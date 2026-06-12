EN VIVO, Canadá debutará contra Bosnia y Herzegovina en el Mundial 2026: hora, TV y formaciones

Horarios del partido entre Canadá y Bosnia y Herzegovina por el Mundial 2026
21.00 - España
16.00 - Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay
15.00 - Chile, Venezuela, Bolivia, Puerto Rico, Miami (Estados Unidos) y Toronto (Canadá)
14.00 - Perú, Colombia, Ecuador, Nicaragua y Panamá
12.00 - México, Costa Rica, El Salvador y Honduras
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¿Cómo llega Bosnia?
Los europeos, por su parte, dieron un gran golpe en su camino para sellar su boleto a la Copa del Mundo al superar en el repechaje a Italia, uno de los máximos ganadores de este torneo. En los amistosos previos a la cita máxima igualaron 0-0 con Macedonia del Norte y 1-1 con Panamá.
¿Cómo llega Canadá?
El conjunto de la Concacaf, que accedió a esta competencia al ser uno de los anfitriones, llega a este compromiso con un invicto de 8 compromisos. En su última presentación igualó 1 a 1 con Irlanda.
La Copa Mundial de la FIFA 2026 continuará su serie de celebraciones inaugurales tras la primera, que acontecerá en el mítico estadio Azteca, en la previa al partido entre México y Sudáfrica. La fiesta se trasladará al Toronto Stadium, donde se realizará la segunda ceremonia de apertura del torneo. La cita convoca a figuras destacadas de la música internacional y a representantes de la diversidad cultural canadiense, en un espectáculo que busca reflejar el espíritu inclusivo y global del campeonato.
¡Bienvenidos al minuto a minuto del encuentro entre Canadá y Bosnia y Herzegovina!
Luego de la segunda ceremonia del inauguración del Mundial 2026, que iniciará una hora y media antes del arranque del partido, una de las selecciones locales jugará contra los europeos en el Toronto Stadium. El argentino Facundo Tello será el árbitro principal.