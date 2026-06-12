Un año después del fatal accidente de Air India, las familias de las víctimas siguen esperando respuestas

FOTO DE ARCHIVO: Un bombero junto al Boeing 787-8 Dreamliner de Air India que se estrelló en Ahmedabad (REUTERS/Adnan Abidi/Foto de archivo)

Los familiares de las víctimas del accidente aéreo de Air India del año pasado se reunieron este viernes en el lugar del suceso para conmemorar el aniversario de la tragedia, a la espera de obtener respuestas sobre sus causas.

El 12 de junio de 2025, un Boeing 787 se estrelló contra una facultad de medicina poco después de despegar en la ciudad de Ahmedabad, en el oeste de la India, causando la muerte de 260 personas en el desastre aéreo más mortífero de la última década.

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Se espera que las autoridades indias publiquen un informe provisional en los próximos días, lo que supone una fuente de frustración para los familiares de las víctimas, que esperaban una divulgación definitiva.

Suresh Patni, un conductor, llegó al lugar donde el avión explotó en una bola de fuego, envolviendo a su hijo adolescente, Akash, en el puesto de té de su familia. “Hoy estamos aquí únicamente para recordarlo en el primer aniversario de su muerte”, declaró Patni a la AFP. “Era un buen estudiante y podría haber llegado muy lejos.”

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Patni rindió homenaje a Akash con una fotografía enmarcada y una figura de tamaño natural, decorada con flores y rodeada de pétalos de rosa esparcidos y lámparas encendidas.

El accidente causó la muerte de 241 personas a bordo del avión y 19 en tierra.

Un avión de Air India se estrelló tras despegar rumbo a Londres con 242 personas a bordo

Fragmentos de bolsos, ropa y un zapato derretido yacen semienterrados en la tierra carbonizada del lugar, junto a árboles muertos con troncos quemados. “Nos duele oír un avión sobrevolando la zona”, dijo Patni, y añadió que su casa estaba cerca de la trayectoria de vuelo del aeropuerto de Ahmedabad, la principal ciudad del estado de Gujarat.

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“Nuestra casa sigue en el mismo sitio”, dijo. “Pero no nos apetece quedarnos aquí... nos recuerda a las mismas caras y a los mismos recuerdos”.

“Importante para el cierre”

Cerca de allí, una mujer lloraba mientras abrazaba una fotografía enmarcada de sus familiares fallecidos, mientras que otra familia esparcía pétalos de rosa sobre las ruinas del albergue en honor a su hijo.

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Los familiares de las víctimas esperaban un informe final para este viernes que explicara por qué ocurrió el desastre. Sin embargo, dado que las investigaciones continúan, se espera que la Oficina de Investigación de Accidentes Aéreos (AAIB, por sus siglas en inglés) emita únicamente un informe provisional.

Tal como lo exige el derecho internacional, la AAIB publicó un informe preliminar un mes después del desastre.

Ese documento de 15 páginas indicaba que el suministro de combustible a los motores del avión se interrumpió momentos antes del impacto, lo que planteaba dudas sobre un posible error del piloto. También publicó una conversación entre el capitán y su copiloto sobre el corte del suministro de combustible: dos breves frases que desataron teorías sobre el suicidio del piloto.

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El informe fue recibido con fuertes críticas.

Fragmentos de bolsos, ropa y un zapato derretido yacen semienterrados en la tierra carbonizada del lugar, junto a árboles muertos con troncos quemados (REUTERS)

No se especificó por qué se apagaron los interruptores de combustible: si fue culpa del piloto o el resultado de un mal funcionamiento.

Los familiares de las víctimas se reunirán en una conferencia organizada por abogados, junto con expertos en aviación y seguridad aérea en Ahmedabad. Está previsto que celebren una vigilia con velas después de la puesta del sol.

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“¿Por qué las autoridades están tardando tanto en evaluar el accidente?”, preguntó Nilesh Joshi, cuya esposa, Kaminiben Nilesh Joshi, falleció cuando regresaba a Gran Bretaña tras asistir a una boda en la India.

“La publicación del informe es importante para cerrar este capítulo, para personas como yo que hemos perdido a nuestros seres queridos”, declaró Joshi, quien había viajado desde Londres para asistir a la conferencia, a la AFP.

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Solo sobrevivió un pasajero, el británico Vishwash Kumar Ramesh, quien ha declarado tener “importantes secuelas psicológicas” tras el accidente, en el que murió su hermano, y “constantes preguntas sin respuesta” sobre por qué ocurrió.

Vijay Sengal aún recuerda el sonido ensordecedor cuando el avión se estrelló.

Sengal, inspector de saneamiento en un hospital cercano, fue uno de los primeros en intentar rescatar a los heridos. “Cuando intentábamos recoger los cuerpos, el cuerpo no aparecía... en su lugar, era la mano de alguien, la pierna de alguien”, dijo.

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Esta captura de pantalla muestra al primer ministro de la India, Narendra Modi (izquierda), reuniéndose con Vishwash Kumar Ramesh, único superviviente del accidente del vuelo 171 de Air India, en un hospital de Ahmedabad (AFP)

Dijo que él, como muchos otros, evita la zona después del anochecer, por temor a que esté embrujada. “Creemos en los dioses y también en las almas”, dijo. “Esos pasajeros sentados en el avión, tal vez todavía tengan algún trabajo pendiente, su último deseo aún sin cumplir”.

(AFP)