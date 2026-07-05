Las 25 razones por las que Estados Unidos debería ser optimista sobre su futuro

EEUU tiene muchos motivos para creer que lo mejor está por venir (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estados Unidos ha tenido una historia tumultuosa, y siempre han existido motivos para preocuparse por el futuro del país. El vidrio esmerilado de la memoria produce nostalgia por épocas pasadas. La libertad y la prosperidad nunca están garantizadas, pero es un error apostar en contra de Estados Unidos. Eso es tan cierto ahora como lo fue cuando se fundó el país hace 250 años. Aquí hay 25 razones para creer que los mejores días de Estados Unidos aún están por venir:

Estados Unidos sigue siendo una potencia en ciencia. Ha recibido casi 300 premios Nobel en química, física y medicina, más de tres veces que cualquier otro país. Lidera el mundo en ensayos clínicos para medicamentos experimentales y el año pasado representó más de la mitad del mercado farmacéutico mundial.

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La laureada con el Premio Nobel de Fisiología o Medicina, Mary E. Brunkow, pronuncia su discurso durante el Banquete Nobel en el Ayuntamiento de Estocolmo, Suecia, el 10 de diciembre de 2025 (TT News Agency/Jonas Ekstromer/via REUTERS)

Estados Unidos cuenta con las mejores universidades del mundo. Más de un millón de estudiantes extranjeros viajaron a Estados Unidos para cursar estudios universitarios en el año académico 2024-25, mucho más que en cualquier otro país. Eso aportó 55.000 millones de dólares a la economía estadounidense.

La esperanza de vida alcanzó un nuevo máximo este año, a pesar de disminuir en años recientes, y las tasas de obesidad están bajando. Esto se debe en gran parte a la revolución de los GLP-1, que muestra un enorme potencial para tratar una amplia gama de enfermedades crónicas.

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EEUU cuenta con las universidades más prestigiosas del mundo (REUTERS/Faith Ninivaggi)

El cáncer es cada vez menos mortal. Más del 70 por ciento de las personas diagnosticadas ahora sobreviven al menos cinco años, en comparación con aproximadamente la mitad en la década de 1970. Esto se debe en parte a que las pruebas detectan mejor los tumores peligrosos a tiempo, y los tratamientos también están mejorando. Desde la década de 1990, la tasa de supervivencia a cinco años para diagnósticos en etapa avanzada se ha más que duplicado para todos los tipos de cáncer, del 17 por ciento al 35 por ciento.

La innovación estadounidense está dando lugar a avances médicos extraordinarios. La medicina genética de vanguardia, aún en su infancia, sigue produciendo opciones terapéuticas para enfermedades antes intratables, como la anemia falciforme y la distrofia muscular de Duchenne.

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EEUU es líder en el desarrollo de nuevas vacunas (REUTERS/Hannah Beier)

Los avances en la tecnología de ARN mensajero facilitan a las empresas biotecnológicas el desarrollo de nuevas vacunas, proporcionando una poderosa herramienta para defenderse rápidamente de nuevos patógenos y crear terapias personalizadas.

El dólar estadounidense es la indiscutible moneda de reserva mundial y así seguirá siéndolo en el futuro previsible. Aproximadamente el 57 por ciento de todas las reservas cambiarias globales están en dólares, prueba de la estabilidad de la economía estadounidense.

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Más de la mitad de las 100 corporaciones que cotizan en bolsa más valiosas del mundo son estadounidenses, muy por encima de cualquier otro país. De hecho, aunque Estados Unidos tiene aproximadamente el 4 por ciento de la población mundial, representa cerca del 65 por ciento del valor de las acciones públicas invertibles del mundo.

Más de la mitad de las 100 corporaciones que cotizan en bolsa más valiosas del mundo son estadounidenses (REUTERS/Jeenah Moon)

La mayoría de los estadounidenses tiene una participación directa: el 62 por ciento posee acciones, en comparación con un tercio o menos en la mayoría de los demás países desarrollados.

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Estados Unidos lidera el mundo en capital de riesgo, con más de 450.000 millones de dólares disponibles para empresas emergentes estadounidenses. China, en segundo lugar, solo cuenta con 41.000 millones de dólares. Esto facilita mucho que los emprendedores estadounidenses accedan a financiamiento para iniciar un negocio y perseguir sus sueños.

