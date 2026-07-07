La broma pesada de una figura de Inglaterra: fingió una lesión durante los festejos en el vestuario y preocupó a su entrenador

Fingió una lesión y preocupó a su entrenador

La selección de Inglaterra selló su clasificación a los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026 con una victoria por 3-2 frente a México en el Estadio Azteca. El festejo en el vestuario dejó una imagen inesperada: John Stones simuló una grave lesión ante el entrenador Thomas Tuchel, generando un momento de tensión y luego desatando la euforia entre los jugadores y el cuerpo técnico. El episodio se viralizó en redes sociales y reflejó el particular clima de unión en el equipo tras una noche de alta exigencia deportiva.

El ambiente en el vestuario de Inglaterra era de pura celebración tras una de sus victorias más sufridas en torneos recientes. Mientras la música sonaba a todo volumen y los jugadores festejaban el pase a cuartos, el mediocampista Declan Rice atrajo la atención de Thomas Tuchel hacia un rincón del vestidor. Allí, John Stones, defensor central, apareció encorvado, tomándose el hombro derecho y mostrando gestos de dolor.

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La reacción del entrenador no se hizo esperar. Según las imágenes difundidas por la cuenta oficial de la selección inglesa en X e Instagram, Tuchel se giró con el rostro lleno de preocupación, interpretando que el zaguero había sufrido una lesión similar a la que minutos antes dejó fuera del torneo al mediocampista Jordan Henderson. En ese contexto de alarma, Rice gritó: “¿Podemos traer a un médico aquí?”, mientras el defensor continuaba la actuación.

En un momento de máxima tensión, con la música alcanzando su punto más alto, Stones interrumpió la farsa y comenzó a mover el brazo al ritmo de los acordes, desatando una ovación espontánea entre sus compañeros. El entrenador, primero atónito, soltó una carcajada y abrazó al futbolista, aliviado por el desenlace. “La energía que se vivió anoche en el vestuario”, publicó la cuenta oficial del equipo junto a emojis alusivos.

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Inglaterra superó a México y jugará los cuartos de final (Reuters)

La secuencia, filmada y compartida por el propio equipo, superó los 16 millones de visualizaciones en pocas horas. Los hinchas celebraron el clima de camaradería, mientras que ex jugadores como Wayne Rooney, actualmente comentarista en BBC One, mostraron cautela ante el exceso de festejos: “Sé que hay que disfrutarlo, pero creo que es un poco pronto”, expresó el exdelantero.

El episodio de la broma adquirió mayor significado dado el contexto: Inglaterra acababa de perder a Henderson por una fractura en la muñeca sufrida durante los festejos en la cancha. El mediocampista se precipitó sobre las vallas publicitarias y debió ser trasladado al hospital, quedando descartado para el resto del campeonato. “No se siente como un partido de octavos, se siente como si hubiéramos ganado la final”, admitió Tuchel en conferencia de prensa, citado por BBC, al describir el dramatismo de la noche y la entrega de sus dirigidos.

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La victoria ante México se gestó en circunstancias adversas. El equipo británico se adelantó con un doblete de Jude Bellingham antes del descanso, pero Julián Quiñones descontó para el local. En el complemento, la expulsión de Jarell Quansah obligó a Inglaterra a replegarse con diez futbolistas durante más de media hora frente a 80.000 espectadores. Harry Kane marcó de penal el tercer gol inglés, y Raúl Jiménez cerró la cuenta desde los doce pasos para los anfitriones.

En ese contexto, la aparición de Stones, quien ingresó en la segunda parte, resultó clave para sostener el resultado. Su actuación defensiva bajo presión fue reconocida tanto por sus compañeros como por el cuerpo técnico.

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Con la clasificación asegurada, Inglaterra se prepara para enfrentar a Noruega el sábado 11 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami. La ausencia de Jarell Quansah por suspensión y la baja de Henderson obligarán a Tuchel a reorganizar la defensa. El entrenador deberá decidir si Stones reaparece como titular ante el combinado escandinavo, que cuenta con Erling Haaland en plena racha goleadora.