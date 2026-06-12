Medios iraníes afirman que el acuerdo con EEUU incluye el “cese permanente e inmediato de las hostilidades”

Varias personas circulan cerca de una pancarta con la imagen del líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, en una calle de Teherán, Irán. 7 de junio de 2026 (Majid Asgaripour/WANA vía Reuters)

La agencia de noticias iraní Mehr publicó este viernes lo que, según afirmó, era un borrador de acuerdo con Estados Unidos para establecer un marco para el fin de la guerra en todos los frentes, incluido el Líbano.

La agencia indicó que el memorando de entendimiento incluiría un “cese permanente e inmediato de las hostilidades en todos los frentes, incluido el Líbano”.

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El medio indicó que el borrador establece un período de negociación de 60 días para alcanzar un acuerdo sobre el programa nuclear de Teherán.

La agencia, citando una fuente cercana al equipo negociador iraní, señaló que el acuerdo estipula “60 días de negociaciones para alcanzar un acuerdo sobre cuestiones nucleares y el levantamiento completo de las sanciones primarias y secundarias estadounidenses”.

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Los medios estatales iraníes afirman que Teherán no cedería el control del estrecho de Ormuz en virtud del borrador del acuerdo con Estados Unidos.

Este jueves, Irán había puesto en duda el optimismo expresado por el presidente estadounidense Donald Trump sobre un acuerdo inminente entre ambos países y aseguró que todavía no existe una decisión definitiva sobre el resultado de las conversaciones. La respuesta llegó pocas horas después de que la Casa Blanca anunciara avances en las negociaciones y hablara incluso de una posible firma en Europa durante los próximos días.

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El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, afirmó que las conversaciones continúan, pero descartó que se haya alcanzado una conclusión final. Según explicó, gran parte del documento negociado ya fue redactado, aunque persisten diferencias que impiden dar por cerrado el proceso.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei (EFE/Gobierno de Irán)

“Irán no ha tomado todavía una decisión final sobre un posible acuerdo con Estados Unidos”, declaró el funcionario. Además, insistió en que la República Islámica no está dispuesta a renunciar a sus “líneas rojas”, una expresión utilizada habitualmente por el régimen iraní para referirse a asuntos considerados innegociables.

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Bagaei también cuestionó las versiones que circulan sobre una eventual ceremonia de firma y sostuvo que cualquier información relacionada con fechas o lugares específicos carece por ahora de carácter oficial. “Los informes sobre el momento y el lugar de la firma siguen siendo especulativos”, señaló.

El portavoz iraní sostuvo además que las negociaciones se han visto complicadas por cambios de posición de la parte estadounidense. Según indicó, aunque buena parte del texto ya está acordada, Washington modificó en distintas ocasiones algunos de sus planteamientos durante el diálogo.

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Fuentes iraníes citadas por medios estatales fueron incluso más lejos al negar que se haya firmado algún documento vinculante o un memorando de entendimiento entre ambas partes.

La reacción de Teherán se produjo en un contexto de fuerte tensión regional. Durante las últimas jornadas, la situación en Medio Oriente volvió a deteriorarse tras nuevos episodios militares que pusieron en duda la estabilidad del alto el fuego alcanzado en abril.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (REUTERS/Evan Vucci)

Lo que anunció Trump sobre las negociaciones

Horas antes de la respuesta iraní, Donald Trump había asegurado que Estados Unidos estaba a punto de formalizar un acuerdo destinado a poner fin al conflicto con Teherán.

“Acabamos de alcanzar un gran acuerdo para resolver el conflicto con Irán”, afirmó el mandatario desde el Despacho Oval. Según explicó, únicamente restaba completar la documentación necesaria para proceder a la firma, un paso que podría concretarse en los próximos días.

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El presidente estadounidense sostuvo además que el entendimiento cuenta con el respaldo de los niveles más altos del liderazgo iraní y señaló que el proceso de negociación había llegado a una fase decisiva. También adelantó que la ceremonia de firma podría celebrarse en Europa y que el vicepresidente JD Vance representaría a Estados Unidos.

Previamente, Trump había anunciado la cancelación de nuevos bombardeos contra objetivos iraníes que estaban previstos para este jueves. En un mensaje difundido en Truth Social, explicó que tomó esa decisión debido al avance de las conversaciones.

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