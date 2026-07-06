Tras el triunfo de España sobre Portugal, así quedó el cuadro de cuartos de final del Mundial: la agenda completa

El festejo de Mikel Merino y Fabian Ruiz en el gol español (Alex Slitz/Getty Images/AFP)

La actividad del Mundial 2026 continúa incesante y los cruces de octavos de final continúan emparejando a los ocho candidatos al título: este lunes España venció 1-0 a Portugal en el partido disputado en el AT&T Stadium de Dallas y el cuadro de la próxima instancia toma forma.

El triunfo del elenco ibérico fue agónico, ya que convirtió en el primer minuto de tiempo adicionado luego de una buena jugada colectiva que incluyó una gran asistencia de Ferrán Torres y una precisa definición junto al palo de Mikel Merino.

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Este domingo, Noruega se impuso 2-1 a Brasil y eliminó a una de las potencias. Luego, a Inglaterra le costó en un duelo de alta tensión, pero derrotó 3-2 a México.

El combinado noruego sorprendió al imponerse con dos tantos de su máxima figura Erling Haaland, convirtiéndose en una de las sorpresas del certamen: Su rival será el elenco de Thomas Tuchel, que batalló en el Estadio Azteca ante uno de los anfitriones.

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Noruega se impuso por 2-1 ante Brasil (AP Foto/Frank Franklin II)

Los ingleses tuvieron que desplegar sus armas y sus referentes marcaron el camino con dos tantos de Jude Bellingham y uno de Harry Kane. México no se quedó atrás y batalló hasta el final. Pese a los tantos de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, los dirigidos por Javier Aguirre volvieron a despedirse en octavos de final.

La agenda de octavos de final continuará este lunes 6 de julio: Estados Unidos-Bélgica se encontrarán en la sede de Seattle.

La persiana de compromisos bajará el martes 7 de julio con el encuentro de Argentina y Egipto en Atlanta, como antesala de la última llave que protagonizarán Suiza y Colombia en Vancouver (Canadá).

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México no pudo contra Inglaterra y se despidió del Mundial (Reuters)

LA AGENDA DE PARTIDOS DE 8VOS DE FINAL DEL MUNDIAL

Lunes 6 de julio

21.00: Estados Unidos vs. Bélgica

Martes 7 de julio

13.00: Argentina vs. Egipto

17.00: Suiza vs. Colombia

* Horarios de Argentina

LA AGENDA CON LOS CRUCES DE CUARTOS DE FINAL

Jueves 9 de julio

17.00: Francia vs. Marruecos (Boston Stadium)

Viernes 10 de julio

16.00: España vs. Bélgica/Estados Unidos (Los Angeles Stadium)

Sábado 11 de julio

18.00: Noruega vs. Inglaterra (Miami Stadium)

22.00: Argentina/Egipto vs. Colombia/Suiza (Kansas City Stadium)

EL CUADRO DEL MUNDIAL 2026

LOS GOLES DE LOS CRUCES DE OCTAVOS DE FINAL

• CANADÁ 0-3 MARRUECOS

Mundial 2026 - Canadá 0 - Marruecos 3

• FRANCIA 1-0 PARAGUAY

Mundial 2026 - Paraguay 0 - Francia 1

• NORUEGA 2-1 BRASIL

Mundial 2026 - Noruega 2 - Brasil 1

• INGLATERRA 3-2 MÉXICO

LAS SELECCIONES ELIMINADAS DEL MUNDIAL

España (8vos de final)

México (8vos de final)

Brasil (8vos de final)

Paraguay (8vos de final)

Canadá (8vos de final)

Ghana (16avos de final)

Cabo Verde (16avos de final)

Australia (16avos de final)

Austria (16avos de final)

Argelia (16avos de final)

Croacia (16avos de final)

Bosnia y Herzegovina (16avos de final)

Senegal (16avos de final)

RD Congo (16avos de final)

Ecuador (16avos de final)

Suecia (16avos de final)

Costa de Marfil (16avos de final)

Sudáfrica (16avos de final)

Japón (16avos de final)

Alemania (16avos de final)

Países Bajos (16avos de final)

Uruguay (fase de grupos)

Arabia Saudita (fase de grupos)

Escocia (fase de grupos)

República Checa (fase de grupos)

Corea del Sur (fase de grupos)

Uzbekistán (fase de grupos)

Qatar (fase de grupos)

Haití (fase de grupos)

Turquía (fase de grupos)

Curazao (fase de grupos)

Túnez (fase de grupos)

Irak (fase de grupos)

Irán (fase de grupos)

Jordania (fase de grupos)

Panamá (fase de grupos)

Nueva Zelanda (fase de grupos)

LA AGENDA DE TODOS LOS PARTIDOS