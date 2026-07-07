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Argentina vs. Egipto EN VIVO: Roja Directa y todos los canales legales para ver el Mundial 2026 hoy

La Selección disputará la llave de octavos de final en Atlanta a partir de las 13 (hora de Argentina)

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Argentina enfrentará a Egipto (Foto: Reuters/Paul Childs)
Argentina enfrentará a Egipto (Foto: Reuters/Paul Childs)

La selección argentina saltará al campo de juego del Mercedes Benz Stadium de Atalanta para enfrentar a Egipto con el objetivo de buscar el boleto a cuartos de final del Mundial 2026.

A partir de las 13 (hora Argentina), sonará el pitazo inicial del francés Francois Letexier para dar inicio a un encuentro que se transmitirá en televisión por TV Pública, TyCSports, Telefé y DSports, pero también por diferentes plataformas como DGO, Disney+, Paramount+, Flow y TyCSports Play.

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Las plataformas conocidas como Roja Directa y Tarjeta Roja han ganado notoriedad como vías para acceder a transmisiones deportivas gratuitas en Internet. Entrar para ver fútbol gratis expone al usuario a transmisiones no autorizadas, posibles consecuencias legales y amenazas informáticas que incluyen robo de datos, instalación de malware y fraudes vinculados a la publicidad y a formularios engañosos.

La posible formación de la selección argentina para enfrentar a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026
La posible formación de la selección argentina para enfrentar a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lionel Scaloni perfila tres cambios para que Argentina enfrente este martes a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026 en Atlanta, una apuesta con la que busca reajustar el equipo después del trabajado 3-2 ante Cabo Verde en tiempo extra y en un torneo que ya dejó fuera a varias potencias.

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La modificación más definida está en la mitad de la cancha: el entrenador confirmó el ingreso de Leandro Paredes, que había dejado una buena imagen cuando entró ante el seleccionado africano en Miami. El mediocampista desplazaría a Alexis Mac Allister hacia la izquierda y tomaría el eje del mediocampo.

“Leandro está disponible y va a jugar”, dijo Scaloni. Luego explicó por qué el volante no había sido una opción estable hasta ahora: “Leandro vino lesionado. Es simple. No tiene otra lectura. Las veces que Leandro ha dado sensación de estar bien, incluso ha jugado pese a no estar bien, después de Qatar hablo, lamentablemente ha venido lesionado con Boca. Hizo un esfuerzo para llegar. El suplente ideal era Alexis, Enzo en su equipo ha jugado más llegando al área. El motivo principal es que Leandro estaba lesionado”.

El ingreso de Paredes implicaría la salida de Thiago Almada. Scaloni también probó con Nico González, al que considera una alternativa por su dinámica y llegada, aunque todo indica que empezaría en el banco y quedaría como recurso para el segundo tiempo.

En defensa, el cambio más previsible está en el lateral izquierdo: Nicolás Tagliafico recuperaría la titularidad y Facundo Medina iría al banco. En el último encuentro, el jugador de Olympique de Marsella terminó con calambres.

La tercera variante estaría en ataque. Julián Álvarez aparece con ventaja sobre Lautaro Martínez, titular en los cuatro partidos anteriores. La decisión se vincula con el momento físico y futbolístico de ambos delanteros.

Con ese ajuste, la formación probable quedaría con Emiliano Dibu Martínez; Nahuel Molina, Cristian Cuti Romero, Lisandro Martínez y Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Paredes y Mac Allister; Messi y Álvarez.

El entrenador mantuvo la cautela en la antesala del partido. “El equipo lo tengo, pero todavía no se los dije a los jugadores. Ya saben por dónde va el tema. Está por ahí”, señaló en conferencia de prensa, con una sonrisa cuando le consultaron por la alineación.

Cómo ver el partido en vivo en Argentina: online y TV

DSports, TyCSports, Telefé y TV Pública (en televisión).

DGO, Flow, Paramount+, TyCSports Play y Disney+ (plataformas con usuario y contraseña).

Horario de inicio del partidoO

13.00 horas (Brasil, Uruguay y Paraguay) / 12:00 horas (Chile, Bolivia, Venezuela y Miami, Estados Unidos) / 11:00 horas (Ecuador, Perú, Colombia y Panamá) / 10:00 horas (México, El Salvador, Honduras y Costa Rica) / 18:00 (España)

Televisación en el resto del mundo

Dsports (Sudamérica) / Canal 5 (Uruguay) / DAZN (España) / TV Azteca, TUDN, ViX (México) / DSports, Caracol, DGO, RCN (Colombia y Ecuador) / América TV (Perú) / DGO, DSports, Televen (Venezuela) / FOX, FS1, Telemundo, Universo, Fix ONE y Peacock (Estados Unidos) / FOX y Tigo Sports (Centroamérica)

Probables formaciones en Argentina vs. Egipto

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Cuti Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo de Paul, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Egipto: Mostafa Sobeir; Mohamed Hany, Rami Rabia, Yasser Ibrahim, Karim Hafez; Emam Ashour, Hamdy Fathy, Marwan Ateya, Mostafa Ziko; Mohamed Salah y Omar Marmoush. DT: Hossam Hassan.

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