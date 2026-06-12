El desopilante error de Lizy Tagliani al comprarle la camiseta de la Selección a su hijo: “Antes de ser mami, fui trava”

La actriz impactó a sus jugadores al mostrar su error al comprar una camiseta

Lizy Tagliani protagonizó un momento divertido y muy comentado al intentar comprarle la camiseta de la Selección Argentina a su hijo Tati, en la previa del debut del equipo nacional en el Mundial 2026. La conductora y actriz, quien actualmente integra el elenco de Annie, el musical en el Teatro Broadway, compartió en su cuenta oficial de Instagram un video donde relató cómo su familia se prepara para el torneo que comenzó este miércoles 11 de junio.

En la grabación, Lizy se mostró entusiasmada por la Copa del Mundo y el ambiente que se vive en su hogar: “Todos amamos a Messi, ¿verdad? Estamos fanatizados, amamos a nuestro equipo argentino, no hay duda. Estamos ahí acompañando y haciendo el aguante”, comenzó diciendo.

PUBLICIDAD

Con la intención de sorprender a su hijo, detalló: “Yo, como buena madre, me fui hoy a comprarle el equipo de la Selección y la remera de Messi a mi hijo, Tati”. El niño, de 5 años, fue adoptado por Tagliani y su esposo, Sebastián Nebot, en noviembre de 2025, luego de un extenso proceso de vinculación. Desde entonces, la familia vive sus primeras experiencias juntos, como vacaciones, celebraciones de cumpleaños y ahora el Mundial.

En su relato, Lizy confesó que, en el entusiasmo por elegir la ropa para Tati, pasó por alto un detalle importante relacionado con su propia historia personal. “Antes de ser mami, fui trava”, afirmó, refiriéndose a cómo las mujeres trans y travestis se relacionaban con el fútbol en el pasado. Luego amplió: “Pero travas de las de antes. De las que no sabíamos nada de fútbol, de las que solo mirábamos los partidos para mirarle las piernas a Maradona con ese short que le quedaba espectacular”.

PUBLICIDAD

Lizy Tagliani contó en Instagram que quiso comprarle la camiseta de la Selección Argentina a su hijo Tati antes del debut en el Mundial 2026

En tono humorístico, la actriz agregó: “Las que queríamos tener el pelo largo como Grecia Colmenares, las que queríamos tener las bubis de Moria Casán, la frescura de Susana Giménez. ¡Esa trava!”. Luego contrastó con la actualidad: “No como ahora que por suerte todo el mundo elige y ya sabe de todo y hace lo que sueña y lo que más le gusta”.

Al continuar la anécdota, Lizy contó que, mientras buscaba la camiseta para su hijo, se encontró con un local decorado en celeste y blanco que tenía el cartel “La acade”. Sin dudarlo, ingresó y compró la prenda pensando que se trataba de la camiseta de la selección argentina.

PUBLICIDAD

Más tarde, al mostrar la compra en casa, llegó la sorpresa. “Se lo mostré a Sebastián re contenta... Y bueno, ahí me explicó todo”, contó entre risas, al darse cuenta de que en realidad había comprado la camiseta de Racing Club, conocido como “La Academia”, que comparte los colores celeste y blanco pero no está relacionada con la selección nacional.

Tati, el hijo de Lizy Tagliani y Sebastián Nebot, fue adoptado en noviembre de 2025 y vive con su familia su primer Mundial

La publicación de Tagliani se llenó de comentarios. Muchos usuarios celebraron la anécdota y le sugirieron que volviera al local para cambiar la camiseta por la de “La Scaloneta”. Otros, hinchas de Racing, alentaron la idea de que Tati se convierta en simpatizante del club de Avellaneda. Entre los mensajes se destacó el de la bailarina y actriz Celeste Muriega, quien escribió: “Lo vamos a tener que hacer de Racing”. Otro seguidor sumó: “Te amo Lizy, igual ya fue, ahora el nene es de Racing”.

PUBLICIDAD

El episodio se viralizó rápidamente y mostró el costado más espontáneo y familiar de la artista, quien cerró el video con una sonrisa y sin necesidad de agregar más palabras sobre el error, dejando que la anécdota hablara por sí sola. Ahora, Lizy y su familia se preparan para vivir el debut del conjunto de Lionel Scaloni el próximo martes ante Argelia.