo que se arma alrededor de una persona que está haciendo su trabajo. Sofi es una excelente profesional y es sumamente respetuosa”.

La repercusión del momento no se limitó al ámbito local. En Estados Unidos, donde se disputa el torneo, los enviados especiales analizaron la actitud de Messi ante las cámaras. Claudio Husaín opinó: “Sí, el gesto que tuvo Messi fue espectacular. Messi es un tipo que se entera de todo y sabe manejar los tiempos en cada situación como nadie”, señaló el mundialista en Corea Japón 2022.

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🤭🐐 Del divertido saludo a @SofiMMartinez a una frase que resumió el partido: “Sufrimos más de la cuenta” #MundialXTelefe pic.twitter.com/b6qmb9YWwo — telefe (@telefe) July 4, 2026

Para quienes se preguntan por qué surgió la controversia, tras la victoria de Argentina frente a Cabo Verde en el Mundial 2026, Lionel Messi saludó solo a Sofía en la zona mixta, desactivando rumores sobre un supuesto enojo o mala relación. Entre risas, Messi mencionó las versiones que circulaban y valoró el trabajo de la periodista. Sofía Martínez agradeció el gesto, resaltó que no existía ningún conflicto y comentó que prefería que el trabajo hablara por ambos. El episodio cerró especulaciones sobre la relación entre ambos en público.

El respaldo a Martínez no tardó en llegar de parte de sus colegas. Pepe Chatruc, también presente en el programa, respaldó a la periodista: “Yo estudié periodismo deportivo con Sofi y le dije: ‘A mí no me saluda Messi’ y se reía. Pero tener un contacto así con Messi debe ser espectacular”.

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Desde la cobertura en Norteamérica, Pablo Giralt sumó una mirada sobre el presente del capitán: “Messi está disfrutando este Mundial, escucha y se detiene con todos. Se lo ve en un momento de plenitud absoluta”. Los enviados coincidieron en que el clima que vive el equipo argentino se refleja en la apertura y cercanía de Messi con la prensa.

El rol de las redes y la intervención de Antonela Roccuzzo

La polémica escaló por la viralización de un tuit falso, que transformó “un momento hermoso en algo horrible”, según la propia cronista. Martínez, lejos de alimentar la controversia, optó por destacar la calidad humana del capitán: “Aunque considero que Messi es el mejor jugador de la historia, increíblemente es mejor persona”, sostuvo en declaraciones posteriores.

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Antonela Roccuzzo se comunicó con Sofi Martínez para restarle importancia a los rumores y pedirle que siguiera enfocada en su trabajo

Para zanjar el escándalo, trascendió que Antonela Roccuzzo se comunicó con la periodista. La esposa del futbolista le aconsejó que no se preocupara por el ruido exterior y que siguiera adelante con su trabajo, dejando claro que los rumores carecían de sustento y que la prioridad estaba en lo deportivo.

El entorno de los protagonistas fue terminante: la relación laboral entre Messi, Martínez y el resto del equipo es de respeto y profesionalismo. “La prioridad absoluta es disfrutar del gran presente deportivo de la Scaloneta”, concluyeron fuentes cercanas al plantel.

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