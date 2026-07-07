Cómo se habrían conocido la China Suárez y el piloto Franco Deambrosi: “No dan las fechas”

La China Suárez y Franco Deambrosi se habrían conocido durante el rodaje de la segunda temporada de En el Barro (Video: Intrusos, América TV)

Este lunes, Intrusos (América TV) reveló el lunes el escenario preciso en el que la China Suárez y el piloto de automovilismo Franco Deambrosi se habrían conocido: el rodaje de la segunda temporada de En el Barro, la ficción de Underground en la que la actriz tuvo un papel protagónico y para la que la producción convocó a corredores de carrera reales. El dato llegó en medio del escándalo que desató Yanina Latorre días atrás, cuando publicó la foto de Deambrosi con una insinuación directa sobre un supuesto affaire con la actriz, entonces en pareja con Mauro Icardi.

Según explicó Marcela Baños, las escenas vinculadas al automovilismo en En el Barro requerían la presencia de pilotos de Turismo Carretera, dado que el personaje interpretado por Victorio D’Alessandro era un corredor que sería secuestrado dentro de la trama. Para esas escenas, la producción no recurrió a actores sino a pilotos reales. Deambrosi fue uno de ellos. “Ahí se conocen Franco y la China”, señaló Baños ante sus compañeros, que hasta ese momento desconocían el detalle.

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La producción de En el Barro convocó a pilotos reales de Turismo Carretera para las escenas de automovilismo de la ficción de Underground

La revelación generó reacciones inmediatas en el panel. Marcela Tauro preguntó con sorpresa: “¿¡Él es actor!?”, sin poder disimular el asombro ante la presencia del piloto en una producción de ficción. La aclaración de Baños despejó la confusión: Deambrosi no interpretó ningún papel, sino que funcionó como un doble en las escenas de pista junto a otros corredores.

La cronología del rodaje le da peso al dato. Según precisó el conductor Rodrigo Lussich, la segunda temporada de En el Barro se filmó entre el 2 de julio y el 14 de septiembre de 2024, un período en el que Icardi aún mantenía su relación con Wanda Nara. Esa ventana temporal fue la que alimentó las versiones sobre el momento en que la actriz y el piloto habrían cruzado sus caminos por primera vez, meses antes de que comenzara el vínculo entre Suárez e Icardi.

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Natalie Weber había intentado despejar el solapamiento de fechas con un dato propio: según ella, Deambrosi y la China se habrían vinculado a partir de noviembre de 2024, cuando el piloto viajó para recuperarse de una rotura de ligamentos cruzados. Esa versión, sin embargo, quedó en tensión con la del rodaje de En el Barro, que ubica el primer contacto varios meses antes. Camilo García, por su parte, apuntó contra el propio piloto: “No da la fecha porque quiere seguir especulando con el misterio y que sigamos hablando de él”, en referencia a las declaraciones ambiguas que el piloto le había dado a la periodista Paula Varela.

Franco Deambrosi participó en las escenas de pista de En el Barro y no interpretó un personaje como actor

El nombre de Deambrosi había entrado al escándalo de la mano de Latorre, quien publicó su foto con un mensaje dirigido a Icardi que prometía más información. Lo que vino después fue una escalada pública entre la panelista y el futbolista, con stories cruzadas y acusaciones en tiempo real. Deambrosi, en ese contexto, optó por el silencio durante días. Cuando finalmente habló, lo hizo a través de un texto en sus historias de Instagram que no desmintió nada de forma explícita.

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“Hay conexiones que no necesitan títulos, fotos ni confirmaciones para existir, y eso solo nosotros lo sabemos”, escribió el piloto en ese descargo, una frase que el mundo del espectáculo interpretó como una confirmación velada del vínculo con la actriz. Antes de esa línea, había aclarado que no todo lo que se decía era cierto, pero también que no todo merecía ser aclarado. El texto cerró con una referencia a su mundo: “Mientras algunos intentan entender qué pasa, yo sigo enfocado en lo mío. Nos vemos en la pista. #88”.

El affaire con la China Suárez no fue el único episodio que vinculó a la actriz con un deportista en ese período. Según se informó en Intrusos, el coqueteo de Suárez con el piloto de Fórmula 1 Franco Colapinto en Madrid también ocurrió en noviembre de 2024, en una semana que concentró varios nombres y varias versiones en torno a la actriz.

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