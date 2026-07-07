Con tres cambios: el probable equipo de la selección argentina para enfrentar a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026

El predio de la Universidad Estatal de Kennesaw, Kennesaw, Georgia, recibió a Scaloni y a la selección argentina (REUTERS/Amanda Perobelli)

(Enviado especial a Estados Unidos). “El equipo lo tengo, pero todavía no se los dije a los jugadores. Ya saben por dónde va el tema. Está por ahí”.

Lionel Scaloni esbozó una sonrisa en la conferencia de prensa cuando le preguntaron por la formación para enfrentar a Egipto este martes, desde las 13, en Atlanta, por los octavos de final del Mundial 2026. En su pizarrón, a lo largo de la semana, pergeñó tres cambios, uno por línea. Evaluó también un cuarto, pero todo indica que se quedará en tres luego del sufrido 3-2 ante Cabo Verde en tiempo extra, que le sirvió a la Albiceleste para dar otro paso en la defensa del título.

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El Gringo, de 48 años, solo confirmó el ingreso de Leandro Paredes, de buen rendimiento cuando saltó al campo ante los africanos en Miami. “Leandro está disponible y va a jugar”, soltó. Hasta esta instancia, el volante central del combinado nacional venía siendo Alexis Mac Allister. Ahora, el mediocampista del Liverpool se correría a la izquierda para dejar al capitán de Boca Juniors en el eje de la cancha.

“Leandro (Paredes) vino lesionado. Es simple. No tiene otra lectura. Las veces que Leandro ha dado sensación de estar bien, incluso ha jugado pese a no estar bien, después de Qatar hablo, lamentablemente ha venido lesionado con Boca. Hizo un esfuerzo para llegar. El suplente ideal era Alexis, Enzo (Fernández) en su equipo ha jugado más llegando al área. El motivo principal es que Leandro estaba lesionado”, se explayó. El ex Roma y PSG tomaría la plaza de Thiago Almada.

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Scaloni también testeó a Nico González, quien le puede aportar mayor dinámica y llegada al equipo gracias a sus características. El citado Mac Allister y Rodrigo De Paul, quien salió ante Cabo Verde y fue el último el pisar el césped en el entrenamiento de este lunes, estaban entre los nombres que podían hacerle un lugar. No obstante, el ex Argentinos quedaría como alternativa para la segunda parte del partido.

¿Por qué Scaloni se inclinó por Mac Allister de 5 en esta Copa del Mundo? Simple... "PORQUE LEANDRO (PAREDES) VINO LESIONADO"



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En el fondo habrá un cambio cantado: Nico Tagliafico recuperará la titularidad y relegará al banco a Facundo Medina, de sobrias prestaciones. En el último choque, el defensor del Olympique de Marsella salió acalambrado.

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Arriba, Julián Álvarez parece haberle ganado la pulseada a Lautaro Martínez, titular en los cuatro encuentros hasta el momento. La Araña llegó al Mundial con el esguince de tobillo que sufrió en la semifinal de la Champions League entre el Atlético de Madrid y el Arsenal. Recién ahora está retomando ritmo. El Toro ofreció su sacrificio y capacidad de pivotear. Anotó un gol de penal y fabricó otro, que Messi falló ante Austria. Esta vez, Scaloni optaría por las virtudes del ex River, de mayor aptitud asociativa, movilidad y presión alta.

Emiliano Dibu Martínez; Nahuel Molina, Cristian Cuti Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Rodrigo de Paul, Enzo Fernández, Leandro Paredes y Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez conformarían el elenco estelar.

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"ESTE NIVEL NO ES EL QUE ESTAMOS ACOSTUMBRADOS"



Lionel Scaloni se refirió al nivel de competencia y paridad que hay entre todas las selecciones.#PuedePasar#MundialEnDSPORTS | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/vTEBpBdAHZ — DSPORTS Argentina (@DSportsAR) July 6, 2026

“Es una muy buena selección. Además de los jugadores de jerarquía, tiene a un entrenador que viene hace tiempo trabajando con ellos. Tiene una idea marcada de juego. Juega bien. Es verdad que ganó un partido de cuatro y los otros los empató, tuvo una línea de juego para complicar a los rivales. Mañana hará lo mismo. Es un rival complicado”, analizó Scaloni al plantel que tiene a Mohamed Salah como máxima estrella.

Después del triunfo con susto ante Cabo Verde y la catarata de sorpresas en el Mundial (ya se marcharon candidatos como Alemania, Brasil, Portugal y Países Bajos), el entrenador apela a la cautela. La Scaloneta ya demostró que se toma con seriedad cada compromiso.

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