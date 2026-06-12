Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 12 de junio, el minuto a minuto, los partidos de la jornada y las perlitas del día

El Mundial 2026 comenzó con los primeros resultados de la fase de grupos y este segundo día incluye los debuts de Canadá y Estados Unidos (REUTERS/Paul Childs)

El Mundial 2026 ya está en marcha. La competición más esperada del planeta dejó los primeros resultados que comienzan a perfilar el desarrollo de la fase de grupos. En este segundo día de competencia, el torneo continúa con una agenda donde se destaca el debut de Canadá y Estados Unidos, los otros dos anfitriones.

En la jornada inaugural, la selección de México venció 2-0 a Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez. Bajo un ambiente colmado de celebración, el conjunto de Javier Aguirre no tuvo problemas ante los Bofana Bofana y logró finalmente romper la racha de 7 partidos inaugurales sin conocer la victoria.

En el segundo turno, Corea del Sur venció 2-1 a República Checa en el Estadio Guadalajara. De esta manera, se dio cierre a la primera fecha del grupo A.

Por su parte, la selección argentina finalmente dio a conocer al reemplazante de Leo Balerdi. Marcos Senesi, reciente incorporación del Tottenham, fue el elegido para ingresar a la nómina en su lugar y ser el jugador número 26. A su vez, el cuerpo técnico de Lionel Scaloni sigue analizando la evolución de Nicolás Tagliafico. El lateral izquierdo del Olympique de Lyon sufrió un desgarro grado 1 en el sóleo izquierdo y se perdería los primeros dos partidos.

La selección Colombia tuvo su primer entrenamiento en Guadalajara. Se trató de una sesión abierta al público donde realizaron algunas prácticas recreativas para potenciar la unión del grupo antes del debut mundialista. También se trabajaron ejercicios de defensa y ataque, para finalmente culminar con una práctica en espacios reducidos.

Mientras que España sonríe luego de que Lamine Yamal y Nico Williams han vuelto a entrenar junto al resto del grupo. Ambos futbolistas lograron recuperarse de sus lesiones y formaron parte del entrenamiento de ayer en Chattanooga pensando en el debut del próximo lunes ante Cabo Verde.

Hoy, la Copa del Mundo presenta dos duelos más que atractivos: los debuts de Canadá y Estados Unidos.

En el primer turno, The Canucks abrirán el grupo B recibiendo a Bosnia y Herzegovina en el Estadio de la Ciudad de Toronto. El argentino Facundo Tello será el encargado de impartir justicia.

Y más tarde, por el grupo D, Estados Unidos se medirá ante la selección de Paraguay en Los Ángeles. Los horarios de ambos encuentros son los siguientes:

Canadá vs. Bosnia:

Argentina: 16:00

Perú: 14:00

Colombia: 14:00

México (CDMX): 13:00

España: 21:00

EE.UU. vs. Paraguay:

Argentina: 22:00

Perú: 20:00

Colombia: 20:00

México (CDMX): 19:00

España: 03:00 (sábado)

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