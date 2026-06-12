Sorpresiva decisión de la F1: le quitó las sanciones a Alpine y le devolvió el podio que Pierre Gasly logró en el GP de Mónaco

La Fórmula 1 generó un fuerte impacto al anunciar que anuló las sanciones impuestas al equipo Alpine y restituyó el tercer lugar del podio a Pierre Gasly en el Gran Premio de Mónaco, tras una revisión oficial de la FIA. La determinación, comunicada horas antes del inicio del Gran Premio de Barcelona, da un giro al resultado de una de las carreras más emblemáticas del calendario y modifica la clasificación oficial.

La controversia se generó cuando Gasly, piloto de Alpine, finalizó en tercer lugar en Mónaco, pero recibió dos penalizaciones de cinco segundos por exceder el límite de velocidad en el pit lane. Estas sanciones lo desplazaron al séptimo puesto. El equipo francés elevó un recurso formal, que fue aceptado por la FIA (Federación Internacional del Automóvil) luego de identificar una medición errónea en el sistema de cronometraje durante la carrera.

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A través de un comunicado, Alpine expresó: “Acogemos con satisfacción la decisión de la FIA de considerar admisible nuestro recurso tras la clasificación final del Gran Premio de Mónaco del pasado fin de semana. Como resultado, los comisarios han anulado las dos sanciones de cinco segundos impuestas al coche n.º 10, lo que restablece el tercer puesto del equipo. Queremos agradecer a la FIA y a Formula One Management su transparencia y cooperación a lo largo del proceso de revisión, así como por haber tomado esta decisión. El equipo está ahora totalmente enfocado en el Gran Premio de Barcelona-Catalunya de este fin de semana y en luchar por el mejor resultado posible con sus dos autos”.

El conjunto francés, en sus redes sociales, también mostró el momento de celebración entre Pierre Gasly y Flavio Briatore, luego de que se confirmara la noticia de la restitución del tercer puesto en el Gran Premio de Mónaco. En las imágenes, además de un tierno abrazo entre ambos, se puede ver la felicidad del resto del equipo por el gran logro conseguido en la carrera disputada en Montecarlo.

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La apelación de Alpine se basó en una prueba técnica aportada por la Formula One Management (FOM), encargada del sistema de cronometraje, que fue presentada después de la competencia. El sistema de medición utilizado para controlar la velocidad en el pit lane sobrestimó la velocidad del coche número 10 de Gasly, debido a un error en la información sobre la longitud real del carril rápido. Esta prueba, considerada significativa y novedosa, permitió a los comisarios deportivos aceptar el recurso y proceder a la revisión del resultado.

El comunicado de Alpine

El Gran Premio de Mónaco había quedado marcado por las múltiples sanciones aplicadas a varios pilotos por supuestas infracciones de velocidad en boxes. Gasly fue el más afectado, ya que la penalización se sumó a su tiempo total tras cruzar la meta, lo que alteró la clasificación general. Otros corredores optaron por cumplir la sanción durante la carrera, lo que abrió el debate sobre la equidad en la aplicación de las normas.

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La FIA admitió que el sistema de control no presentó fallas operativas, pero sí recibió datos inexactos sobre la distancia del pit lane, lo que produjo una sobrestimación de la velocidad de los autos involucrados. En declaraciones tras la carrera, Gasly manifestó: “Estoy destrozado. Crucé la meta en tercera posición en Mónaco delante de todos los aficionados y de toda la gente que está aquí, y al final nos penalizan y terminamos muy lejos. No sé qué decir. Todos trabajamos muy duro para este podio, para momentos como este, cuando llegan. Llevo 10 años en esto, tengo cinco podios en mi carrera. Duele cuando cruzas la línea del podio y entonces… no sé”.

El francés superó el límite en dos oportunidades. El Alpine recortó distancias en el inicio y en la salida

Por parte del equipo, Flavio Briatore, asesor ejecutivo, mostró su descontento por la situación vivida: “Tras una gran salida de Pierre que nos colocó en séptima posición, la carrera se presentaba prometedora. A pesar de la excelente reanudación tras la bandera roja y de que Pierre terminara tercero, vimos cómo el resultado se veía anulado por dos penalizaciones con las que no estamos de acuerdo en absoluto”.

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La anulación de las sanciones y la decisión de restituir el tercer puesto a Gasly generan cuestionamientos respecto a la uniformidad en la aplicación de las normas, ya que otros pilotos sancionados no pueden recuperar sus posiciones. El caso deja en evidencia la importancia de la precisión en los sistemas de control y la necesidad de procedimientos claros para resolver controversias deportivas.

Pierre Gasly celebró el tercer puesto al cruzar la meta, pero desde el equipo le dicen que espere

Con la clasificación de Mónaco finalmente corregida, Alpine confirmó que toda su atención se dirige ahora al Gran Premio de Barcelona-Catalunya, donde buscará consolidar el rendimiento de sus dos autos y aprovechar el impulso generado tras la resolución favorable en uno de los episodios más discutidos de la temporada.

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