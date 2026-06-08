The Washington Post

Cuánto tiempo permanece la cafeína en el cuerpo y cómo afecta el sueño

Una revisión de estudios científicos sugiere tomar la última taza al menos 9 horas antes de acostarse, una ventana mucho más amplia que la recomendación habitual

Guardar
Google icon
Ilustración a lápiz de color de una taza de café negra humeante sobre una mesa de madera rústica, con vapor ascendiendo en espirales y luz dorada lateral.
Además de favorecer el descanso nocturno, concentrar el consumo en las primeras horas del día se asoció en un estudio con menor mortalidad que repartirlo hasta la noche (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuánto tiempo permanece la cafeína en mi organismo? Si tomo una o dos tazas por la tarde, ¿afectará a mi sueño? Amantes del café, puede que les espere un despertar inesperado.

Un ensayo aleatorio de 2023 publicado en el New England Journal of Medicine reveló que las personas que bebían una o más tazas de café al día perdían, en promedio, 36 minutos de sueño en comparación con quienes no lo hacían, durante un período de dos semanas.

PUBLICIDAD

Sin embargo, hay un detalle importante: las personas que consumieron café también fueron más activas, dando un promedio de 1000 pasos más al día (el equivalente a caminar aproximadamente 800 metros) que las que fueron asignadas al grupo que no consumió café.

Los investigadores especularon que quizás este aumento en la actividad física explique por qué el café ha demostrado tener múltiples beneficios para la salud, incluyendo posiblemente una mayor longevidad.

PUBLICIDAD

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La cafeína permanece en el cuerpo con una vida media de entre dos y diez horas, según la respuesta individual de cada organismo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese equilibrio entre energía y sueño es algo que muchos de nosotros, bebedores de café, conocemos a la perfección. Si no se calcula bien, se puede acabar “cansado y nervioso”, un estado mental lamentable en el que me encontraba con demasiada frecuencia durante mi formación médica, viviendo taza a taza.

La buena noticia es que no tienes que dejar de tomar café. Pero quizás debas adelantar tu última taza mucho más de lo que crees. En lugar del vago consejo que todos hemos escuchado de evitar el café “cerca de la hora de acostarse”, los investigadores ahora tienen una cifra más específica.

Un metaanálisis de 2023 de 24 estudios sobre el efecto de una taza de café estándar (unos 100 miligramos de cafeína) descubrió que para dormir mejor, debes terminar de tomar café al menos 9 horas antes de irte a dormir.

Así que si te acuestas a las 10 de la noche, tu última taza debería ser a la una de la tarde. Uf.

Supongo que es más temprano de lo que muchos de nosotros hemos estado funcionando. (Me refiero especialmente a ustedes, mis amigos que toman cuatro tazas al día y subiendo).

Por otro lado, el estudio descubrió que el café podría reducir el tiempo total de sueño en 45 minutos y aumentar el tiempo que se tarda en conciliar el sueño (o latencia de inicio del sueño) en unos nueve minutos. (Y para que se hagan una idea, el objetivo es una latencia de inicio del sueño inferior a 30 minutos).

Primer plano de una ilustración de manos adultas con mangas de suéter, sosteniendo una taza de café humeante con vapor blanco y azul claro. Tonos cálidos.
Un ensayo aleatorio de 2023 indicó que tomar una o más tazas de café al día redujo en promedio 36 minutos el sueño (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué algunas personas pueden tomar café por la noche?

Evitar el café nueve horas antes de acostarse es una buena recomendación general, pero como ocurre con cualquier medicamento, cada persona reacciona de forma diferente. Estudios anteriores sobre la vida media de la cafeína en nuestro organismo revelaron que varía entre dos y diez horas, dependiendo de cada individuo.

Parte de la variación está escrita en tu ADN. Los científicos han identificado varios genes implicados en la velocidad con la que metabolizamos la cafeína y en cómo esta activa el sistema de recompensa de nuestro cerebro.

El gen CYP1A2 controla la velocidad con la que el hígado procesa la cafeína, mientras que el gen ADORA2A codifica un receptor de adenosina en el cerebro, que regula la sensibilidad a los efectos estimulantes del café. Las variantes del gen ADORA2A se asocian con la ansiedad que algunas personas experimentan después de tomar café (¡me pasa a mí!) y con el insomnio que sufren algunas personas más que otras tras tomar la misma taza.

¿Ese amigo que se toma su espresso después de cenar a las 9 de la noche y aún así duerme plácidamente? ¡Qué suerte tienen sus genes!

Podría pensarse que el consumo regular de café podría generar tolerancia, contrarrestando finalmente sus efectos sobre el sueño. Sin embargo, los datos que respaldan esta creencia en humanos son sorprendentemente escasos, a pesar de ser una idea muy extendida.

¿Cuánto café es demasiado café?

Primer plano de una persona bebiendo de una taza de café humeante en una cafetería, con un vaso de café latte estratificado en la mesa.
Un metaanálisis de 24 estudios concluyó que la última taza de café debería tomarse al menos 9 horas antes de dormir para mejorar el sueño (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) recomienda que los adultos no consuman más de 400 miligramos de cafeína al día, y no todas las bebidas son iguales.

Por ejemplo, un café con leche helado mediano de Dunkin’ contiene aproximadamente 166 miligramos de cafeína, mientras que un café frío con nitrógeno grande de Starbucks contiene alrededor de 280 miligramos. Una cápsula típica de Keurig contiene entre 75 y 150 miligramos por taza de ocho onzas.

