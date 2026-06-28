La inquietud sobre la invasión de Rusia aumenta a medida que Ucrania intensifica sus ataques de largo alcance

El Kremlin y la catedral de San Basilio, en Moscú, Rusia. 6 mayo 2026 (REUTERS/Anastasia Barashkova/Archivo)

El Kremlin se esfuerza por responder a una campaña cada vez más intensa de ataques con drones ucranianos que penetran cada vez más en Rusia, alcanzando instalaciones clave de producción de armas, destruyendo una proporción cada vez mayor de la capacidad de refinación de petróleo y provocando escasez de combustible en todo el país.

Tan solo esta semana, enjambres de drones ucranianos atacaron instalaciones petroleras en toda Rusia, así como la planta de dispositivos semiconductores VZPP-S, un importante productor de componentes para misiles balísticos rusos en Voronezh, el Centro de Comunicaciones por Satélite de Dubna, cerca de Moscú, y una planta química clave para la producción de municiones rusas en Tula.

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En Crimea, territorio ocupado por Rusia, los ataques ucranianos provocaron cortes de electricidad intermitentes en toda la península y la suspensión de la venta de combustible, lo que llevó a las autoridades rusas a declarar el estado de emergencia el viernes.

El gobierno del presidente Vladimir Putin celebró una reunión de emergencia a principios de esta semana para abordar la creciente crisis del combustible, después de que la producción de gasolina se desplomara un 25% en toda Rusia durante la semana del 15 al 21 de junio, lo que obligó a decenas de regiones a imponer racionamientos.

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Ante el creciente nerviosismo por el debilitamiento de la posición de Rusia y el aparente cambio de tono del presidente Donald Trump hacia Moscú, las acciones rusas han caído más del 13% desde principios de junio, la mayor caída del mercado desde septiembre de 2022, cuando una contraofensiva ucraniana obligó a Rusia a retirarse de una gran parte del territorio estratégico en el noreste de Ucrania.

Donald Trump suscribió una declaración en apoyo a la integridad territorial de Ucrania días atrás (REUTERS/Ken Cedeno)

“Hay una incertidumbre total”, declaró un ex alto funcionario de finanzas ruso, quien, al igual que otros, habló bajo condición de anonimato para tratar asuntos de seguridad delicados. “Existe la sensación de que no se vislumbra un final feliz para esta situación”.

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Los últimos ataques se producen tras la dramática ofensiva sufrida en Moscú la semana pasada, que extendió columnas de humo negro sobre la capital cuando su principal refinería de petróleo se incendió, deteniendo la producción posiblemente hasta el año que viene.

El aumento de los ataques ucranianos y el empeoramiento del panorama geopolítico tras las declaraciones de Trump en las que sugirió que podría endurecer aún más las sanciones contra Moscú y elogió al presidente ucraniano Volodimir Zelensky son “señales de alarma graves”, según un académico ruso cercano a altos diplomáticos rusos.

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Trump también suscribió una declaración en apoyo a la integridad territorial de Ucrania junto con los líderes europeos en la cumbre del G7 celebrada en Francia a principios de este mes.

Mientras tanto, la fuerte caída del precio del petróleo ruso a niveles no vistos desde antes de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán está aumentando la inquietud y “fue inesperada para la economía rusa”, dijo el académico, especialmente en un momento en que los funcionarios rusos buscan urgentemente fuentes adicionales de financiación para aumentar el gasto militar.

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“Todo depende de hasta qué punto podamos limitar los ataques ucranianos en territorio ruso y de la rapidez con que podamos crear sistemas de defensa aérea contra los ataques con drones”, añadió el académico ruso, haciendo referencia a las declaraciones de Zelensky de que Ucrania pretende seguir intensificando los ataques para obligar a Moscú a sentarse a la mesa de negociaciones. “La gente ya no se siente segura… La guerra está llamando a nuestra puerta“.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, el 18 de junio de 2026 (REUTERS/Yves Herman)

En Crimea cunde el pánico, declaró un ejecutivo de una empresa moscovita, quien también habló bajo condición de anonimato por temor a represalias. “Todos quieren irse a pie o en bicicleta, como sea. Va a haber problemas con la comida. Nadie puede abastecerla”.

