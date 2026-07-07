Crimen y Justicia

Apartaron a dos policías de Santa Fe por robarle 1.500 dólares a un conductor en un control de tránsito

El hecho ocurrió en la capital provincial. Los efectivos habían exigido 400 dólares para no demorar al automovilista, pero también se llevaron el dinero restante

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policias detenidos en santa fe
La intersección en donde circulaba el automovilista (Google Maps)

Dos policías de la provincia de Santa Fe quedaron apartados de sus funciones tras ser denunciados por un conductor, quien los acusó del robo de 1.500 dólares durante un control de tránsito.

El hecho ocurrió el viernes pasado en la capital provincial, en donde dos suboficiales de la Brigada Motorizada de la Unidad Regional I se encontraban realizando un control vehicular.

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Según reconstruyeron medios locales, la causa se inició a partir de la denuncia de un conductor, quien relató que cerca de las 19 circulaba por la intersección de bulevar Pellegrini y San Lorenzo junto a su hijo de dos años.

En el marco de un control de rutina, los efectivos —que ahora fueron apartados de sus funciones— requisaron el vehículo y encontraron los US$1.500 que llevaba. En ese momento, le exigieron entregar parte del dinero a cambio de no demorarlo ni avanzar con el procedimiento.

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De acuerdo con su relato, la víctima se sintió intimidada por la situación y les entregó US$400. Sin embargo, al retomar su camino advirtió que también le faltaban los US$1.100 restantes que llevaba consigo.

Tras la denuncia, presentada en la sede de la Dirección Provincial de Asuntos Internos, personal de esa dirección desplegó un operativo para localizar a los agentes señalados. Horas después, ambos fueron ubicados.

Durante el procedimiento, se recolectaron pruebas consideradas clave y que coinciden con la denuncia de la víctima: los investigadores incautaron 1.100 dólares a uno de los policías y los 400 dólares restantes al otro.

Brigada Motorizada de la Policía de Santa Fe
Dos suboficiales de la Brigada Motorizada de la Unidad Regional I se encontraban realizando un control vehicular.(Gentileza: Rosario Plus)

Además, se incorporaron al expediente judicial registros del sistema de geolocalización (GPS) de los patrulleros y grabaciones de cámaras de videovigilancia.

De acuerdo con La Capital, los policías acusados fueron identificados como Leandro C. y Pablo P. Ambos permanecen privados de la libertad mientras avanza la investigación.

La causa está a cargo del fiscal de Violencia Institucional del Ministerio Público de la Acusación, Ezequiel Hernández, quien los imputaría en una audiencia prevista para los próximos días.

Según informó el medio local, la Fiscalía evalúa acusar a los efectivos por el presunto delito de hurto agravado por su condición de policías o por exacciones ilegales, una figura penal que sanciona a los funcionarios públicos que, abusando de su cargo, exigen dinero u otros beneficios indebidos.

Sin embargo, la imputación será formalizada en la audiencia prevista para los próximos días, instancia en la que también se definirán las medidas cautelares que se les impondrán mientras avanza la investigación.

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