Los estadounidenses están aumentando su riqueza en todos los sectores. Tras caer durante la Gran Recesión, el patrimonio neto medio ha alcanzado nuevos máximos. El número de millonarios ha crecido a un ritmo récord en los últimos años. De hecho, Estados Unidos es el hogar del mayor número de millonarios afroamericanos del planeta.

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Estados Unidos es el mayor exportador de petróleo del mundo (EFE/EPA/RONALD WITTEK)

El hogar medio estadounidense tiene un ingreso anual superior al del 96 por ciento de la población mundial. Esto incluye a muchos países ricos: los salarios anuales promedio en Estados Unidos son un 19 por ciento más altos que en Alemania, un 37 por ciento más que en Francia y un 63 por ciento más que en Italia, ajustados por poder adquisitivo.

Estados Unidos sigue siendo un imán para el talento. Antes de la segunda administración de Trump, más de un millón de personas recibían residencia legal cada año. Cientos de miles siguen intentando venir, pese a las nuevas restricciones. Nuestra población nacida en el extranjero es más de tres veces mayor que la de cualquier otro país.

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Estados Unidos es el mayor exportador de petróleo del mundo y continúa avanzando hacia la independencia energética. La revolución del esquisto ayudó a aislar a los consumidores de los sobresaltos energéticos.

Estados Unidos está experimentando un auge en energía solar y eólica. Mantiene la mayor flota de reactores nucleares del mundo. Los inversores buscan con entusiasmo desarrollar tecnología nuclear avanzada, incluida la fusión.

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EEUU es líder mundial en materia de inteligencia artificial (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estados Unidos está instalando almacenamiento de baterías a un ritmo récord. Esa infraestructura ayudará a satisfacer la creciente demanda de energía y hará que la red eléctrica sea más eficiente. Mientras tanto, los fabricantes de automóviles y los proveedores de energía empiezan a implementar baterías de ion de sodio, que prometen ser más duraderas que las baterías de litio que dominan el mercado. También son más fáciles de fabricar.

Estados Unidos lidera el mundo en inteligencia artificial, que tiene el potencial de revolucionar la economía. Los coches autónomos prometen hacer las calles más seguras y eficientes. Los grandes modelos de lenguaje harán que los trabajadores sean más productivos y reducirán el tiempo que dedican a tareas rutinarias.

EEUU también cuenta con el Ejército más poderoso del mundo (EFE/Jeon Heon-Kyun)

Estados Unidos tiene el ejército más fuerte del mundo. Esta inversión protege los intereses estadounidenses, resguarda la libertad de navegación y disuade el estallido de guerras globales.

Estados Unidos se beneficia de un extenso sistema de alianzas globales, que multiplica su ya formidable fuerza y capacidad de proyección de poder.

Estados Unidos domina la última frontera. La industria espacial privada estadounidense —incluyendo SpaceX, de Elon Musk, y Blue Origin, fundada por Jeff Bezos, propietario de The Washington Post— está en auge, apoyando la ciencia y desarrollando servicios de internet satelital para personas sin acceso a banda ancha.

La industria espacial está en constante auge en EEUU (REUTERS/Joe Skipper)

Ningún otro país es tan generoso como Estados Unidos. Nuestra gente dona a la caridad aproximadamente el 2 por ciento del PIB cada año, aproximadamente el tamaño de toda la economía de Suecia.

Estados Unidos sigue dominando el mundo culturalmente. La industria cinematográfica lidera la taquilla mundial y los mercados de series de televisión.

A pesar de su polarización política, Estados Unidos se ha vuelto más tolerante y abierto. El apoyo al matrimonio igualitario se duplicó en 20 años, reflejando una capacidad de autocrítica.

EEUU sigue gozando de un sistema democrático sólido (REUTERS/Shannon Stapleton)

Las protecciones a la libertad de expresión están entre las más sólidas del mundo. A pesar de recientes tensiones, los periodistas siguen destapando fallas gubernamentales y los estadounidenses debaten libremente ideas.

El historial democrático de Estados Unidos sigue siendo sólido como una roca. En sus 250 años, nunca ha dejado de celebrar elecciones federales programadas, incluso durante la Guerra Civil y las pandemias. El gobierno es desordenado e imperfecto, siempre lo ha sido, pero mientras la ciudadanía mantenga la fe en los principios establecidos por los Padres Fundadores, siempre tendrá la capacidad de mejorar.

© 2026, The Washington Post.