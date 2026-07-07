Mauro Icardi redobló la ofensiva contra Yanina Latorre: “Aruzza, perdiste carisma”

Mauro Icardi volvió a apuntar contra Yanina Latorre

La guerra mediática entre Yanina Latorre y Mauro Icardi sumó otro capítulo de alto voltaje con la publicación de un nuevo mensaje directo del futbolista dirigido a la conductora. En las últimas horas, utilizó sus redes sociales para responder con dureza a los dichos vertidos en SQP, desplegando una serie de acusaciones y descalificaciones personales que elevaron la tensión del enfrentamiento público.

En el posteo difundido a través de sus historias, Icardi se dirigió a Latorre por su apellido de soltera, “Aruzza”, y la acusó de haber utilizado durante años el espacio mediático para inventar situaciones y victimizarse. “Queda demostrado que te sobró micrófono durante años para solamente inventar o repetir un discurso para quedar como víctima”, lanzó el delantero, en un mensaje que no solo apuntó a la figura pública de la conductora, sino también a su credibilidad y carisma en el medio.

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El futbolista fue aun más lejos al señalar: “Fuiste la ‘autora’, como te describiste, de tu propio final. Ya perdiste toda credibilidad, perdiste carisma y tus relatos hoy no sirven”. En el mismo texto, hizo referencia a situaciones familiares y sociales, al aludir a supuestas internas que habrían dejado a la conductora fuera de determinados círculos: “¿Quedaste/quedaron afuera de las reuniones de la familia Ca… porque te fuiste de boca, de copas o porque no te soportan? Esto es solo data de color”.

En una historia de Instagram, Mauro Icardi expresa reproches personales dirigidos a Yanina Latorre, mencionando la falta de credibilidad y problemas familiares.

En el mismo mensaje, la desafió a continuar con el cruce mediático e incluso propuso realizar un enigmático, un formato de intercambio que la presentadora suele emplear en su programa. Cerró la publicación con un tono desafiante: “Mañana te sigo atendiendo Amoooooorrr”.

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El intercambio se inscribe en una secuencia de cruces y declaraciones que se intensificaron en los últimos días. Todo comenzó cuando Yanina se refirió en su programa al presente profesional de Icardi. La conductora ironizó sobre el nuevo trabajo del futbolista, quien actualmente se encuentra sin club tras finalizar su contrato con el Galatasaray.

Durante el programa, ella habló del contrato que Icardi presentó ante la Justicia argentina: un acuerdo como embajador de una clínica en Estambul especializada en trasplantes capilares. La presentadora aseguró que este vínculo fue una solución temporal mientras el delantero atraviesa negociaciones frustradas con clubes de Turquía y Arabia Saudita.

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La conductora dio detalles del contrato laboral que el futbolista consiguió para poder salir del país en medio de su conflicto judicial con Wanda Nara (Video: SQP/ América TV)

Yanina habló de la caída de la carrera deportiva de Icardi y criticó la exposición del jugador en redes sociales, en particular sus constantes ataques públicos hacia ella. “Le van a pagar 100 mil euros por estos tres meses. No es nada para alguien que venía de ganar 10 millones al año”, reveló.

En paralelo al conflicto mediático, la situación profesional de Mauro atravesó un cambio brusco. Tras la finalización de su contrato con el club turco, el jugador quedó sin equipo, lo que abrió especulaciones sobre su futuro en el fútbol profesional.

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Según contó Yanina Latorre el futbolista firmó un acuerdo como embajador de una clínica de trasplantes capilares ubicada en Estambul. La documentación presentada ante la Justicia argentina detalla que el contrato tiene una duración de tres meses, desde el 1 de julio hasta el 30 de septiembre de 2026. El vínculo establece la obligación de Icardi de visitar la clínica al menos dos veces por mes y de generar contenido promocional que deberá difundir en sus redes sociales. “Es el mismo lugar al que fue la China y publicó en sus redes”, agregó.

Yanina Latorre contó la estrategia del futbolista (Video: SQP/ América TV)

Según leyó la conductora, el contrato precisa que el delantero debe mantener un comportamiento profesional y evitar cualquier acción que pueda perjudicar la reputación de la empresa. Además, se compromete a participar en la producción de anuncios y a compartirlos en sus cuentas oficiales.

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La firma de este contrato como embajador no responde únicamente a una cuestión laboral. Según se desprende de la información difundida por la conductora, la presentación de este acuerdo ante la Justicia argentina tenía como objetivo principal levantar la prohibición de salida del país que pesaba sobre el deportista. La medida judicial estaba relacionada con una deuda alimentaria que el futbolista mantenía con Wanda Nara.

La documentación era imprescindible para justificar ingresos y actividades en el extranjero, lo que permitiría destrabar la situación legal y habilitar su salida de Argentina.

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