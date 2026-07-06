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Yanina Latorre contó cuál es el nuevo trabajo de Mauro Icardi fuera del fútbol: “Entiendo tus nervios”

La conductora de SQP dio detalles del contrato laboral que el futbolista consiguió para poder salir del país, en medio de su conflicto judicial con Wanda Nara. Cuánto ganaría por su contrato

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La conductora dio detalles del contrato laboral que el futbolista consiguió para poder salir del país en medio de su conflicto judicial con Wanda Nara (Video: SQP/ América TV)

En medio de la pelea mediática que mantiene con Yanina Latorre, Mauro Icardi consiguió un nuevo trabajo en Turquía lejos del fútbol. La conductora de SQP (América TV) ironizó sobre el contrato que el futbolista presentó ante la Justicia argentina para poder salir del país, mientras sigue en duda su continuidad en el Galatasaray de Turquía. El trasfondo se da en medio la disputa judicial y personal que ambos protagonistas mantienen desde la semana pasada, con cruces en televisión y redes sociales.

El enfrentamiento entre el jugador y la conductora escaló en los últimos días. Latorre se despachó sobre la incertidumbre en el presente laboral de Icardi y retomó la polémica al aire: “Me dice vieja, me dice cornuda, mala periodista. Todo eso te grafica vos. Yo nunca vi un jugador de fútbol serio o educado hacer esto”. La conductora comparó la actitud de Icardi con la de otros deportistas: “Nunca vi que Messi salga a insultar a un periodista. Para ser un crack, hay que serlo adentro y afuera de la cancha”.

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Mauro Icardi habría conseguido un contrato como embajador de una clínica de trasplantes capilares (SQP, América TV)

En medio de las negociaciones truncas con clubes de fútbol en Turquía y Arabia, según contó Yanina, Mauro Icardi presentó ante la Justicia argentina un contrato como embajador de una clínica en Estambul especializada en trasplantes capilares. Esa documentación era necesaria para levantar la prohibición de salida del país relacionada a la deuda alimentaria que mantenía con Wanda Nara.

El acuerdo establece que Icardi actuará como embajador de marca, con la obligación de visitar la clínica al menos dos veces por mes y generar contenido promocional en sus redes sociales. La duración del vínculo es de tres meses, desde el 1 de julio hasta el 30 de septiembre de 2026. “Le van a pagar 100 mil euros por estos tres meses. No es nada para alguien que venía de ganar 10 millones al año”, se despachó Yanina.

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El contrato especifica que el embajador debe comportarse de manera profesional y abstenerse de cualquier conducta que pueda dañar la reputación de la compañía. Además, se compromete a participar en la producción de anuncios y a compartirlos en sus cuentas oficiales.

Yanina Latorre contó la estrategia del futbolista (Video: SQP/ América TV)

La situación judicial de Icardi influyó directamente en la obtención de este empleo. Según relató Latorre, el futbolista necesitaba demostrar ante el juez que contaba con una fuente laboral en Turquía para que le permitieran regresar al país y así cumplir con el régimen de visitas de sus hijas.

La semana pasada, Icardi transfirió el dinero correspondiente a la deuda alimentaria, lo que permitió que la Justicia levantara la prohibición de salida del país. Además, Wanda Nara solicitó y obtuvo autorización judicial para viajar con sus cinco hijos a Milán, mientras Icardi debe retornar a Turquía por sus compromisos contractuales.

El contrato firmado por Mauro Icardi con Cosmedica Clínica detalla que deberá asistir a la sede en Estambul, crear y publicar historias en Instagram, y participar en anuncios promocionales sobre tratamientos de alopecia e implantes capilares. Esta modalidad de empleo se inscribe en una tendencia creciente en Turquía, donde las clínicas de medicina estética ofrecen acuerdos similares a figuras públicas para captar clientes internacionales.

La clínica que eligió a Mauro Icardi como su embajador es la misma a la que asistía la China Suárez para tratamientos estéticos en Estambul (Instagram)
La clínica que eligió a Mauro Icardi como su embajador es la misma a la que asistía la China Suárez para tratamientos estéticos en Estambul (Instagram)

Yanina mencionó que tanto la China Suárez como otros famosos ya participaron en promociones similares para la marca. “Por ahí le dieron el laburito de onda para que lo presente acá, porque no tiene club y el fútbol no sé si va a seguir siendo”, deslizó la conductora.

Durante el programa, Yanina desplegó una serie de frases punzantes sobre el presente del jugador y su reconversión profesional. Se refirió a la caída de su carrera deportiva y cuestionó la exposición que el jugador hace de su vida en redes sociales, en especial los ataques dirigidos hacia ella.

“Ahora entiendo tus nervios. Yo no soy la nerviosa. Todo eso habla más de vos que de mí”, sentenció Latorre al aire. Combativa, cerró el tema volviendo a minimizarlo: “No es que vendés vos y la China. Vende Wanda. Y vendo yo en cómo hago el tema”.

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