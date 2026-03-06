¿Deberías tomar un suplemento para la salud cardíaca? Esto es lo que dice la ciencia

La Asociación Estadounidense del Corazón concluye que no existe suficiente evidencia para recomendar suplementos en la prevención de enfermedades cardiovasculares (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si usted es como la mayoría de las personas en los Estados Unidos, probablemente esté tomando al menos algún tipo de vitamina, mineral u otro suplemento dietario, tal vez para tratar de promover el sueño, estimular su sistema inmunológico o cubrir brechas nutricionales.

¿Pero qué pasa con la salud del corazón, incluida la presión arterial alta o el colesterol alto?

Se ha promocionado una larga lista de suplementos, como el aceite de pescado, rico en omega 3, la coenzima Q10, el magnesio y otros, por sus beneficios cardiovasculares, como la prevención de ataques cardíacos.

En la mayoría de los casos, estas afirmaciones no están respaldadas por la ciencia, dijeron los expertos.

“No hay datos suficientes que respalden los beneficios cardiovasculares de los suplementos en personas sanas que siguen una dieta saludable”, afirmó Eric Topol, cardiólogo y fundador del Scripps Research Translational Institute.

Esto es lo que sabemos de la investigación sobre los pros y contras de los suplementos dietéticos comercializados para la salud del corazón.

¿Qué muestran las investigaciones sobre los suplementos dietéticos?

El aceite de pescado y los ácidos grasos omega-3 no demostraron reducir significativamente el riesgo de infarto o accidente cerebrovascular en grandes ensayos clínicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los expertos con los que hablamos dijeron que es importante nunca confiar en los suplementos dietéticos para prevenir o tratar una enfermedad cardíaca.

En su declaración científica más reciente, la Asociación Estadounidense del Corazón concluyó que no hay suficiente evidencia para respaldar el uso de ningún suplemento para prevenir enfermedades cardiovasculares.

Y puede volverse peligroso cuando las personas creen que pueden usarlos como sustitutos de medicamentos para el corazón que están bien estudiados, regulados y recetados por médicos, dijo Steven Nissen, director académico del Instituto Cardíaco, Vascular y Torácico de la Clínica Cleveland.

“El verdadero riesgo es que los pacientes pasen de terapias eficaces a terapias ineficaces”, afirmó.

Sin embargo, esto no significa que no se haya investigado muchísimo sobre los suplementos. Aquí te presentamos lo que sabemos sobre algunos de los más estudiados.

Coenzima Q10

Los cardiólogos aseguran que frutas y verduras son aliados más fiables para cuidar el corazón (Imagen ilustrativa Infobae).

La coenzima Q10, un potente antioxidante, parecía prometedora en algunos estudios preliminares, que sugerían posibles beneficios para la salud cardiovascular.

Sin embargo, dado que solo existen unos pocos estudios muy pequeños sobre la CoQ10 para la prevención o el tratamiento de enfermedades cardíacas, es difícil extraer conclusiones significativas, afirmó Ann Marie Navar, cardióloga preventiva del Centro Médico de la Universidad de Texas Southwestern.

Aceite de pescado

El aceite de pescado es uno de los suplementos comercializados para la salud cardíaca más estudiados. En un ensayo clínico realizado en 2018 con más de 25.000 personas, los investigadores descubrieron que, después de más de cinco años, la suplementación con ácidos grasos omega-3 (el ingrediente activo del aceite de pescado) no redujo el riesgo de eventos cardiovasculares graves, como infarto o accidente cerebrovascular, en comparación con un placebo.

Otro ensayo, con más de 15.000 participantes con diabetes, arrojó resultados similares.

