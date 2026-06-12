Crecen las expectativas por un posible acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra en Medio Oriente

La gente pasa junto a una valla publicitaria en la que aparecen el difunto líder de la Revolución Islámica, el ayatollah Ruhollah Jomeini, y el difunto líder supremo de Irán, el ayatollah Alí Khamenei, en una calle de Teherán (REUTERS)

Las expectativas de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán aumentaron este viernes después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara que un pacto para poner fin al conflicto entre ambos países podría firmarse tan pronto como este fin de semana, aunque Teherán sostuvo que todavía no adoptó una decisión definitiva.

De concretarse, el entendimiento representaría el avance diplomático más importante desde el inicio de la guerra hace tres meses, un conflicto que dejó miles de muertos y provocó un fuerte impacto en los mercados energéticos internacionales tras las restricciones iraníes al tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz.

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"Acabamos de lograr un gran acuerdo para poner fin a la guerra con Irán“, declaró Trump ante periodistas en la Casa Blanca el jueves.

El mandatario agregó que “el estrecho se abrirá oficialmente tan pronto como firmemos”, y señaló que eso podría ocurrir “muy pronto, quizá durante el fin de semana en Europa”. También indicó que el vicepresidente JD Vance participará en la eventual ceremonia de firma.

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Consultado sobre si el líder supremo iraní, el ayatollah Mojtaba Jamenei, había aprobado el acuerdo, Trump respondió: "Entiendo que la respuesta es sí“.

Desde mediados de marzo, el presidente estadounidense sostuvo en reiteradas oportunidades que un acuerdo con Irán estaba cerca. Sin embargo, durante esta semana ambas partes intercambiaron ataques, lo que volvió a tensar el alto el fuego anunciado en abril.

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"Acabamos de lograr un gran acuerdo para poner fin a la guerra con Irán“, declaró Trump ante periodistas en la Casa Blanca el jueves (EFE)

Del lado iraní, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Esmaeil Baghaei, confirmó que gran parte del texto del acuerdo ya fue completado, aunque aclaró que todavía existen cuestiones pendientes.

"No hemos llegado a una conclusión final sobre este asunto“, afirmó Baghaei. “Este es un tema muy importante que actualmente está siendo revisado por los órganos competentes de toma de decisiones”.

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El funcionario del régimen también remarcó que Irán no está dispuesto a ceder en lo que considera sus líneas rojas dentro de la negociación.

Mientras continúan las conversaciones diplomáticas, los mercados financieros reaccionaron positivamente ante la posibilidad de una resolución del conflicto. Las bolsas asiáticas se sumaron este viernes al fuerte avance observado en otros mercados internacionales, impulsadas por las expectativas de que el acuerdo finalmente se concrete.

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Al mismo tiempo, los precios del petróleo descendieron hasta mínimos de dos meses, reflejando una menor preocupación de los inversores por eventuales interrupciones prolongadas en el suministro energético global.

Pese al optimismo de los mercados, la situación de seguridad en torno al estrecho de Ormuz continúa siendo delicada. Un funcionario estadounidense, citado por Reuters, informó que fuerzas de Estados Unidos derribaron dos drones iraníes de ataque después de que Teherán intentara atacar embarcaciones comerciales que transitaban por esa vía marítima estratégica.

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Pese al optimismo de los mercados, la situación de seguridad en torno al estrecho de Ormuz continúa siendo delicada (REUTERS)

Además, medios estatales iraníes reportaron que las fuerzas militares del país detuvieron el paso de un buque cisterna por el estrecho y señalaron que durante la madrugada del viernes se escucharon explosiones en la zona.

El anuncio de Trump llegó después de que el mandatario cancelara ataques militares que habían sido planificados contra Irán debido a los avances registrados en las negociaciones. "Es un memorando de entendimiento muy sólido, aunque algo conceptual“, explicó el presidente estadounidense.

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Trump insistió además en que cualquier acuerdo deberá garantizar que Irán no pueda desarrollar armamento nuclear. "Lo más importante es que no habrá armas nucleares en Irán. Eso significa que no serán desarrolladas ni compradas“, afirmó posteriormente durante un acto de campaña realizado por teléfono.

Por su parte, Irán exige el levantamiento de las sanciones internacionales, la liberación de miles de millones de dólares en activos congelados y el reconocimiento de su control sobre el estrecho de Ormuz.

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Horas antes, Trump había endurecido el tono de sus declaraciones y advirtió que Estados Unidos golpearía a Irán “muy duramente esta noche (jueves)”. También manifestó su intención de tomar eventualmente el control de la isla de Kharg, principal centro de exportación petrolera iraní.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, afirmó que las conversaciones continúan, pero descartó que se haya alcanzado una conclusión final (EP)

La evolución de las negociaciones también depende de la posición de otros actores de Medio Oriente. Trump aseguró en redes sociales que países como Israel, Arabia Saudita, Qatar y Emiratos Árabes Unidos respaldaron el entendimiento.

Sin embargo, la oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aclaró en un comunicado que Israel no forma parte del memorando de entendimiento negociado entre Washington y Teherán.

Según el resumen difundido por el gobierno israelí tras una conversación entre Netanyahu y Trump, el líder israelí expresó su agradecimiento por el compromiso estadounidense de alcanzar un acuerdo que incluya la eliminación de material enriquecido, el desmantelamiento de infraestructura de enriquecimiento nuclear, limitaciones a la producción de misiles y el fin del apoyo iraní a grupos aliados en la región.

En paralelo, Teherán continúa reclamando el cese de los ataques israelíes en el Líbano, donde persisten los enfrentamientos vinculados al conflicto entre Israel y el grupo terrorista Hezbollah, respaldado por Irán.

(Con información de Reuters)