Un ensayo controlado aleatorio realizado en hombres adultos reveló que, en promedio, una dosis de 100 miligramos de cafeína consumida cuatro horas antes de acostarse tenía poco impacto en el sueño, mientras que una dosis de 400 miligramos consumida 12 horas antes sí lo tenía.

Así que, si te apetece una taza de café por la tarde, opta por una opción menos potente para minimizar las consecuencias a la hora de dormir.

Lo que quiero que mis pacientes sepan

café, café molido, maquina-VisualesIA
La FDA recomienda no superar los 400 miligramos de cafeína al día, aunque la cantidad varía según el tipo de café y la bebida (Imagen ilustrativa infobae)

El café es una de esas maravillas que la ciencia sigue valorando. Dado que forma parte de nuestra rutina diaria, modificar la forma y el momento en que lo consumimos puede tener un impacto significativo en nuestra salud a largo plazo.

No solo el sueño se beneficia del consumo matutino de café: en un estudio, las personas que limitaban su consumo de café a las horas de la mañana parecían tener una menor mortalidad en comparación con quienes lo consumían durante todo el día.

Se cree que la alteración del ritmo circadiano, que desempeña un papel importante en la inflamación y el sistema inmunitario, es al menos uno de los posibles factores contribuyentes.

© 2026, The Washington Post ·

Temas Relacionados

CaféCafeínaDormirSueñoWashington PostWapoúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El principal asesor de inteligencia artificial de Trump dejará el cargo a fines de junio

Sriram Krishnan, un inversor tecnológico que dio forma a las políticas proindustria de IA, dejará la Casa Blanca

El principal asesor de inteligencia artificial de Trump dejará el cargo a fines de junio

“Ronaldo, el perro” se vuelve viral por sus habilidades futbolísticas mientras crece la expectativa por el Mundial

Con cerca de 14 kilos, ataja pelotas y sostiene una concentración tan alta que su familia debe frenar para que se hidrate. Su técnica sorprende en las redes sociales

“Ronaldo, el perro” se vuelve viral por sus habilidades futbolísticas mientras crece la expectativa por el Mundial

Estados Unidos y sus aliados de inteligencia emitieron una inusual advertencia conjunta sobre China

Los países que integran la alianza de inteligencia Five Eyes advirtieron que se están utilizando perfiles falsos y ofertas de trabajo dirigidas a oficiales militares, espías y otras personas con acceso a información clasificada o sensible

Estados Unidos y sus aliados de inteligencia emitieron una inusual advertencia conjunta sobre China

Las nuevas normas laborales del programa SNAP entran en vigor: qué cambia para los residentes de Washington D.C.

La ciudad comenzó a aplicar un requisito federal que exige acreditar 20 horas semanales de empleo o cumplir horas mensuales de capacitación o voluntariado, con impacto gradual al momento de la recertificación y temor a bajas por confusión

Las nuevas normas laborales del programa SNAP entran en vigor: qué cambia para los residentes de Washington D.C.

5 ideas sobre cómo sobrevivir al apocalipsis laboral que le endilgan a la inteligencia artificial

Las predicciones sobre el fin del mercado de trabajo probablemente sean erróneas, pero la ansiedad no es infundada

5 ideas sobre cómo sobrevivir al apocalipsis laboral que le endilgan a la inteligencia artificial

DEPORTES

Conmoción en la NBA: murió Stacey King, el tricampeón en los Chicago Bulls de Jordan que pasó por el básquet argentino

Conmoción en la NBA: murió Stacey King, el tricampeón en los Chicago Bulls de Jordan que pasó por el básquet argentino

El nuevo parte médico sobre el estado de salud Christian Eriksen tras su descompensación en el partido Dinamarca-Ucrania

Polémica en la selección de Francia a días del debut en el Mundial: el gesto entre Mbappé y Kanté que recorre el mundo

La F1 homenajeó al Indio Solari: la frase ricotera que utilizó sobre el incidente entre Colapinto y Sainz en el GP de Mónaco

Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 8 de junio, partidos amistosos, convocados y las perlitas del día

TELESHOW

Finalizó el velorio del Indio Solari: así fue el mensaje oficial tras la histórica despedida popular

Finalizó el velorio del Indio Solari: así fue el mensaje oficial tras la histórica despedida popular

Murió María Rosa Fugazot a los 83 años: actriz insignia y referente de la cultura argentina

El llanto de Lali Espósito en River: la emoción desbordó el estadio con el tema Perdedor

Los jugadores de Gran Hermano se lucieron en una coreografía de Tate McRae: el momento y cuál fue el veredicto de la gente

El homenaje de Milo J al Indio Solari en pleno show en Ciudad de México que se volvió viral

INFOBAE AMÉRICA

Julio Cortázar, escritor argentino: “El único sentimiento que no es verdaderamente nuestro es la esperanza; le pertenece a la vida, es la vida misma defendiéndose”

Julio Cortázar, escritor argentino: “El único sentimiento que no es verdaderamente nuestro es la esperanza; le pertenece a la vida, es la vida misma defendiéndose”

Nikol Pashinyan ganó las elecciones en Armenia y consolidó el acercamiento del país a Occidente

EN VIVO: El ejército de Israel atacó y desmanteló “sistemas de defensa estratégicos” del régimen de Irán

Tras la ofensiva israelí, el régimen de Irán lanzó nuevas oleadas de misiles contra Tel Aviv

El Salvador activa alerta amarilla por una baja presión con lluvias intensas