Por qué el sur es la única región de EE. UU. que crece en todos los grupos de edad

Nuevas construcciones en el lado norte de Wilmington, Carolina del Norte, el 15 de octubre de 2024 ((Madeline Gray/Para The Washington Post))

Jóvenes, ancianos, personas de mediana edad. Todos siguen emigrando hacia el sur.

Según nuevos datos publicados por la Oficina del Censo, en todos los grupos de edad, el sureste de Estados Unidos creció más rápido que cualquier otra región entre el 1 de abril de 2020 y el 1 de julio de 2025.

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La población del Sur creció un 6%, casi el doble que la del resto del país, durante ese período. Además, fue la única región del país que experimentó crecimiento en todos los grupos de edad, desde niños hasta jubilados.

“El sur destaca porque está experimentando un aumento de población en grupos de edad que en otras regiones apenas han experimentado cambios o están disminuyendo”, dijo Lauren Bowers, jefa de la división de Estimaciones de Población de la Oficina del Censo, en un comunicado que anunciaba los nuevos datos.

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El sur, que la oficina define como una región que se extiende desde Texas hasta la región del Atlántico Medio, sumó aproximadamente 7,6 millones de personas entre 2020 y 2025, más que el resto del país en conjunto.

El crecimiento poblacional del sur de Estados Unidos superó al resto del país combinado entre 2020 y 2025, con un aumento del 6% frente al 2% del oeste, según la Oficina del Censo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con el tiempo, este cambio podría tener implicaciones significativas y tangibles. Las cifras del censo ayudan a determinar cómo el gobierno federal asigna miles de millones de dólares en fondos a los estados y municipios, así como la forma en que los líderes delimitan los distritos legislativos y la representación que cada estado obtiene en el Congreso. Influye en dónde se construyen escuelas y dónde las empresas deciden abrir supermercados u otros nuevos proyectos.

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¿Qué factores impulsan el reciente crecimiento en el Sur?

Según las cifras del censo, uno de los principales factores es el auge demográfico en los “condados periféricos”, es decir, aquellos que se encuentran junto a las principales áreas metropolitanas y que a menudo albergan un desarrollo vertiginoso y multitudes de personas que se desplazan diariamente al trabajo.

Muchos condados del país lidiaron con la disminución del crecimiento demográfico, pero el sur en su conjunto desafió esa tendencia. Muchos de los condados de mayor crecimiento en los últimos años se encuentran en estados como Florida, Georgia, Carolina del Sur, Carolina del Norte y Virginia.

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De los 1.422 condados del sur, el de mayor crecimiento según las cifras del censo es el condado de Kaufman, Texas, un suburbio del área de Dallas que creció más del 42%, sumando alrededor de 62.000 residentes en el último período de cinco años.

De los demás condados que figuran entre los 10 primeros en crecimiento, tres están en Texas, otros tres en Georgia y varios más están repartidos por las Carolinas y Florida.

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Según datos del censo, los condados metropolitanos del sur crecieron casi un 7% en los últimos años, pero los condados situados justo a las afueras de los centros urbanos crecieron aún más rápidamente.

“Estos condados periféricos fueron los que crecieron más rápidamente en todos los grupos de edad, y a menudo por un margen amplio”, dijo Bowers.

Un aspecto revelador de los resultados del jueves es que el atractivo del sur parece trascender todas las edades, algo que no ocurre en ningún otro lugar del país.

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El sur del país experimentó un crecimiento significativo entre los residentes de mayor edad, ya que la población de 65 años o más de la región aumentó más del 17% en tan solo cinco años, lo que equivale a unos 3,7 millones de personas mayores más.

Al mismo tiempo, el sur fue la única región donde el número de personas menores de 18 años aumentó entre 2020 y 2025. Su crecimiento de poco más del 1%, o alrededor de 304.000 niños más, contrasta marcadamente con la disminución del número de jóvenes en el medio oeste, el noreste y el oeste.

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“La gente suele mudarse por trabajo y familia”, dijo Mike Cline, demógrafo estatal de Carolina del Norte, donde industrias como la banca, la tecnología y la fabricación de productos farmacéuticos han atraído a trabajadores más jóvenes en los últimos años.

Según Cline, ese tipo de crecimiento ya se estaba produciendo antes de 2020, pero la pandemia de la COVID-19 aceleró la migración a Carolina del Norte y otras partes del sur del país.

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De hecho, según William Frey, demógrafo de la Brookings Institution, el crecimiento en el sur no es uniforme, y el aumento de la población entre 2020 y 2025 estuvo significativamente influenciado por la vida durante el punto álgido de la era del COVID.

“Algunas de estas zonas del sur tuvieron un desempeño mucho mejor durante los primeros años de la pandemia que en los últimos tiempos”, dijo Frey, y agregó que estados como Florida “fueron polos de atracción excepcionalmente grandes durante los primeros años de la pandemia”.

Históricamente, el sur también ha atraído no solo a personas de otras regiones, sino también a inmigrantes, ya sean de México, Centroamérica o lugares como India y China, que llegan en busca de trabajo. Sin embargo, esta tendencia sigue siendo incierta a corto plazo.

Frey escribió sobre la reciente disminución de la inmigración desde que el presidente Donald Trump regresó al cargo para un segundo mandato, y cómo las políticas más estrictas están teniendo un profundo impacto en el crecimiento demográfico. A medida que la inmigración continúa disminuyendo, escribió, muchos estados podrían enfrentar menores aumentos de población o incluso pérdidas con el paso del tiempo.

“La inmigración es una gran incógnita dada la evolución política actual”, dijo Frey.

Aun así, el creciente aumento de población que experimentó el sur lo convierte en una excepción en comparación con gran parte del resto del país.

A principios de este año, la Oficina del Censo informó que el crecimiento de la población se ralentizó en la mayoría de los 3.143 condados del país entre el 1 de julio de 2024 y el 1 de julio de 2025.

Un gráfico de barras detalla que los suburbios periféricos experimentaron el mayor crecimiento poblacional en el sur de Estados Unidos entre 2020 y 2025, según la Oficina del Censo de EE. UU. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Incluso entre los 2066 condados que crecieron entre 2023 y 2024, casi 8 de cada 10 vieron cómo su crecimiento se ralentizaba o se revertía en 2025. Además, muchos condados que ya experimentaban un descenso de la población vieron cómo esas pérdidas se aceleraban.

Mientras tanto, 310 de las 387 áreas metropolitanas de Estados Unidos registraron un crecimiento más lento entre 2024 y 2025 que durante el año anterior. Según funcionarios del Censo, estos cambios se debieron principalmente a menores niveles de migración internacional neta.

A pesar del aumento de población de los últimos años en el sur, ni siquiera esta región puede escapar a otra realidad que se está desarrollando en todo Estados Unidos.

“El país está envejeciendo”, dijo Frey.

La generación del baby boom está envejeciendo. Las tasas de natalidad en Estados Unidos llevan casi dos décadas en descenso. En algunas zonas del país, incluyendo muchos rincones del sur, las muertes superan a los nacimientos.

“Todos los estados, en todas las regiones, se enfrentan al mismo problema: una desaceleración del crecimiento”, dijo Cline. “Una vez que se alcanza un descenso natural, la única forma de aumentarlo es que más personas se muden al estado y lo compensen”.

© 2026, The Washington Post