Si bien algunos estudios más pequeños demuestran ciertos beneficios cardiovasculares del aceite de pescado, existen ciertas salvedades. El aceite de pescado es rico en dos tipos de ácidos grasos omega-3: ácido eicosapentaenoico (EPA) y ácido docosahexaenoico (DHA). Un estudio sobre EPA en dosis altas, por ejemplo, descubrió que las personas con niveles elevados de triglicéridos (un tipo de grasa sanguínea que puede aumentar el riesgo de enfermedades cardíacas ) que recibieron un ácido graso omega-3 de alta pureza y potencia recetada tuvieron un menor riesgo de infarto y accidente cerebrovascular que quienes recibieron un placebo. Sin embargo, también se observó un mayor riesgo de desarrollar una afección grave del ritmo cardíaco llamada fibrilación auricular.

Los suplementos para la salud cardíaca, como aceite de pescado y coenzima Q10, carecen de respaldo científico sólido según expertos en cardiología (Imagen Ilustrativa Infobae)

Y el EPA recetado es muy diferente de los suplementos de aceite de pescado que se venden sin receta, dijo Navar.

Si bien son interesantes, los hallazgos no “cambian lo que hemos aprendido de los grandes ensayos clínicos sobre suplementos de aceite de pescado”, dijo.

En un ensayo clínico de 2022, investigadores compararon una estatina de dosis baja, utilizada para ayudar a reducir el colesterol LDL o “colesterol malo”, con seis suplementos en un total de 190 personas con riesgo de enfermedad cardíaca. Si bien la estatina, rosuvastatina, redujo el colesterol LDL más que un placebo, los seis suplementos (aceite de pescado, canela, ajo, cúrcuma, esteroles vegetales y arroz de levadura roja) no lo hicieron.

Y el ajo incluso aumentó el colesterol LDL, lo que significa que “era potencialmente dañino”, dijo Nissen, quien fue el autor principal del estudio.

Magnesio

El magnesio se suele comercializar en forma de suplemento para la salud cardíaca y neurológica. Algunas investigaciones han demostrado que la suplementación puede reducir la presión arterial, pero no de forma significativa.

Además, cuando personas relativamente sanas sin deficiencia de magnesio consumen una cantidad excesiva, puede causar efectos secundarios como vómitos o diarrea, y si se acumula hasta niveles tóxicos, puede ser mortal, explicó Navar. Las personas con enfermedad renal son particularmente susceptibles a esto, añadió.

Psyllium

El psyllium, una fibra soluble, sí mostró beneficios moderados en la reducción del colesterol LDL y el riesgo cardiovascular según varios estudios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Probablemente conozcas la cáscara de psyllium como fibra soluble que puedes tomar en cápsulas o mezclar con un vaso de agua para una mejor digestión y tratar o reducir el riesgo de estreñimiento. (Se conoce como laxante formador de masa).

Las investigaciones demuestran que comer alimentos ricos en fibra (normalmente frutas y verduras) puede tener claros beneficios cardiovasculares.

Pero ciertos suplementos con fibra también pueden ser útiles. Una revisión de 28 ensayos controlados aleatorizados realizada en 2018 mostró que el psyllium redujo moderadamente el colesterol LDL, el colesterol no HDL y la apolipoproteína B, una proteína transportadora de colesterol que es un marcador de riesgo de infarto.

Debido a que el psyllium es un ingrediente alimentario (contiene principalmente fibra soluble), la Administración de Alimentos y Medicamentos permite una afirmación calificada de que las dietas bien balanceadas bajas en grasas saturadas y colesterol que incluyen fibra soluble de la cáscara de psyllium “pueden reducir el riesgo de enfermedades cardíacas al reducir el colesterol”.

Arroz de levadura roja

El extracto de arroz de levadura roja se promociona a menudo como una estatina natural debido a su contenido en una pequeña concentración de un compuesto llamado monacolina K, similar a la lovastatina, un fármaco para reducir el colesterol. Si bien algunos estudios han demostrado que ayuda a reducir el colesterol LDL, en otros ha tenido poco o ningún efecto. Sin embargo, dado que los suplementos no están regulados como los medicamentos, no hay forma de saber cuánta monacolina K se puede consumir ni si podría causar efectos adversos o interactuar con otros medicamentos, explicó Nissen.

Como se mencionó anteriormente, en el ensayo clínico de Nissen de 2022 no se demostró que el arroz de levadura roja fuera eficaz.

