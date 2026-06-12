Llegan los Premios Pinti: lo mejor de nuestra producción teatral en un homenaje al gran artista argentino

La primera edición de los Premios Pinti marcará un nuevo capítulo para el teatro comercial argentino, con una ceremonia prevista para el lunes 27 de julio en el emblemático Teatro Colón. El evento será transmitido en vivo por Eltrece y reunirá a figuras centrales de la escena local para distinguir los mejores espectáculos y artistas de la temporada.

Con el aval de la Asociación Argentina de Empresarios/as Teatrales y Musicales (AADET), la iniciativa busca reconocer la excelencia artística y productiva del teatro comercial. El nombre de los premios homenajea a Enrique Pinti, referente indiscutido por su “talento, compromiso con el teatro y su extraordinaria capacidad para conectar con distintas generaciones de espectadores”, según destacó la organización.

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Los Premios Pinti no solo celebran el trabajo creativo, sino que aspiran a consolidarse como “una referencia anual de nuestra actividad”, en palabras de Pablo Kompel, productor teatral. El objetivo es fortalecer la visibilidad del sector y construir un nuevo puente con los públicos, asegurando que “el teatro argentino tiene una historia centenaria que sigue siendo motor de la cultura nacional”.

Los Premios Pinti en su primera edición se celebrarán en el Teatro Colón y con transmisión de Eltrece (AADET)

El jurado, compuesto por 25 personalidades entre periodistas, escritores, críticos y figuras emergentes, fue seleccionado “para garantizar una mirada plural, rigurosa y diversa de la actividad”. Nombres como Carlos Ulanovsky, Claudia Piñeiro, Fernando Bravo, Gabriela Radice y Jorge Dubatti integran este cuerpo de evaluación independiente, encargado de nominar y elegir a los ganadores de las más de 20 categorías en competencia.

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El listado de distinciones abarca desde Mejor Comedia, Mejor Drama o Comedia Dramática y Mejor Musical, hasta rubros técnicos como Mejor Diseño de Escenografía, Vestuario, Iluminación y Producción. Además, habrá un reconocimiento a la trayectoria y una categoría especial donde el público podrá votar por su espectáculo favorito a través de una plataforma digital abierta.

El espíritu de la distinción fue sintetizado por Sebastián Blutrach, presidente de AADET: “Con estos premios queremos consolidar un reconocimiento de referencia para nuestro teatro, que exprese la calidad artística y el talentoso trabajo de productores, elencos y equipos técnicos. Es una invitación a poner en valor la escena teatral argentina”.

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Claudia Piñeiro, Fernando Bravo y Gabriela Radice, entre otros, están encargados de nominar y elegir a los ganadores de las más de 20 categorías en competencia

En respuesta a la pregunta sobre el propósito de estos galardones, puede afirmarse que los Premios PINTI nacen con la intención de visibilizar y celebrar la labor de artistas, creadores, técnicos y productores que sostienen el teatro comercial en Buenos Aires, promoviendo un reconocimiento que, se espera, perdure año tras año como cita ineludible de la cartelera porteña.

La AADET subraya que detrás de cada función existe “una comunidad de artistas, creadores, técnicos, productores y trabajadores que hacen posible el encuentro entre el escenario y los públicos”. Así, el nacimiento de los Premios PINTI representa una oportunidad para acercar a nuevas audiencias, rendir tributo al legado de Enrique Pinti y reafirmar el compromiso con la calidad y el prestigio del teatro nacional.

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"Los Premios Pinti son una invitación a poner en valor la escena teatral argentina”, destacó Sebastián Blutrach, presidente de AADET

La edición inaugural distinguirá producciones y artistas que hayan tenido funciones en la Ciudad de Buenos Aires entre agosto de 2025 y julio de 2026. Habrá más de veinte ternas, abarcando aspectos artísticos, técnicos y de producción. Las categorías anunciadas son:

Mejor Comedia

Mejor Drama o Comedia Dramática

Mejor Musical

Mejor Unipersonal, espectáculo de humor, stand up o formato alternativo

Mejor Obra de Autoría Nacional

Mejor Actor de Comedia

Mejor Actriz de Comedia

Mejor Actor de Drama o Comedia dramática

Mejor Actriz de Drama o Comedia dramática

Mejor Actor en Musical

Mejor Actriz en Musical

Mejor Actor de reparto

Mejor Actriz de reparto

Mejor Dirección

Mejor Coreografía

Mejor Diseño de Escenografía y/o Audiovisual

Mejor Diseño de Vestuario, Caracterización y/o Maquillaje

Mejor Diseño de Iluminación, Sonido y/o Música Original

Mejor Producción

Premio a la Trayectoria (Elección institucional de AADET)

Espectáculo del Año (Elección institucional de AADET)

Espectáculo Favorito del Público (Votación del público)