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También aumentan las dudas sobre el aparente fracaso del ejército ruso a la hora de prever la marcada mejora de las capacidades de drones de Ucrania y de desarrollar contramedidas.

“Es evidente que no hay suficientes sistemas de defensa antimisiles para proteger nuestra infraestructura“, declaró el ejecutivo moscovita. ”Nadie parece saber qué hacer para aumentar la producción. Esta es una situación terrible que Putin y su círculo más cercano no parecen haber previsto… No se han preparado para una guerra prolongada ni están listos para la amenaza de los drones".

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El presidente ruso, Vladímir Putin, pronuncia un discurso durante un desfile militar con motivo del Día de la Victoria (REUTERS/Archivo)

Tatiana Stanovaya, investigadora principal del Centro Carnegie para Rusia y Eurasia, afirmó que la falta de preparación era típica de un sistema extremadamente fragmentado, con escasa coordinación entre las diferentes ramas del poder, a pesar del papel dominante de Putin.

“Este es el eterno problema de las autoridades rusas”, declaró Stanovaya, añadiendo que la situación representa “una prueba seria para la economía y la población rusas. Pero la cuestión es si las autoridades cuentan con un plan de acción o comprenden cómo afrontarlo”.

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Según funcionarios europeos, uno de los factores que influyó fue la reticencia de los altos cargos rusos a compartir malas noticias con Putin. “Simplemente no se enteraron”, comentó un funcionario europeo. “Aunque alguien avisara, la información no llegaba a los altos mandos. Ha sido así desde el comienzo de la guerra, pero ahora el dolor es mayor”.

Zelensky declaró el miércoles que Rusia estaba reorientando sus sistemas de defensa aérea para priorizar la protección de Moscú, la residencia de Putin en Valdai y el puente de Kerch, una ruta de suministro clave que conecta la Crimea ocupada con Rusia.

No fue posible verificar de inmediato la afirmación de Zelensky. El jueves, el presidente ucraniano declaró haber aprobado “una operación de influencia de 40 días… contra el Estado agresor, con el objetivo de obligarlo a poner fin a la guerra”.

Públicamente, los funcionarios rusos han intentado minimizar el impacto de los ataques ucranianos. En una reunión con Putin a principios de esta semana para discutir la crisis del combustible, el viceprimer ministro ruso, Alexander Novak, le dijo al presidente que la situación en el mercado interno de combustible no era fácil, pero sí controlable.

Soldados rusos que participaron en la invasión a Ucrania (REUTERS)

Mientras tanto, el ministro de Finanzas ruso, Anton Siluanov, negó que la crisis hubiera provocado un aumento drástico en los precios de la gasolina. “Si han subido, ha sido de forma insignificante”, declaró Siluanov a los periodistas.

Putin afirmó esta semana que “todo Occidente” estaba proporcionando a Ucrania “un flujo masivo de drones” destinados a desestabilizar la sociedad.

Pero insistió en que lo que él denominó “ataques terroristas” de Ucrania no afectarían la situación en el frente, y afirmó que las tropas rusas seguían avanzando.

Sin embargo, entre bastidores, crece el pánico.

En una carta dirigida a Putin, filtrada al periódico ruso Kommersant, el director de Rosneft, la mayor petrolera de Rusia, Igor Sechin, calificó la magnitud de los daños a las refinerías de petróleo rusas como “sin precedentes”.

El gobierno ha estado sopesando una prohibición total de las exportaciones de diésel para compensar la escasez, un reconocimiento tácito de que no es posible aumentar la producción en ningún lugar.

