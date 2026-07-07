Nueva polémica con Yamandú Orsi: debía un impuesto por una de sus casas y no había declarado obras en otra

Presidente de Uruguay, Yamandú Orsi (Camilo dos Santos Ayala, Presidencia)

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, está envuelto en una nueva polémica que involucra su patrimonio personal.

Tras buscar cerrar la controversia por la compra de su camioneta con descuento de USD 25.000, una investigación periodística del programa Informativo Carve concluyó que Orsi tenía una deuda del impuesto de Primaria (que se destina a programas de educación pública) y no había actualizado ante organismos del Estado obras que había realizado en su casa.

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El programa radial detalló que una de las casas –adquirida en octubre de 2024– tenía una deuda vencida del Impuesto de Primaria de 5.509 pesos uruguayos (unos USD 137). La segunda propiedad, que está al lado y que pertenece a su esposa Laura Alonsopérez, tuvo obras y mejoras que no figuran actualizadas en la documentación catastral disponible en el país.

Orsi vive junto a su familia en Pine Park, un barrio de la localidad de Salinas, en el departamento de Canelones. En su predio hay dos inmuebles linderos: una vivienda comprada en 2010 y otra casa obtenida en 2024.

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La Contumancia, casa del presidente Yamandú Orsi en Salinas, Canelones, Uruguay (Captura Telemundo/Canal 12)

La propiedad debía el Impuesto de Primaria de todo el ejercicio de 2025, sumado a la primera cuota de 2026 , multas y recargos.

Mientras tanto, la segunda propiedad de la familia Orsi tiene declarados 198 metros cuadrados. Pero, según consignó el programa radial en base a imágenes de Google Earth, entre 2018 y 2019 se realizaron obras en el patio de la vivienda, que podrían corresponder a una piscina, una barbacoa o un área construida.

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Camilo Cejas, uno de los asesores más cercanos del presidente, respondió a Informativo Carve por estos cuestionamientos. Respecto a la deuda del impuesto, expresó: “Está regularizada. Siete mil y algo de pesos abonó”. El asesor reconoció que Orsi pagó la deuda después del mensaje periodístico: “A partir de tu mensaje, entró y pagó”.

Respecto a las obras realizadas, el programa citó que en el entorno del presidente afirman que “todas las obras fueron declaradas y pagado todo” ante el organismo estatal correspondiente. “Se está en trámites de actualización de planos en la Intendencia para eventual actualización en Catastro”, agregó.

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“Está en trámite el tema. La casa tuvo obras que no requieren de Catastro porque no modificó el metraje, sino aberturas. Pero ya le encargó a la arquitecta que revise y que mañana [por hoy lunes 6 de julio] lo haga”.

La actualización de ese valor catastral es la base para configurar el monto de la contribución inmobiliaria, uno de los tributos que los propietarios deben pagar a los gobiernos departamentales en el país (las municipalidades). En este caso, en Canelones.

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El intendente de Canelones, Francisco Leganini, con el presidente Yamandú Orsi (@FLeganiniSilva)

Una vez conocida la noticia, el intendente de Canelones, Francisco Legnani, declaró en el programa Todo un tema de El Observador que Orsi le contó que “estaba iniciando la regularización en Catastro”.

“Esto ingresa por Catastro y luego pasa a la intendencia, donde efectivamente se regulariza y se comienza a abonar la inspección correspondiente”, explicó.

El caso ya tuvo repercusiones políticas en el país.

La compra de su camioneta con descuento también había generado controversia en Uruguay (Captura Telemundo/Canal 12)

Álvaro Delgado, el presidente del principal bloque opositor Partido Nacional, calificó en una conferencia de prensa al gobierno como “el peor desde el 85 para acá” y señaló que el episodio es un “bochorno más” en la lista de polémicas que ha rodeado al presidente Orsi.

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“Cuando uno es presidente de la República, es el primer ciudadano del país, tiene más obligaciones que derechos y tiene que dar el ejemplo, tanto en lo político como en lo ético y en el cuidado institucional”, declaró Delgado.

Andrés Ojeda, secretario general del también opositor Partido Colorado, dijo que el presidente debe ahondar en la información. El también senador marcó diferencias entre las dos situaciones: dijo que una cosa es “olvidarse de un impuesto y pagarlo después” y otra es no declarar obras que impliquen una “subtributación”.

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