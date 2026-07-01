Cómo un pequeño pueblo argentino influyó en el entrenador de la selección de Estados Unidos para la Copa del Mundo

Una valla publicitaria a lo largo de la ruta principal que lleva a Murphy muestra las caras de 12 “embajadores del buen fútbol”: hijos predilectos de la zona que pasaron de jugar en un campo improvisado a las ligas profesionales (Teo Armus/The Washington Post)

En cierto modo, el enfoque poco convencional adoptado por la selección masculina de fútbol de Estados Unidos de cara a la que es, en la memoria reciente, su mejor oportunidad en un Mundial, comenzó aquí, en un pequeño pueblo enclavado en la pampa argentina.

A unos 6.000 kilómetros del estadio californiano donde ese equipo entra esta semana en la fase eliminatoria, se encuentra el humilde trozo de césped donde Mauricio Pochettino empezó a jugar al fútbol cuando era niño.

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Y fue allí donde, según comentaron familiares y vecinos a principios de este año, Pochettino desarrolló el lema que parece guiarlo cuatro décadas después: el escrutinio no importa; lo que importa son los resultados.

“Ya era un hombre antes de madurar del todo”, dijo David Bisconti, exjugador de la selección argentina que empezó a jugar aquí junto a Pochettino, sentado en el único club de fútbol de la ciudad en enero. “Esa terquedad se intensificó aún más cuando se marchó”.

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“Pero”, añadió, “incluso de niño se podía ver en él”.

Esa actitud se forjó durante su decepcionante participación en la Copa del Mundo y posteriormente durante sus etapas como jugador y entrenador en clubes de España, Francia y el Reino Unido, donde era conocido por hacer que los jugadores caminaran sobre brasas o por guardar limones en su despacho para ahuyentar las malas energías.

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Ahora, el descarado y ambicioso exjugador profesional, el primer sudamericano en dirigir la selección masculina de Estados Unidos, está causando sensación con un estilo de entrenamiento poco convencional que catapultó al equipo a la cima de su grupo durante la fase inicial de la Copa del Mundo, pero que se enfrentará a su mayor prueba hasta el momento el miércoles en Santa Clara, California.

Pochettino desmanteló la jerarquía preexistente del equipo, eliminando los puestos de titular incluso para los jugadores con mayor trayectoria en clubes europeos, en favor de alineaciones poco convencionales y, en ocasiones, desconcertantes.

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Envió los recortes oficiales de la lista de jugadores para la Copa del Mundo por correo electrónico en lugar de mediante llamadas telefónicas explicativas, desestimando las preguntas sobre ese método como “tonterías”, pero flexibilizó las normas sobre cuándo los jugadores pueden ver a sus familias.

Y mientras intenta inculcar su estilo agresivo y lleno de energía al equipo, en muchos sentidos se basa en el tipo de fútbol que aprendió en el campo cuando era niño en Murphy, al sur de la provincia argentina de Santa Fe, un lugar que se autodenomina una “cuna del fútbol” regional.

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Hoy, su rostro aparece en una valla publicitaria aquí mismo, en el mismo campo donde aprendió a jugar, que lo proclama “embajador del buen fútbol”.

“Como soy de allí, me comparo conmigo mismo. No me comparo con otra persona”, dijo Pochettino el mes pasado, recién llegado de un viaje a su ciudad natal, Murphy, donde ahora es uno de los mayores terratenientes del pueblo.

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Su trayectoria, un modelo que él mismo impulsó para una generación de estrellas argentinas, pero que resulta desconocido para la mayoría de los jugadores estadounidenses en la actualidad, implica que “todo lo que logras es enorme”, añadió. “Es un paso muy, muy importante”.

Tras una larga racha de actuaciones decepcionantes de la selección masculina de Estados Unidos, la presión recae sobre el país anfitrión para que ofrezca un espectáculo emocionante a los aficionados estadounidenses. Tras quedar primeros de su grupo, la fase eliminatoria determinará si el enfoque de Pochettino se adapta al escenario de máxima presión que puede ofrecer el fútbol.

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Stuart Holden, exjugador estadounidense y analista principal de Fox para la Copa del Mundo, dijo que la prueba de fuego para Pochettino dependerá de si el equipo que formó está, en última instancia, en sintonía con esa filosofía.

“Cuando escucho su intensidad, su pasión y su concentración, creo que está convencido de que tiene un grupo de jugadores talentosos”, dijo Holden al comenzar el torneo. “No estoy seguro de si ya sabe que tiene un equipo. Si logra armarlo, este equipo tendrá un buen desempeño y Pochettino habrá sido la elección acertada”.

