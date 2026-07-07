Argentina-Egipto, EN VIVO, por los octavos de final del Mundial: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Horarios del partido: 13.00 horas (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) / 12:00 horas (Chile, Bolivia, Venezuela y Miami, Estados Unidos) / 11:00 horas (Ecuador, Perú, Colombia y Panamá) / 10:00 horas (México, El Salvador, Honduras y Costa Rica) / 18:00 (España).
Televisación: TyC Sports, TV Pública, DSports, Disney+ y Telefé (Argentina) / Canal 5 (Uruguay) / DAZN (España) / TV Azteca, TUDN, ViX (México) / DSports, Caracol, DGO, RCN (Colombia y Ecuador) / América TV (Perú) / DGO, DSports, Televen (Venezuela) / FOX, FS1, Telemundo, Universo, Fix ONE y Peacock (Estados Unidos) / FOX y Tigo Sports (Centroamérica).
Lionel Scaloni confirmó tres cambios respecto al equipo que superó con dificultades a Cabo Verde en los dieciseisavos de final. Nicolás Tagliafico regresa al lateral izquierdo en lugar de Facundo Medina, quien terminó el último partido con calambres. En el ataque, Julián Álvarez desplaza a Lautaro Martínez, que no tuvo un buen rendimiento ante los caboverdianos. La tercera modificación es en el mediocampo: Leandro Paredes entra en lugar de Thiago Almada, lo que libera a Alexis Mac Allister para la creación junto a Enzo Fernández, mientras Paredes ocupará el rol de mediocampista central.
La selección argentina retoma su camino en el Mundial 2026 con un partido de octavos de final ante Egipto en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, a partir de las 13:00 (hora argentina). El encuentro, que arbitrará el francés François Letexier, pondrá frente a frente a dos equipos que llegan invictos al cruce, con Lionel Messi y Mohamed Salah como los máximos referentes de cada plantel.
Probables formaciones:
Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Cuti Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo de Paul, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.
Egipto: Mostafa Sobeir; Mohamed Hany, Rami Rabia, Yasser Ibrahim, Karim Hafez; Emam Ashour, Hamdy Fathy, Marwan Ateya, Mostafa Ziko; Mohamed Salah y Omar Marmoush. DT: Hossam Hassan
Bienvenidos al minuto a minuto del duelo de octavos de final del Mundial 2026 que animarán Argentina y Egipto en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.