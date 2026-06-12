EN VIVO, Canadá debutará contra Bosnia y Herzegovina en el Mundial 2026: hora, TV y formaciones

Horarios del partido entre Canadá y Bosnia y Herzegovina por el Mundial 2026

21.00 - España

16.00 - Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

15.00 - Chile, Venezuela, Bolivia, Puerto Rico, Miami (Estados Unidos) y Toronto (Canadá)

14.00 - Perú, Colombia, Ecuador, Nicaragua y Panamá

12.00 - México, Costa Rica, El Salvador y Honduras

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