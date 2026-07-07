El nuevo torneo que podrían jugar las selecciones de Conmebol con las de Europa tras las Eliminatorias para el Mundial 2030

Robert Harrison develó detalles del torneo que disputarán Conmebol y UEFA

El presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Robert Harrison, anticipó cambios sustanciales en el sistema de clasificación sudamericano para el próximo Mundial y reveló la posibilidad de un nuevo torneo internacional entre selecciones de Conmebol y UEFA. En una entrevista concedida al programa La gran jugada, que se emite por la radio Rock and Pop, el directivo brindó detalles sobre el futuro de las competiciones y el impacto económico que podrían tener para los equipos de la región.

Harrison confirmó que, a pesar de la clasificación automática de Argentina, Uruguay y Paraguay para el Mundial 2030 como países anfitriones (junto a España y Marruecos), las tres selecciones disputarán las Eliminatorias Sudamericanas. El dirigente explicó: “Las Eliminatorias todos las vamos a jugar. Nosotros estamos clasificados (Argentina, Uruguay y Paraguay), pero todos las vamos a jugar por una posición para un futuro torneo que vamos a jugar con los europeos”. De acuerdo con sus declaraciones, los puestos obtenidos por cada país en la clasificación determinarán futuros enfrentamientos internacionales y el reparto de ingresos.

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El presidente detalló que, según el proyecto en análisis, las selecciones que finalicen en las posiciones cuarta o quinta de la Eliminatoria podrían enfrentarse a equipos de la UEFA, como España o Alemania, en un torneo adicional. “Si vos quedas en cuarto o quinto lugar vas a jugar contra España, Alemania... Vas a jugar contra Europa 1, Europa 2 o Europa 3. Si jugás contra Europa 3 tus ingresos van a ser casi nada. Si jugás contra Europa 2 va a ser más y Europa 1 va a ser mucho más. Hay un factor económico que va a ser muy, muy importante para esta clasificatorio. O Eliminatoria, porque para mí son dificilísimas”, puntualizó Harrison.

El proyecto, aún en fase de negociación, podría modificar el panorama competitivo de las selecciones sudamericanas. Según el dirigente de la APF, la Conmebol y la UEFA exploran la creación de un “campeonato contra ellos” que equipararía enfrentamientos conforme a la posición obtenida en las eliminatorias del Mundial 2030. “Se está viendo un posible proyecto, que se va a llevar adelante con los europeos, de un campeonato contra ellos y que se equiparará de acuerdo de las posiciones de las eliminatorias del 2030”, subrayó el presidente de la federación paraguaya.

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Consultado sobre la organización y las fechas, Harrison aclaró que “no hay fecha de cuándo se llevaría adelante” este posible torneo. El directivo insistió en que el factor económico jugará un papel determinante, ya que los ingresos de cada selección dependerán directamente del rival europeo al que le toque enfrentar según la ubicación final en las eliminatorias.

En la misma charla, el presidente de la APF abordó el formato del Mundial 2030. Explicó que, por el momento, “las eliminatorias de este mundial 2030 van a clasificar 3 cupos y medio. Nosotros tres (Argentina, Uruguay y Paraguay) ya estamos clasificados”. No obstante, la disputa por los puestos restantes será clave para definir los cruces internacionales y los premios económicos asociados.

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Harrison también se refirió a la posibilidad de que el próximo Mundial se dispute con 64 equipos en lugar de los 48 previstos inicialmente. El dirigente reveló que el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, lidera las gestiones para expandir la cantidad de participantes. “Está en tratativas con otras confederaciones, lo está liderando el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez. Va por buen camino. No por eso te digo que se va a cerrar lo de 48 a 64 equipos. Sabemos que hay una confederación que no quiere. Pero lo que siempre hablamos, que sea un Mundial único, centenario, que puedan jugar 64 por única vez, eso hablaría que en cada uno de nuestros países se jugaría la zona de grupos, posiblemente. Aunque no ocurra eso, nosotros en ese caso jugaríamos un partido”, expresó.

La propuesta de ampliar el número de selecciones en el Mundial 2030, que se celebrará en Argentina, Uruguay, Paraguay, España y Marruecos, está en discusión con otras confederaciones. Según el titular de la APF, la intención es que el torneo tenga carácter “único” y conmemore el centenario de la primera Copa del Mundo, celebrada en 1930.

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La intención de organizar un torneo entre selecciones de Conmebol y UEFA no es reciente. En diciembre de 2021 el entonces vicepresidente de la UEFA, Zbigniew Boniek, había anticipado que a partir de 2024 los equipos sudamericanos podrían incorporarse a la UEFA Nations League, un proyecto impulsado por las buenas relaciones entre ambas confederaciones. La propuesta buscaba crear una competencia que incluyera a las diez selecciones sudamericanas en la estructura de la Liga A y la Liga B del certamen europeo. El anuncio surgió tras la firma de un memorando de entendimiento entre Conmebol y UEFA y la apertura de una oficina conjunta en Londres, con el objetivo de organizar una serie de eventos futbolísticos de alcance internacional.