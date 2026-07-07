Veinte amigos alquilaron una casa para vivir juntos el Mundial: home office y visitas familiares

Veinte amigos alquilaron una casa en Olivos para vivir juntos el Mundial y seguir cada partido de la selección argentina

Un grupo de veinte amigos decidió alquilar una casa en Olivos y organizar una convivencia exclusiva para seguir el Mundial de fútbol. Repiten así la experiencia que vivieron durante el torneo en Catar 2022. La iniciativa surgió cuando notaron que el campeonato se celebraría en verano y resolvieron alquilar una vivienda con jardín, pileta y parrilla para compartir cada partido.

La rutina en la llamada “Casa del Mundial” incluye asados, reuniones familiares y cábalas relacionadas con los partidos de la selección argentina. Los organizadores explicaron que la convivencia requiere organización y energía para mantener el ánimo alto durante los días de competencia. La casa, decorada con temática futbolera, se convirtió en un espacio abierto donde se suman familiares, parejas y amigos invitados.

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La experiencia de la casa mundialista no solo reúne a fanáticos del fútbol, sino que también fomenta la unión entre hinchas de diferentes clubes. Todos acuerdan dejar de lado las rivalidades deportivas para alentar a la selección. “Intentamos que la camiseta de los clubes quede afuera”, explicó en Infobae en Vivo Sebastián Ferrero, uno de los integrantes principales.

Organización y antecedentes de la Casa del Mundial

La idea de la “Casa del Mundial” nació en Catar 2022, cuando el mismo grupo alquiló una vivienda para ver los partidos juntos. “Nos dimos cuenta que el Mundial iba a ser en verano y con la banda de amigos alquilamos una casa en Olivos con pileta, parrilla y mesa de ping pong”, detalló Lucas Fuselli, otro de los organizadores. La experiencia anterior resultó positiva y motivó a repetir la fórmula, pese a que las circunstancias personales de muchos miembros cambiaron.

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La Casa del Mundial repite la experiencia de Qatar 2022 con una convivencia organizada alrededor del torneo de fútbol (Instagram)

Según Ferrero, “esta vez costó más tomar la decisión, porque varios ya son padres y otros tienen nuevas parejas”. A pesar de las dificultades logísticas, el grupo resolvió concretar el proyecto apenas una semana antes del inicio del torneo. La búsqueda de la casa fue intensa y se agradeció la colaboración de la propietaria, quien mantuvo contacto con los amigos a través de redes sociales.

El grupo está integrado por veinte personas, aunque no todos permanecen en la casa de forma permanente. “Hay diez que duermen acá y otros diez que van y vienen”, aclaró Ferrero. La dinámica incluye la posibilidad de que familiares y amigos se sumen a ver los partidos, siempre bajo la consigna de mantener una buena energía y el objetivo común de alentar a la selección argentina.

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Rutinas, cábalas y convivencia durante el torneo

La vida en la casa gira en torno a los partidos. El grupo prepara asados, organiza juegos de truco y mantiene diversas cábalas para propiciar la buena suerte. “Mi cábala es que si Argentina pasa a cuartos, pido matrimonio”, compartió uno de los integrantes durante una transmisión de streaming. Otros mencionaron rituales como comer en la casa de un amigo o evitar que una niña se bañe durante la racha ganadora del equipo.

La casa en Olivos tiene jardín, pileta, parrilla y espacios temáticos para acompañar el Mundial en verano

El espacio cuenta con zonas temáticas, un televisor de cien pulgadas y una parrilla interna para sortear el frío. Los integrantes se reparten las tareas y algunos trabajan en la modalidad de home office para cumplir con sus obligaciones laborales. “Hay gente que está reuniendo abajo, nos piden que hagamos un poco más de silencio, pero seguimos”, relató Ferrero.

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La casa recibe visitas de novias, padres, hermanos y sobrinos durante los partidos. La única regla estricta consiste en mantener el respeto entre hinchas de diferentes clubes y priorizar el apoyo a la selección nacional. “Nos odiamos futbolísticamente, pero cuando juega la selección nos abrazamos y gritamos los goles juntos”, expresó Ferrero.

Una experiencia que trasciende lo deportivo

El grupo utiliza redes sociales para compartir momentos y anécdotas de la “Casa del Mundial”. La cuenta @lacasamundial2026 ofrece imágenes y videos de la convivencia, los preparativos y las celebraciones. La comunidad que se formó alrededor de la casa recibe mensajes de apoyo y consultas de seguidores interesados en la experiencia.

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El grupo combina home office, reparto de tareas y reuniones durante los días de competencia de la selección argentina (Instagram)

La organización de la casa requirió esfuerzo y compromiso. Ferrero explicó que fue responsable de conseguir la vivienda tanto en Catar 2022 como en esta edición. “Costó mucho, pero la dueña nos sigue apoyando y terminó todo bien”, afirmó. El grupo incluso mantiene contacto con la persona que compró la antigua casa, quien los invitó a compartir un asado si la selección llega a la final del torneo.

Optimismo y expectativa ante el desempeño de la selección argentina

El estado de ánimo del grupo varía según los resultados de la selección. Los organizadores reconocieron que manejan tanto la algarabía como la posibilidad de tristeza si el equipo no avanza en el torneo. “Vamos a estar celebrando haber tenido a Messi, a Scaloni y a todo este proceso”, señaló uno de los integrantes durante la charla.

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La previa de los partidos se vive con entusiasmo y optimismo. El grupo confía en el trabajo del entrenador y los jugadores. “Confiamos en Scaloni, confiamos en Messi, confiamos en la selección”, reafirmó Ferrero. Los preparativos incluyen la confirmación de la formación titular y la expectativa de seguir sumando celebraciones en la casa.

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