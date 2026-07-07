Fue a Es mi sueño y sorprendió al jurado con su método de preparación: “Le cuento todo”

Araceli Fernández contó en Es mi sueño que usa ChatGPT y la Inteligencia Artificial para prepararse antes de cada presentación

Araceli Fernández, participante de Es mi sueño, sorprendió al jurado al revelar que usa ChatGPT como guía de preparación antes de cada presentación. La joven, que nunca tomó clases formales de canto, contó con humor cómo recurre a la inteligencia artificial para procesar los consejos técnicos que recibe en el certamen y buscar la forma de aplicarlos a su interpretación.

“Le cuento todo a ChatGPT”, admitió Araceli durante la devolución, provocando una reacción inmediata entre los presentes. La joven cantante explicó que nunca tomó clases formales de canto y que, ante cada consigna o consejo de los jurados, recurre a la tecnología para buscar orientación. “‘Abel Pintos me dijo que tengo que graduar los agudos…’, le escribo. Primero no me entendía el chat, pero yo tampoco. Yo le cuento toda mi historia a la Inteligencia Artificial, y me empezó a aconsejar para que pueda cantar a Patricia Sosa”, relató con humor ante el desafío de interpretar “Endúlzame los oídos”.

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El jurado de Es mi sueño no esperaba que una de sus participantes más carismáticas revelara su método cada vez que debe enfrentar el escenario. Araceli Fernández compartió sin tapujos su método poco convencional de preparación, logrando que el estudio se llenara tanto de risas como de sorpresa.

La participante de Es mi sueño que sorprendió por el uso de la inteligencia artificial

El momento se volvió aún más distendido cuando Joaquín Levinton le consultó si realmente hablaba tanto con la herramienta digital. La naturalidad de Araceli para compartir su experiencia generó complicidad y risas en el estudio, pero también dejó en evidencia un fenómeno emergente en el mundo del arte: la tecnología como aliada de quienes buscan superarse.

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Durante la gala, la participante interpretó “Endúlzame los oídos” y, según el jurado, logró transmitir su personalidad expansiva y honesta. Jimena analizó su desempeño: “La actuación estuvo súper bien, el canto también. Te vi luchando contra vos misma con esto de que sos una persona que va muy para adelante, que habla todo el tiempo. Cuando cantás también sos así, bien para afuera. Eso habla de tu transparencia y honestidad, pero se notaba la pelea interna”.

La confesión de Araceli Fernández generó risas y sorpresa en el jurado de Es mi sueño durante la devolución

El comentario de Abel abrió la puerta para que Araceli compartiera cómo lidia con sus inseguridades y la falta de formación académica en canto. Y por ello recurre a la Inteligencia Artificial, no solo para consejos técnicos, sino también como un espacio donde volcar sus dudas y emociones antes de cada show.

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La participante de Es mi sueño decidió apoyarse en herramientas digitales porque nunca tuvo instrucción formal en música, y sentía la necesidad de un acompañamiento para mejorar. Por eso, cada vez que recibe una crítica o sugerencia de los jurados, consulta a ChatGPT sobre cómo corregir o pulir determinados aspectos de su interpretación. Así, la IA se convirtió en una suerte de coach virtual y confidente, ayudándola a encarar nuevos desafíos sobre el escenario.

En la gala, Araceli Fernández interpretó una canción de Patricia Sosa y el jurado destacó su personalidad honesta y expansiva

Lejos de avergonzarse por no haber estudiado canto, Araceli expuso la realidad de muchos artistas autodidactas que se apoyan en recursos alternativos para crecer. La sinceridad con la que compartió su proceso fue celebrada tanto por el jurado como por los espectadores y se transformó en uno de los momentos más comentados del programa.

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La participante explicó que consulta a ChatGPT cada vez que recibe consignas o devoluciones del jurado sobre su canto

Al finalizar su actuación, Abel Pintos destacó su evolución: “Te quiero felicitar y desearte que continúes porque el resultado fue buenísimo. Se pudo apreciar mucho más tu forma de cantar, tus formas en general”, evaluó el bahiense.

Sin manual ni fórmulas tradicionales, Araceli Fernández demostró que la pasión, la transparencia y el ingenio pueden ser tan valiosos como cualquier técnica aprendida. Su historia, atravesada por la tecnología y la búsqueda personal, dejó una huella singular en Es mi sueño y, para muchos, se transformó en una inspiración inesperada.

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