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Los primeros tiempos en Murphy

Mauricio Pochettino, segundo por la derecha, y David Bisconti, segundo por la izquierda, aparecen en la foto con sus padres. Tanto Pochettino como Bisconti son oriundos de Murphy y llegaron a ser jugadores profesionales (Teo Armus/The Washington Post)

Según cuenta la historia, un joven Pochettino, apenas un adolescente, se había labrado una reputación en los campos de Murphy hasta el punto de que dos ojeadores de fútbol juvenil llamaron a la puerta de su casa en mitad de la noche pidiendo verlo.

Su madre, Amalia, se negó a despertar al adolescente dormido. No importaba: solo querían verlo.

Les permitió observarlo mientras dormía. Recordó que, al quitarle las sábanas mientras dormía, les bastó una sola mirada a sus piernas inusualmente musculosas para determinar el destino del joven Pochettino.

“Queremos que juegue con nosotros”, dijo uno de ellos.

Por aquel entonces, poca gente había abandonado Murphy, un pueblo fundado por inmigrantes italianos que llegaron siguiendo las vías del ferrocarril y establecieron pequeñas granjas, donde la mayoría de las familias fundadoras, incluidos los Pochettino, tienen una calle que lleva su nombre. Y hasta entonces, nadie se había marchado a una edad tan temprana, ni por el fútbol ni por ningún otro motivo.

Pero si había alguien que pudiera lograrlo, ese era Pochettino. Apodado “Conejo” en el campo, por la palabra española para conejo, aquel joven de 13 años y 1,70 metros de estatura se defendió bien en la primera división de la región, a menudo jugando junto a compañeros o contra rivales que le doblaban la edad.

“Realmente tenía la personalidad de un chico de 18 años”, dijo su madre, refiriéndose a él repetidamente como “cabeza dura”.

Así pues, se dirigió a la ciudad de Rosario, a unas dos horas de distancia, donde su breve pero decisiva etapa en el club Newell’s Old Boys, en el que también jugó el legendario Diego Maradona, lo puso cara a cara con otras dos leyendas del fútbol argentino.

El ojeador que lo reclutó fue Marcelo Bielsa, apodado “el Loco”. Bielsa entrenaría a Pochettino a nivel de clubes y luego a la selección argentina hace seis mundiales. Dirigía a la selección uruguaya en el torneo de este año.

Décadas después, es difícil no ver la huella que dejó el estilo caótico de Bielsa, su disciplina férrea con los jugadores y su enfoque en lo trascendental.

Los miembros del equipo CRUyC celebran el 31 cumpleaños de Lucas Pochettino. Lucas es sobrino del seleccionador estadounidense (Teo Armus/The Washington Post)

“O lo sientes o no lo sientes. Es difícil de expresar con palabras”, dijo Lucas, sobrino de Pochettino, cuya familia todavía cultiva la tierra en Murphy y que regresa a la ciudad desde la escuela en Rosario para jugar en el único club de Murphy, el Centro Recreativo Unión y Cultura (CRUyC), el mismo en el que jugaba su tío.

Al igual que el fútbol, ​​“es una forma de vida. No es algo aparte”.

Poco después de que Pochettino fichara por el club español RCD Espanyol, donde rápidamente se convirtió en un ídolo del equipo, llegó Bielsa.

Le preguntó a Pochettino qué nota se pondría del 1 al 10 por su desempeño el año anterior. Pochettino pensó en un nueve o un diez, pero la modestia lo venció. Respondió que un ocho.

Bielsa no estuvo de acuerdo.

“Estuviste fatal”, dijo el entrenador, “y si vuelves a jugar así, nunca volverás a jugar para mí ni para Argentina”.

Un intento fallido en la Copa del Mundo

En la casa de sus padres en Murphy cuelgan fotos enmarcadas de Mauricio Pochettino jugando en la selección argentina (Teo Armus/The Washington Post)

Casi una década después, Bielsa y Pochettino se reencontraron cuando Argentina buscaba clasificarse para el Mundial de 2002, un torneo al que Pochettino ha hecho referencia con frecuencia al ayudar a sus jugadores a prepararse para el torneo de este año.

Los dos ya no formaban parte del Espanyol, pero su intensa relación se había forjado en Corea del Sur y Japón, en un equipo considerado uno de los favoritos de ese año. Habían dominado los partidos de clasificación y los amistosos, por lo que las expectativas eran altas.

Consiguieron una victoria contra Nigeria y un empate con Suecia, pero las lecciones más duras para Pochettino llegaron en un infame partido contra Inglaterra.

El árbitro dictaminó que había derribado al delantero inglés Michael Owen, concediendo un penal a su equipo. David Beckham lo transformó e impidió que Argentina avanzara a la siguiente ronda.

Pochettino utilizó su propia decepción de 2002 para ayudar a sus jugadores a comprender la gravedad y el desgaste emocional del torneo.

Según les contó a sus jugadores dos décadas después, esa experiencia les enseñó que una trayectoria en un Mundial puede desvanecerse en un instante. Les dijo que cada convocatoria, cada partido amistoso y cada sesión de entrenamiento debían afrontarse con la urgencia de una final mundialista.