Algunos suplementos comercializados para la salud cardíaca, como el arroz de levadura roja y la cúrcuma, se han relacionado con casos raros de daño hepático. El arroz de levadura roja, que se produce mediante la fermentación de un hongo presente en el arroz, también puede estar contaminado en ocasiones con citrinina, una toxina producida por hongos que puede causar daño renal, entre otros problemas, según investigaciones.

¿Por qué es tan difícil entender las afirmaciones de los suplementos?

Los expertos recomiendan llevar una dieta equilibrada como la mediterránea y mantener actividad física regular para una salud cardíaca óptima (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si bien las empresas generalmente no pueden hacer afirmaciones de que un suplemento puede tener un resultado específico debido a la Ley de Salud y Educación sobre Suplementos Dietéticos (DSHEA) de 1994, pueden hacer declaraciones más amplias, como que un suplemento puede promover la salud del corazón, sin realizar ensayos clínicos para determinar si un suplemento en particular es efectivo o seguro, dijeron los expertos.

El problema es que, al comprar suplementos dietéticos, se pueden malinterpretar las afirmaciones sobre la salud del corazón y pensar que un suplemento puede prevenir o tratar una afección cardiovascular, según un estudio de encuesta de 2025 en el que se pidió a los encuestados que interpretaran las etiquetas nutricionales.

El Consejo para una Nutrición Responsable, una asociación comercial de la industria de los suplementos dietéticos, dijo en una declaración que si bien algunos ingredientes de los suplementos dietéticos tienen “evidencia creíble que respalda los beneficios para la estructura y la función del corazón”, no son medicamentos “y las empresas respetables no los comercializan para diagnosticar, tratar, curar o prevenir enfermedades”.

¿Qué puedo hacer para mantener un corazón sano?

“No hay datos suficientes que respalden los beneficios cardiovasculares de los suplementos en personas sanas que siguen una dieta saludable”, afirmó Eric Topol, cardiólogo y fundador del Scripps Research Translational Institute (Imagen ilustrativa Infobae)

Además de los medicamentos necesarios, existen medidas con respaldo científico que puede tomar para mantener un corazón sano. Aquí tiene consejos de expertos:

Conozca sus valores. Controle su colesterol y su presión arterial. El colesterol alto y la presión arterial alta suelen presentarse sin síntomas, por lo que muchas personas desconocen que padecen estas afecciones, dijo Navar.

Lleve una dieta equilibrada o cardiosaludable. Las investigaciones demuestran que, en personas de alto riesgo, una dieta equilibrada como la mediterránea, que incorpora frutas frescas, verduras, frutos secos, cereales, aceite de oliva virgen extra y proteínas magras como pescado y pollo, puede reducir el riesgo de sufrir eventos cardiovasculares graves. De igual manera, la dieta DASH (enfoques dietéticos para detener la hipertensión), que limita la sal, los azúcares añadidos y la carne roja, ha demostrado desde hace tiempo que reduce la presión arterial. Por último, las dietas ricas en potasio procedente de verduras de hoja verde, legumbres y tubérculos también se asocian con la reducción de la presión arterial, especialmente en personas con hipertensión, según la AHA. “Quienes quieran centrarse en la nutrición para la salud de su corazón deberían comprar en la sección de frutas y verduras del supermercado, no en el pasillo de suplementos”, concluyó Navar.

Manténgase físicamente activo. Los adultos deberían realizar al menos 150 minutos semanales, o 30 minutos cinco días a la semana, de actividad aeróbica de intensidad moderada, según las recomendaciones de la AHA. «El ejercicio es tan eficaz o mejor que cualquier medicamento para reducir el riesgo de desarrollar enfermedades cardíacas», afirmó Nissen. «Los cambios en el estilo de vida pueden ser eficaces en combinación con los medicamentos necesarios para reducir el riesgo».

No fume. Un estudio de 2021 demostró que los fumadores de mediana edad tienen más probabilidades de sufrir un ataque cardíaco o un derrame cerebral que los no fumadores.

