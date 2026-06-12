El reproche de Mario Pergolini a Rada al enterarse que se ausentará nuevamente del programa: “¿Para esto volví a la tele?”

El conductor mostró su furia al conocer que Rada se volvería a ausentar del programa

Después de mucho ensayo y preparación, Agustín Rada debutó como Willy Wonka en Charlie y la Fábrica de Chocolate. Para llegar preparado a ese día, el humorista se ausentó en numerosas oportunidades en Otro Día Perdido (eltrece), ya que las grabaciones coincidían con los ensayos. Así las cosas, este jueves, Mario Pergolini se enteró que el cómico volverá a faltar a causa de las funciones de la obra, lo que provocó su furia en el estudio.

Todo comenzó cuando Evelyn Botto comentaba que planeaba cantar en el programa, a lo que Rada agregó ingenuamente: “Cantá el lunes que yo no vengo”. Al escucharlo, Pergolini reaccionó inmediatamente: “¿Cómo que no venís?”. Con la idea de calmar la situación, el humorista agregó: “Ah, no, porque tengo doble función porque he enfriado. Perdón. Pero yo lo había avisado”.

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Fue entonces cuando Botto se quejó: “O sea que a mí me toca hacerlo todo. Avisá, nene”. En esa línea, el conductor le preguntó a Rada por qué no había avisado con más anticipación, a lo que el humorista dijo: “Pero si les avisé”. Aún sin poder procesar un nuevo faltazo de su compañero, Pergolini preguntó cuándo lo había dicho. Instantáneamente, Rada argumentó: “Hay un papel que está ahí”.

Cansado de la situación, Mario le pasó factura: “Ella dice que avisó el cumpleaños. Vos decís que avisás cuando no venís. ¿Yo volví a la tele para esto?”. Al notar que la incomodidad y enojo de Pergolini crecía, Botto resaltó: “Mirá, se paró. Lo hiciste pararse atrás de la silla”. Nuevamente, el conductor destacó: “¿Para esto me hizo volver a la tele? “Ay, te escribí una carta de chiquito”, me dijo”.

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El conductor bromeó con el humorista, que se ausentó durante unos días por los ensayos de Charlie y la fábrica de chocolates (Video: Otro día perdido/ Eltrece)

Intentando excusarse de la situación que había generado, Rada se refirió a que él no generó el regreso de Pergolini a la televisión: “Pero sí, pero yo no te dije nada, vos viniste...”. Para cerrar, Mario detalló: “Mañana ella canta. Y canta una canción de Génesis, quince minutos dura. Génesis de los años setenta”.

Una semana atrás, tras tres días de ausencia para dedicarse a los ensayos previos al estreno del musical Charlie y la fábrica de chocolate, Rada regresó a Otro día perdido (Eltrece). Durante su vuelta, no faltaron los intercambios humorísticos con Mario Pergolini, quien bromeó sobre los rumores de tensiones entre ambos. “Ya nos arreglamos nosotros, ¿no? Por la pelea que teníamos“, expresó Rada al inicio, luego de conversar con Evelyn Botto sobre el reemplazo que ella realizó en la apertura del programa. “Vos sos un boludo, te metes solo en el tema”, respondió Pergolini entre risas. “¿Yo me metí?“, retrucó el actor que interpreta a Willy Wonka en la obra teatral.

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Mario continuó en tono de broma: “Vos sos la típica pareja que quiere discutir. Viste la pareja que te arma lío por armártelo”. En ese momento Rada lo interrumpió: “Quiero que terminen de estar las cosas bien porque hasta ahora tuvimos grandes momentos”, sostuvo. El conductor, entonces, pidió una hoja de papel y, de manera didáctica, graficó el estado actual de la relación. “Estoy sensible, Mario”, admitió el comediante.

“Esta es tu relación conmigo”, dijo Pergolini mientras tomaba una hoja cualquiera con la rutina del programa. “La vas llevando bien, pero de golpe hay un problema...”, añadió, mientras arrugaba el papel. “Entonces vos intentás que la relación mejore y mejorás la relación, pero notás que ya no es lo mismo...”, prosiguió, alisando la hoja con las manos. “¿Qué notás? Que ya no está el papel como estaba. Quedan marcas y es difícil sacar estas marcas en la relación. Porque las relaciones, como te conté, comienzan con un papelito lindo”, describió. Evelyn intervino acotando que el ejemplo resultaba “un poco violento”.

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El enojo de Mario Pergolini con Agustin Rada ante una nueva ausencia

“La relación la volvimos a armar, pero... ¿Qué quedan?”, planteó Mario, invitando a Rada a completar la frase. “Marcas”, concluyó el humorista. Evelyn lo consoló: “Quedate tranquilo que yo también tengo la hoja arrugada. Nadie tiene el papel liso”. Rada insistió en reconciliarse con Pergolini: “Bueno, pero por lo menos no está arreglado con cinta...”, aunque antes de que pudiera terminar la frase, Pergolini lo interrumpió para iniciar formalmente el programa, rematando con otra de sus ironías: “Qué lindo volver a casa”, dijo, con una sonrisa.

El lunes anterior, la ausencia anunciada de Agustín “Rada” Aristarán en Otro día perdido llevó a Evelyn Botto a ocupar su lugar en la apertura, reavivando rumores sobre un posible conflicto interno. Lejos de evitar el tema, Mario Pergolini recurrió a la ironía para abordarlo frente a la audiencia.

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En el transcurso del programa, Pergolini optó por la sátira y mostró titulares y fragmentos de otros medios que aludían al supuesto enfrentamiento. “Miren la escalada minuto a minuto de algo que no es nada, sino algo que nosotros mostramos porque justamente no es nada”, afirmó el conductor, dejando en claro su sorpresa por la repercusión del rumor.

La versión sobre un distanciamiento entre los conductores se fortaleció tras el pedido de licencia de Aristarán para enfocarse en los ensayos teatrales de Charlie y la fábrica de chocolate.

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Durante la emisión, Pergolini explicó su perspectiva: “Como sabrán, todo lo que hacemos acá está guionado, lo charlamos lo que sale al aire”. Y añadió: “Pelearse con Agustín es imposible”. Compartió también una situación familiar: “Me llamó mi hermana: ‘Che, ¿te peleaste con Agustín?’ No, ¿cómo me voy a pelear? Además, pelearse con Agustín es imposible”.

Tanto Mario Pergolini como Aristarán minimizaron el asunto y recurrieron a la ironía para desmentir cualquier crisis, asegurando que la relación entre ambos se mantiene en buenos términos.

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Evelyn Botto también se sumó al tono humorístico y, en vivo, presentó un aviso laboral ficticio: “Se busca mago obsesionado con los chismes para programa de TV diario, excluyente que no tenga compromisos con obras de teatro, y si sabe algo de fútbol, ahora que se viene el Mundial”. El comentario reforzó el carácter absurdo de la controversia.