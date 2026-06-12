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EN VIVO, Canadá debutará contra Bosnia y Herzegovina en el Mundial 2026: hora, TV y formaciones

Luego de la segunda ceremonia de inauguración en Toronto, el combinado local iniciará su camino en la Copa del Mundo contra los europeos

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Horarios del partido entre Canadá y Bosnia y Herzegovina por el Mundial 2026

21.00 - España

16.00 - Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

15.00 - Chile, Venezuela, Bolivia, Puerto Rico, Miami (Estados Unidos) y Toronto (Canadá)

14.00 - Perú, Colombia, Ecuador, Nicaragua y Panamá

12.00 - México, Costa Rica, El Salvador y Honduras

TV: DSports (Latinoamérica) / DSports (Argentina) / La 1 de RTVE y DAZN (España) / VIX (México) / América TV (Perú) / Win Sports (Colombia) / Tigo Sports (Centroamérica)

10:31 hsHoy

¿Cómo llega Bosnia?

Los europeos, por su parte, dieron un gran golpe en su camino para sellar su boleto a la Copa del Mundo al superar en el repechaje a Italia, uno de los máximos ganadores de este torneo. En los amistosos previos a la cita máxima igualaron 0-0 con Macedonia del Norte y 1-1 con Panamá.

10:00 hsHoy

¿Cómo llega Canadá?

El conjunto de la Concacaf, que accedió a esta competencia al ser uno de los anfitriones, llega a este compromiso con un invicto de 8 compromisos. En su última presentación igualó 1 a 1 con Irlanda.

09:30 hsHoy

Todos los detalles de la segunda fiesta inaugural del Mundial 2026 en Canadá: artistas, horario y cómo verla en vivo

El Toronto Stadium será el escenario de la segunda de las tres ceremonias de la Copa del Mundo. Los detalles

Michael Bublé acturá en la emocionante fiesta inaugural del Mundial en el Toronto Stadium, en la previa al partido entre Canadá y Bosnia (Imagen Ilustrativa Infobae)
Michael Bublé acturá en la emocionante fiesta inaugural del Mundial en el Toronto Stadium, en la previa al partido entre Canadá y Bosnia (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Copa Mundial de la FIFA 2026 continuará su serie de celebraciones inaugurales tras la primera, que acontecerá en el mítico estadio Azteca, en la previa al partido entre México y Sudáfrica. La fiesta se trasladará al Toronto Stadium, donde se realizará la segunda ceremonia de apertura del torneo. La cita convoca a figuras destacadas de la música internacional y a representantes de la diversidad cultural canadiense, en un espectáculo que busca reflejar el espíritu inclusivo y global del campeonato.

Leer la nota completa
09:17 hsHoy

¡Bienvenidos al minuto a minuto del encuentro entre Canadá y Bosnia y Herzegovina!

Luego de la segunda ceremonia del inauguración del Mundial 2026, que iniciará una hora y media antes del arranque del partido, una de las selecciones locales jugará contra los europeos en el Toronto Stadium. El argentino Facundo Tello será el árbitro principal.

Canadá - Bosnia
Canadá y Bosnia debutarán en el Mundial 2026 en el Toronto Stadium

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