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Las nuevas normas laborales del programa SNAP entran en vigor: qué cambia para los residentes de Washington D.C.

La ciudad comenzó a aplicar un requisito federal que exige acreditar 20 horas semanales de empleo o cumplir horas mensuales de capacitación o voluntariado, con impacto gradual al momento de la recertificación y temor a bajas por confusión

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Las nuevas normas laborales del programa SNAP entran en vigor: qué cambia para los residentes de Washington D.C.
El Banco de Alimentos del Área Capital en el sureste de Washington D.C. brinda ayuda a los residentes (Marvin Joseph, The Washington Post)

Algunos residentes de Washington D.C. ahora tendrán que demostrar que trabajan o son voluntarios para poder recibir ayuda con los alimentos, un cambio impuesto por el gobierno federal que, según los abogados de los residentes más pobres de la ciudad, aumentará el hambre en los próximos meses y años.

Los requisitos laborales, que se están implementando gradualmente en todo el país, se aplican a los adultos que dependen del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) y que no cumplen con los requisitos para otras exenciones, como tener hijos pequeños o una discapacidad.

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Una nueva ley les exige demostrar que trabajan al menos 20 horas semanales o que participan en un programa de capacitación o voluntariado aprobado durante un número determinado de horas al mes.

Según funcionarios del Departamento de Servicios Humanos de DC, la elegibilidad para el programa SNAP podría verse afectada por el cambio, que entró en vigor localmente el lunes.

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Sin embargo, los críticos advierten que los nuevos requisitos podrían afectar a un mayor porcentaje de los 133.000 residentes de la ciudad que reciben SNAP, porque algunos podrían pensar erróneamente que ya no reúnen los requisitos para recibir los beneficios.

El gobierno federal exige a algunos residentes de Washington D.C. trabajar o ser voluntarios para mantener la ayuda alimentaria del programa SNAP (REUTERS/Joshua Roberts/File Photo)
El gobierno federal exige a algunos residentes de Washington D.C. trabajar o ser voluntarios para mantener la ayuda alimentaria del programa SNAP (REUTERS/Joshua Roberts/File Photo)

“Una de nuestras mayores preocupaciones es que haya personas que, a pesar de cumplir los requisitos para recibir estos beneficios, queden desamparadas”, declaró Jessica Berger, abogada supervisora ​​de Legal Aid DC, que ayuda a las personas a acceder a los beneficios públicos.

“La investigación nos indica que las personas más vulnerables y con mayores obstáculos son las que terminan perdiendo el acceso a estos beneficios ”.

A nivel nacional, los efectos de estos cambios podrían ser significativos. La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó el año pasado que, en promedio, alrededor de 3,2 millones de personas podrían dejar de recibir los beneficios del programa SNAP cada mes si entraran en vigor los nuevos requisitos laborales.

En Washington D.C., la implementación será gradual y las autoridades enfatizan que nadie perderá sus beneficios de inmediato.

En cambio, los requisitos laborales entrarán en vigor cuando un beneficiario de SNAP deba recertificar su elegibilidad ante la ciudad. En algunos casos, la recertificación se requiere cada seis meses, mientras que a otros hogares se les asignan intervalos más largos.

La directora del Departamento de Servicios Humanos, Rachel Pierre, declaró en una entrevista que la agencia se había puesto en contacto con los beneficiarios del programa SNAP para informarles sobre el cambio, y prometió que la ciudad ayudaría a los residentes a mantener sus beneficios siempre que fuera posible en medio de los nuevos requisitos.

“Cuando una familia o un individuo sufre inseguridad alimentaria o económica, nuestra labor es asegurarnos de que puedan acceder a los servicios y recursos a los que tienen derecho”, dijo Pierre, quien reconoció que le preocupaba que la gente optara por no renovar su certificación o incumpliera los requisitos y perdiera sus beneficios.

Berger afirmó que la comunicación de la ciudad debería ser más clara y personalizada. Explicó que los mensajes generales sobre los requisitos laborales podrían llevar a los residentes que cumplen los requisitos para obtener una exención a pensar que ya no son elegibles para el programa SNAP.

Sin embargo, Pierre indicó que la ciudad solo puede determinar quién califica para una exención una vez que solicita o renueva sus beneficios.

Berger comentó que la organización Legal Aid ya ha recibido consultas de clientes que están confundidos con los cambios.

Un cliente que llamó recientemente por un asunto ajeno mencionó de pasada que perdería sus beneficios del programa SNAP. Sin embargo, Berger explicó que, en realidad, esta persona estaba exenta porque tiene hijos menores de 14 años.

En Washington D.C., los nuevos requisitos laborales aumentarán las responsabilidades administrativas de una agencia que, en algunos casos, ya tiene dificultades para responder a la alta demanda de asistencia alimentaria.

El gobierno federal exige a algunos residentes de Washington D.C. trabajar o ser voluntarios para mantener la ayuda alimentaria del programa SNAP (REUTERS/Brian Snyder)
El gobierno federal exige a algunos residentes de Washington D.C. trabajar o ser voluntarios para mantener la ayuda alimentaria del programa SNAP (REUTERS/Brian Snyder)

En 2024, la ciudad recibió una multa de 4,4 millones de dólares del gobierno federal por pagar con demasiada frecuencia, ya sea de más o de menos, las prestaciones a los beneficiarios del programa SNAP.

Pierre afirmó que la agencia lleva meses actualizando sus sistemas y capacitando a su personal para prepararse para las nuevas normas.

Además de crear nuevos desafíos para el gobierno municipal, Berger argumentó que los cambios tenían su origen en ideas erróneas sobre los pobres.

La mayoría de los hogares que reciben SNAP tienen personas trabajando”, dijo. “Por lo tanto, la idea de que las personas no trabajan y deben trabajar para obtener estos beneficios se basa en estereotipos sobre las personas que necesitan asistencia pública ” .

La ciudad ha estado trabajando para crear oportunidades de voluntariado en organizaciones locales sin fines de lucro, las cuales, según Pierre, ofrecerán al menos 1600 plazas para los residentes interesados ​​en participar para ayudar a cumplir con los requisitos del programa SNAP.

© 2026, The Washington Post

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