El mensaje clave que transmitió como entrenador en los últimos meses, según el centrocampista estadounidense Weston McKennie, es que “todo el mundo lo sabe día tras día en los entrenamientos. Hay que competir por el puesto y nada está asegurado. Nada es seguro”.

En Murphy, familiares y amigos de toda la vida de Pochettino dijeron que esa es simplemente su manera de tratar de motivar a su equipo para que sientan de verdad, para que aporten ese enfoque emocional y visceral al fútbol que se considera que falta en Estados Unidos.

Héctor Pochettino, padre de Mauricio, muestra un retrato enmarcado de su hijo que cuelga en su casa en Murphy, Argentina (Teo Armus/The Washington Post)

“Te va a hacer enojar. Dice las cosas como son, a sus hermanos, a nosotros, a sus jugadores”, dijo Héctor, el padre de Pochettino. “Aunque al principio eso provoque cierto resentimiento, valdrá la pena”.

Aunque nadie en Murphy afirmaba saber exactamente dónde o cómo había adquirido sus tácticas más místicas como entrenador, estas parecían estar en consonancia con la costumbre argentina —y especialmente con la de los aficionados al fútbol argentino— de recurrir a las “cábalas”, rituales supersticiosos que se practican al ver a su equipo favorito.

En sus memorias, Pochettino relató su preferencia por la clarividencia sobre las hojas de cálculo y mencionó que juzgaba a sus jugadores estudiando su energía espiritual. Afirmó tener la capacidad de ver físicamente el aura de una persona, usándola para prever decisiones futuras, trayectorias profesionales de los jugadores y la dinámica del vestuario.

Cuando entrenaba al Tottenham Hotspur FC en la final de la Liga de Campeones de 2019, les ordenó a los jugadores que caminaran sobre brasas ardientes y se clavaran flechas en la garganta, con el objetivo de combatir las barreras psicológicas del miedo.

Si bien suscitó interrogantes y una buena dosis de escrutinio e incredulidad, señalaron los lugareños, también tuvo éxito.

Uno de sus momentos más bajos, tanto a nivel personal como profesional, se produjo en 2009, cuando el RCD Espanyol, el equipo en el que había pasado años como jugador y del que ahora era entrenador, corría el riesgo de descender a una categoría inferior justo cuando la madre de Pochettino, Amalia, estaba luchando contra una enfermedad.

Ante un panorama sombrío, Pochettino emprendió una peregrinación de 48 kilómetros hasta la abadía benedictina de Montserrat, según relata en sus memorias, donde oró a la Virgen María. Parte de la peregrinación fue para agradecer la recuperación de su madre y parte para pedir la intervención divina.

Sus oraciones dieron resultado.

Las esperanzas de “todo el país”

De cara al partido de dieciseisavos de final del miércoles contra Bosnia, Pochettino carga ahora con el peso de ser anfitrión, y también con el de algunas personas fuera de él.

Según los padres de Pochettino, el presidente Donald Trump solicitó verlo en el sorteo de la lotería del Mundial que tuvo lugar en Washington el año pasado. Poco después, el presidente argentino Javier Milei, un estrecho aliado de Trump, lo recibió en Buenos Aires.

“Todo lo que ha estado haciendo supone mucha presión”, dijo Bisconti. “Pensalo: tenés a todo el país ahí. Cada partido es como jugar en casa”.

En la fase de grupos, Pochettino lució la misma sobrecamisa Hugo Boss hecha a medida durante los tres partidos y una pulsera de hilo rojo en la muñeca para alejar la mala suerte.

De vuelta en Murphy, que los lugareños pronuncian como “Mur-pee”, sin H, se le considera una mezcla entre héroe y pionero: hoy en día, quizás haya un jugador que llegue a las grandes ligas cada cinco o siete años.

En privado, muchos en el pueblo creen que Pochettino podría contribuir más con la inmensa fortuna que acumuló desde entonces. Rara vez se le ve en el centro del pueblo, prefiriendo dirigirse directamente a las cientos de hectáreas que adquirió en el campo. Otros jugadores profesionales locales donaron repetidamente equipamiento nuevo para CRUyC.

Pero mientras tanto, la gente de Murphy estará haciendo algo extraordinario para un país que durante mucho tiempo ha tenido un profundo escepticismo sobre los “yanquis” de Estados Unidos.

Con las calles pintadas de azul celeste y blanco y un proyector instalado en el centro de la ciudad, la gente estará animando principalmente a Argentina.

Si los vigentes campeones del mundo caen eliminados pronto, los habitantes de Murphy dicen que animarán a Estados Unidos y al hombre cuyo rostro les da la bienvenida en la carretera principal de entrada al pueblo.

Rick Maese, de Fayetteville, Georgia, y Thomas Floyd, de Nueva York, contribuyeron a este informe.

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