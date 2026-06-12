Sociedad

Perdió el control y chocó contra un auto estacionado en Liniers: hay un herido

El siniestro se registró en la calle Oliden al 600. El conductor sufrió una contusión y fue trasladado al hospital Santojanni

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El conductor que protagonizó el hecho terminó herido.

Un accidente ocurrió durante las primeras horas de este viernes en el barrio porteño de Liniers, donde un conductor perdió el control de su vehículo y chocó contra otro auto que se encontraba estacionado. Como consecuencia del impacto, el conductor resultó herido.

Según informaron fuentes policiales a Infobae, el siniestro se registró sobre la calle Oliden al 600. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Comisaría Vecinal 9 B de la Policía de la Ciudad, quienes constataron que un Kia Soul había impactado contra la parte trasera de un Volkswagen Golf que estaba estacionado.

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Accidente vehicular con graves daños en calle Oliden
El Kia, de color negro, terminó con el frente completamente destruido.

Las imágenes registradas por este medio reflejan la violencia del choque: el Kia, de color negro, terminó con el frente completamente destruido.

El conductor del vehículo que protagonizó el hecho, un joven de 25 años, explicó que el accidente se produjo a raíz de una distracción. Posteriormente, fue asistido por personal del SAME y trasladado al Hospital Santojanni, donde recibió atención por una contusión en la mano izquierda.

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El choque se registró en medio de una mañana atravesada por densos bancos de niebla. Ante estas condiciones, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene una advertencia de nivel violeta para la Ciudad de Buenos Aires, localidades de la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe.

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