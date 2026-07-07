Argentina-Egipto, EN VIVO, por los octavos de final del Mundial: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Horarios del partido: 13.00 horas (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) / 12:00 horas (Chile, Bolivia, Venezuela y Miami, Estados Unidos) / 11:00 horas (Ecuador, Perú, Colombia y Panamá) / 10:00 horas (México, El Salvador, Honduras y Costa Rica) / 18:00 (España).

Televisación: TyC Sports, TV Pública, DSports, Disney+ y Telefé (Argentina) / Canal 5 (Uruguay) / DAZN (España) / TV Azteca, TUDN, ViX (México) / DSports, Caracol, DGO, RCN (Colombia y Ecuador) / América TV (Perú) / DGO, DSports, Televen (Venezuela) / FOX, FS1, Telemundo, Universo, Fix ONE y Peacock (Estados Unidos) / FOX y Tigo Sports (Centroamérica).