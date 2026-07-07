El nuevo pasatiempo de Antonela Roccuzzo que revela su pasión literaria en pleno Mundial 2026

Antonela Roccuzo compartió su extensa colección de libros de sagas como 'Harry Potter' de J.K. Rowling, 'A Court of Thorns and Roses' de Sarah J. Maas, 'The Folk of the Air' de Holly Black y 'Shadow and Bone' de Leigh Bardugo, dejando así asentado su pasión por la literatura de fantasía (Tik Tok)

Antonela Roccuzzo nunca ocultó sus pasiones fuera del foco deportivo y las cámaras, pero esta vez volvió a sorprender a todos al mostrar su costado más íntimo: el amor incondicional por los libros. Reconocida como referente de la moda internacional y con una carrera empresarial en ascenso, la rosarina se animó a compartir públicamente su pasión por la lectura. En medio del Mundial 2026, decidió abrir la puerta de su biblioteca personal y revelar cómo los mundos de la fantasía, el romance y el misterio se volvieron parte de su día a día al lanzar su cuenta en TikTok.

En un tiempo en que la mayoría de las celebridades elige diversificar su presencia en redes, Antonela siempre mantuvo un perfil bajo y selectivo, priorizando Instagram para mostrar apenas algunos retazos de su vida cotidiana o profesional. Reservada con la prensa y cuidadosa de su intimidad, la esposa de Lionel Messi sorprendió a todos cuando inauguró su cuenta oficial de TikTok y se animó a presentarse ante una nueva comunidad global.

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El salto a TikTok fue inmediato y contundente. En cuestión de horas, Antonela ya había reunido más de 159 mil seguidores y superado las 200 mil visualizaciones con su video debut. Lejos de hacer una producción tradicional, decidió presentarse como “influencer literaria” y se sumó a la comunidad de #BookTok mostrando su biblioteca y sus títulos preferidos. Bajo el lema “Empezamos por los libros”. Además, la rosarina acompañó el clip con la frase: “¿Tenés algún hobby? Yo…”.

Antonela anunció su desembarco a TikTok en las últimas horas (Instagram)

La recorrida visual por su biblioteca personal dejó en evidencia la variedad de géneros y autores que la acompañan. Entre los elegidos, la saga Harry Potter de J.K. Rowling ocupa un espacio protagónico, con varias ediciones especiales acomodadas en los estantes. Antonela también mostró su fanatismo por Alas de sangre de Rebecca Yarros, Una corte de rosas y espinas de Sarah J. Maas, Caballo de Fuego de Florencia Bonelli y Los habitantes del aire de Holly Black, todas sagas que fusionan magia, romance y aventura.

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No faltaron títulos individuales de autores reconocidos, como Stephen King, Colleen Hoover y Christian Schleu, que suman drama, suspenso y misterio a la selección personal de la empresaria. El video, sencillo y espontáneo, reveló que la literatura es para Antonela una fuente de inspiración constante y el refugio ideal para desconectarse en medio de sus compromisos laborales y familiares.

El impacto fue inmediato. Los seguidores llenaron la sección de comentarios con mensajes de entusiasmo y bienvenida: “Es una de nosotras”; “Bienvenida reina a TikTok”; “Queremos videos tuyos hablando de libros, Anto. Animate, dale”; “La booktoker que todos queríamos”; “Te amamos Anto. Bienvenida a booktok”; “Una reina con buen gusto”; “La primera dama es como nosotras”. Así, el debut de Antonela en TikTok se convirtió en tendencia global, y su llegada a la comunidad literaria digital fue celebrada como un evento.

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Previamente, Roccuzzo había compartido su fascinación por la literatura de fantasía (Instagram)

Este paso marca una nueva etapa en la exposición pública de Roccuzzo. Si bien siempre fue una figura ligada al mundo de la moda y la discreción, ahora muestra una faceta fresca y cercana: la de una lectora apasionada que se suma a la movida de los booktokers y comparte con naturalidad sus intereses fuera de los flashes. La decisión de mostrarse como “influencer literaria” le da visibilidad a una tendencia en alza y conecta con audiencias de todas las edades.

Así, lejos de la exposición tradicional y los grandes eventos, Antonela eligió presentarse ante la comunidad de TikTok con la sencillez de una lectora más. El video debut funciona como carta de presentación y abre la puerta a un nuevo espacio de intercambio, donde la pasión por los libros y la conexión con los seguidores serán el eje. Su llegada a BookTok no solo entusiasma a sus fans, sino que promete inspirar a miles de personas a sumarse a la lectura y a descubrir el placer de perderse en las páginas de un buen libro.

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