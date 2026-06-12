Miguel Ángel Pichetto pidió que el Congreso anule la condena a Cristina Kirchner

Pichetto afirmó que la prisión de Cristina Kirchner pone a la democracia en una situación de extrema fragilidad

El diputado nacional de Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto, reclamó este jueves que el Congreso declare nula la condena a la expresidenta Cristina Kirchner por la causa Vialidad y pidió su liberación.

“Tener presa a una figura que fue dos veces presidente y una vez vicepresidente de la Nación pone a la democracia en una situación de extrema fragilidad”, hizo el pedido el legislador peronista, a través de un posteo en su cuenta personal en la red X, como durante su participación en el encuentro “Argentina Productiva”, realizado en el Hotel Brizo de La Plata.

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El legislador enumeró una serie de presuntas fallas en el proceso: “Se incorporó a un juez que venía de otro tribunal, se trajo a un fiscal cuyo destino era Rosario para juzgar narcos y se limitó la posibilidad de apelar”.

A esas objeciones sumó la falta de imparcialidad, al señalar que los magistrados de la Corte “debieron apartarse porque venían de enfrentar un juicio político promovido por el propio partido de la acusada".

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El posteo de Miguel Ángel Pichetto en las redes sociales

En esa línea, Pichetto sostuvo que “la conducta de un jefe de Estado se debe evaluar bajo un procedimiento especial y no por la vía común”. Y planteó que, cuando llegó el recurso de queja ante la Corte, “un accionar correcto hubiera significado que los integrantes se apartaran y se constituyera un tribunal ad hoc” para juzgar a la expresidenta.

Kirchner cumple actualmente una condena a seis años de prisión por corrupción, ratificada por la Corte Suprema en segunda instancia, y la lleva adelante en su domicilio ubicado en San José 1111, en el barrio porteño de Constitución.

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El miércoles, el diputado había desarrollado argumentos similares en la Comisión de Derechos Humanos y Garantías del Congreso, donde también abogó por la intervención legislativa en el caso.

"Ante tantas irregularidades y un tribunal incompleto, el Congreso no puede quedarse de brazos cruzados“, afirmó Pichetto, y argumentó que el cuerpo legislativo tiene “la facultad de intervenir ante semejante gravedad institucional para declarar la nulidad de un fallo viciado y hacer valer el equilibrio de poderes”.

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Durante el debate en la Comisión de la Cámara de Diputados, Pichetto expuso que el Congreso puede evaluar “el principio de la defensa en juicio” como está ocurriendo en el Congreso brasileño, que está evaluando “una pena totalmente absurda que le aplicaron al expresidente (Jair) Bolsonaro”.

“El Congreso dijo que la verdadera interpretación del (fallo del) 2x1 no era aplicable en función de los pactos internacionales a los autores de delitos de lesa humanidad. Eso configuró la no aplicación de esa sentencia durante un largo tiempo, casi diez meses, hasta que la Corte resolvió el tema de nuevo en la línea que había fijado el Congreso”, agregó el legislador, y completó: “Quiero decir, que son líneas argumentales que trazan un camino en donde lo que está en juego es la nulidad”.

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El diputado admitió que la propuesta generará controversia porque afecta "el principio de división de poderes", pero insistió en que se trata de “atribuciones inherentes del Congreso” como tomar juramento al presidente y validar resultados electorales, y extendió esa lógica al principio de gravedad institucional para intervenir en fallos de la Corte.

Cristina Kirchner saluda a la gente desde el balcón de su vivienda en San José 1111, donde cumple la prisión domiciliaria

La visita a CFK y la estrategia de cara a 2027

En febrero, Pichetto visitó a la expresidenta en su departamento durante una hora. Según describió el propio legislador, el encuentro fue “fraternal” y giró en torno a la necesidad de unir al peronismo y armar un espacio de “centro nacional” que compita con el presidente Javier Milei en las elecciones de 2027.

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El diputado le planteó a Kirchner que el Partido Justicialista (PJ) debe confluir con partidos de “centro” bajo una “visión capitalista productiva” que defienda “la industria, los trabajadores y la cultura”. El exsenador tenía previsto realizar esa visita desde fines del año anterior, pero las restricciones judiciales al régimen de visitas lo habían impedido.

Pichetto sostuvo que la conducta de un jefe de Estado debe evaluarse con un procedimiento especial y no por la vía común

En los últimos meses, Pichetto también tendió puentes con el massista Guillermo Michel, la albertista Victoria Tolosa Paz, el exmacrista Nicolás Massot y el exsecretario de Comercio Interior Guillermo Moreno -inhabilitado para ejercer cargos públicos tras dos sentencias de la Corte por amenazas y peculado- con el objetivo de organizar una nueva fuerza política.

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En paralelo, Pichetto arremetió contra la administración de Milei al calificarlo de “presidente de transición con una crueldad increíble” y con falta de “sensibilidad humana”, “sociabilidad” y “vínculos”. Definió al Ejecutivo como “un gobierno de inexpertos, de endeudadores seriales” y de “una letalidad extraordinaria” que “está destruyendo el alma de los argentinos”.

Ante ese diagnóstico, el legislador llamó al armado de un “gran frente de unidad nacional que incluya al peronismo y a otros sectores”, inclusive ex libertarios. “Si el Gobierno actual se queda cuatro años más, destruyen todo”, advirtió, y convocó a trabajar en un modelo de “capitalismo nacional productivo”.

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La visita de Pichetto a Cristina Kirchner incluyó un planteo para unir al peronismo y construir un espacio de centro nacional rumbo a las elecciones de 2027

La última actividad de Pichetto fue con el senador bonaerense Carlos Kikuchi, que encabezaron este miércoles otra actividad proselitista en La Plata. El dato saliente es que la puesta en marcha de un acercamiento de Pichetto, ex aliado del PRO en Cambiemos y ahora afín al peronismo de Fuerza Patria, con Kikuchi, quien fuera el armador de las listas de La Libertad Avanza (LLA) durante las elecciones presidenciales de 2023.

“Para que la Argentina crezca se necesitan acuerdos que trascienden las diferencias políticas. Requiere mirar los datos con honestidad, escuchar a quienes producen y diseñar políticas con criterio técnico y visión de largo plazo”, expresó Kikuchi durante la actividad.