Stanovaya afirmó que la tendencia de los funcionarios rusos a mostrarse indiferentes ante los problemas los estaba agravando. “Siempre tienden a minimizar los problemas y a restarles importancia, centrándose más en los logros”, declaró.

“Veamos cómo el gobierno afrontará la crisis del combustible”, añadió Stanovaya. “En algunas regiones, la situación es catastrófica”.

El ministro de Finanzas ruso, Antón Siluánov (REUTERS/Anton Vaganov)

El deterioro de la situación financiera está aumentando la ansiedad en Moscú, mientras los funcionarios del Ministerio de Finanzas se apresuran a encontrar formas de financiar el creciente gasto militar.

La semana pasada, el gobierno impulsó enmiendas al código presupuestario para permitir que el Ministerio de Finanzas gaste y pida préstamos mayores sin necesidad de obtener la aprobación formal del Parlamento.

Incluso antes de que los precios del petróleo ruso, la principal fuente de ingresos de Rusia, se desplomaran a 50 dólares por barril tras el acuerdo de alto el fuego entre Irán y Estados Unidos, el déficit del presupuesto federal ruso ya venía creciendo exponencialmente, superando los 3,8 billones de rublos (48.000 millones de dólares) previstos para todo el año 2026.

El déficit alcanzó los 6 billones de rublos (83.000 millones de dólares) a finales de mayo, más del doble que el año anterior. “El presupuesto está en crisis”, declaró un funcionario ruso. “El déficit es enorme y el fondo soberano de riqueza está prácticamente agotado”.

Una imagen satelital muestra humo elevándose de un incendio en una instalación de almacenamiento de petróleo en el puerto de Kavkaz, Rusia, el 21 de junio de 2026 (REUTERS)

El ex alto funcionario de finanzas afirmó que claramente se había tomado la decisión de aumentar el endeudamiento, incluso mediante la emisión de mayores volúmenes de bonos estatales, una medida que, según él, avivaría aún más la inflación, incluso cuando el banco central ha intentado controlar el aumento de los precios con altas tasas de interés, que actualmente se sitúan en el 14,25%.

En el sector empresarial crece el temor de que el gobierno intente acceder a los ahorros de la población para apuntalar la maquinaria militar rusa.

“El gobierno podría intentar apoderarse del dinero por cualquier medio”, dijo el ejecutivo de negocios moscovita. “Todos están pensando en cómo sacar su dinero y marcharse”.

Esta semana, la preocupación se agudizó cuando Gennady Zyuganov, el veterano líder del Partido Comunista, pidió abiertamente en el parlamento que se “movilizaran” unos 130 billones de rublos que empresas y particulares tienen en cuentas bancarias para resolver los problemas económicos y presupuestarios de Rusia.

“Ese dinero no se está invirtiendo en producción ni en nada más, ni siquiera en la victoria”, dijo Zyuganov. “Este problema se puede solucionar rápidamente. Si yo fuera presidente, lo haría con un solo decreto. En tiempos de guerra, tiene derecho a hacerlo; es el comandante en jefe supremo”.

Además, el Ministerio de Finanzas está preparando una legislación que potencialmente le permitiría acceder a unos 40.000 millones de dólares en ahorros para pensiones que se encuentran en fondos gestionados de forma privada.

Con las empresas presionadas por las altas tasas de interés, el aumento vertiginoso de los precios del combustible y la caída de los ingresos debido al estancamiento de la economía, el panorama general se está deteriorando. “Es inevitable que aumente el número de impagos”, afirmó el ejecutivo de una empresa moscovita.

Sin embargo, por ahora, analistas y funcionarios afirman que es poco probable que Putin ceda ante la creciente presión y que, en cambio, intentará intensificar la campaña de bombardeos de Moscú en respuesta, una postura que aumenta la preocupación entre la élite rusa.

“Parece que nos espera un nuevo ciclo de escalada”, dijo el académico ruso.

© 2026, The Washington Post.