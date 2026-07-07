Armá el once ideal de la selección argentina para el trascendental partido de octavos de final del Mundial 2026 ante Egipto

Argentina, por otro paso en la Copa del Mundo ante Egipto (REUTERS/Marco Bello)

Desde las 13 (hora argentina) en Atlanta, Argentina disputará el boleto para los cuartos de final de la Copa del Mundo ante Egipto. Luego del sufrido encuentro ante Cabo Verde en los 16avos, que terminó con triunfo 3-2, la Albiceleste irá por otro paso en la cita mundialista contra otro rival africano que intentará batallar. Para este encuentro, Lionel Scaloni planifica algunas variantes, aunque todavía no están confirmadas.

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A priori, el líder de la Scaloneta prevé tres cambios para que Argentina enfrente a Egipto este martes a las 13 en Atlanta por los octavos de final del Mundial 2026, una decisión que llega después del ajustado 3-2 ante Cabo Verde en tiempo extra y en un torneo que ya eliminó a varios de los principales candidatos. El retoque abarcaría una pieza por línea. El entrenador evaluó incluso una cuarta variante durante la semana, aunque todo indica que finalmente mantendrá tres modificaciones en la formación que busca defender el título.

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La única variante confirmada por Scaloni en conferencia de prensa es el ingreso de Leandro Paredes. El mediocampista entró con buen rendimiento ante Cabo Verde en Miami y ocupará el eje del campo, lo que desplazaría a Alexis Mac Allister hacia la izquierda.

La posible formación de la selección argentina para enfrentar a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Leandro está disponible y va a jugar”, dijo el técnico. Luego explicó por qué Paredes no había sido titular hasta ahora: “Leandro vino lesionado. Es simple. No tiene otra lectura. Las veces que Leandro ha dado sensación de estar bien, incluso ha jugado pese a no estar bien, después de Qatar hablo, lamentablemente ha venido lesionado con Boca. Hizo un esfuerzo para llegar. El suplente ideal era Alexis, Enzo en su equipo ha jugado más llegando al área. El motivo principal es que Leandro estaba lesionado”.

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Ese movimiento dejaría fuera del once a Thiago Almada. En el medio también apareció como posibilidad Nico González, valorado por su dinámica y su llegada, aunque el diario señaló que el ex Argentinos quedaría como opción para el segundo tiempo. En defensa, el ajuste sería más directo: Nicolás Tagliafico recuperaría la titularidad y Facundo Medina iría al banco. En el partido anterior, el lateral del Olympique de Marsella terminó con calambres. La otra modificación estaría en ataque. Julián Álvarez parece haber desplazado a Lautaro Martínez, titular en los cuatro partidos disputados hasta ahora.

La situación de ambos delanteros explica la decisión. Álvarez llegó al Mundial con el esguince de tobillo que sufrió en la semifinal de la Champions League entre Atlético de Madrid y Arsenal, y recién ahora vuelve a tomar ritmo, mientras que Lautaro aportó sacrificio, capacidad para pivotear, convirtió un penal y generó otra acción que Lionel Messi no pudo convertir ante Austria.

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Scaloni analiza variantes para enfrentar a Egipto: ¿cuál es el 11 ideal? (REUTERS/Paul Childs)

Para este cruce, Scaloni se inclinaría por rasgos más funcionales al plan del equipo: la capacidad asociativa, la movilidad y la presión alta del ex River. En ese esquema, Messi seguiría como referencia ofensiva junto a él. La formación probable sería la siguiente: Emiliano Dibu Martínez; Nahuel Molina, Cristian Cuti Romero, Lisandro Martínez y Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Paredes y Mac Allister; Lionel Messi y Álvarez.

Scaloni evitó cualquier exceso de confianza frente a un rival que tiene a Mohamed Salah como principal figura. El entrenador argentino destacó el trabajo sostenido del cuerpo técnico egipcio y una identidad de juego consolidada. “Es una muy buena selección. Además de los jugadores de jerarquía, tiene a un entrenador que viene hace tiempo trabajando con ellos. Tiene una idea marcada de juego. Juega bien. Es verdad que ganó un partido de cuatro y los otros los empató, tuvo una línea de juego para complicar a los rivales. Mañana hará lo mismo. Es un rival complicado”, afirmó.

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La advertencia se apoya también en el contexto del torneo. En estos octavos ya quedaron fuera selecciones como Alemania, Brasil, Portugal y Países Bajos, una secuencia de sorpresas que reforzó la cautela argentina después de una clasificación trabajada y del desgaste que dejó el partido anterior.