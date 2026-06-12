Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 12 de junio, el minuto a minuto, los partidos de la jornada y las perlitas del día

El Mundial 2026 ya está en marcha. La competición más esperada del planeta dejó los primeros resultados que comienzan a perfilar el desarrollo de la fase de grupos. En este segundo día de competencia, el torneo continúa con una agenda donde se destaca el debut de Canadá y Estados Unidos, los otros dos anfitriones.
En la jornada inaugural, la selección de México venció 2-0 a Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez. Bajo un ambiente colmado de celebración, el conjunto de Javier Aguirre no tuvo problemas ante los Bofana Bofana y logró finalmente romper la racha de 7 partidos inaugurales sin conocer la victoria.
En el segundo turno, Corea del Sur venció 2-1 a República Checa en el Estadio Guadalajara. De esta manera, se dio cierre a la primera fecha del grupo A.
Por su parte, la selección argentina finalmente dio a conocer al reemplazante de Leo Balerdi. Marcos Senesi, reciente incorporación del Tottenham, fue el elegido para ingresar a la nómina en su lugar y ser el jugador número 26. A su vez, el cuerpo técnico de Lionel Scaloni sigue analizando la evolución de Nicolás Tagliafico. El lateral izquierdo del Olympique de Lyon sufrió un desgarro grado 1 en el sóleo izquierdo y se perdería los primeros dos partidos.
La selección Colombia tuvo su primer entrenamiento en Guadalajara. Se trató de una sesión abierta al público donde realizaron algunas prácticas recreativas para potenciar la unión del grupo antes del debut mundialista. También se trabajaron ejercicios de defensa y ataque, para finalmente culminar con una práctica en espacios reducidos.
Mientras que España sonríe luego de que Lamine Yamal y Nico Williams han vuelto a entrenar junto al resto del grupo. Ambos futbolistas lograron recuperarse de sus lesiones y formaron parte del entrenamiento de ayer en Chattanooga pensando en el debut del próximo lunes ante Cabo Verde.
Hoy, la Copa del Mundo presenta dos duelos más que atractivos: los debuts de Canadá y Estados Unidos.
En el primer turno, The Canucks abrirán el grupo B recibiendo a Bosnia y Herzegovina en el Estadio de la Ciudad de Toronto. El argentino Facundo Tello será el encargado de impartir justicia.
Y más tarde, por el grupo D, Estados Unidos se medirá ante la selección de Paraguay en Los Ángeles. Los horarios de ambos encuentros son los siguientes:
Canadá vs. Bosnia:
- Argentina: 16:00
- Perú: 14:00
- Colombia: 14:00
- México (CDMX): 13:00
- España: 21:00
EE.UU. vs. Paraguay:
- Argentina: 22:00
- Perú: 20:00
- Colombia: 20:00
- México (CDMX): 19:00
- España: 03:00 (sábado)
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(Desde Estados Unidos) La convocatoria de Marcos Senesi no estaba en los planes originales de Lionel Scaloni. Sin embargo, una serie de imprevistos físicos y la necesidad de equilibrar la estructura defensiva terminaron abriéndole la puerta al defensor surgido en San Lorenzo.
La Copa Mundial de la FIFA 2026 inició con emociones, goles y una intensa lucha por los primeros lugares del Grupo A. Tras completarse la jornada inaugural, México y Corea del Sur sumaron sus primeros tres puntos y se colocaron en la parte alta de la clasificación, mientras que República Checa y Sudáfrica quedaron obligados a reaccionar en la segunda fecha.
La Copa del Mundo 2026 ya tiene uno de sus momentos más memorables para el fútbol mexicano. Gilberto Mora, con apenas 17 años de edad, se convirtió en el jugador mexicano más joven en disputar un partido mundialista, escribiendo su nombre con letras doradas en la historia de la Selección Mexicana.
El técnico colombiano Juan Carlos Osorio, quien dirigió a la Selección de México entre 2015 y 2018 y la llevó hasta los octavos de final del Mundial de Rusia 2018, aseguró que la Selección Colombia contará con una importante ventaja durante la Copa del Mundo de 2026 cuando dispute sus compromisos en territorio mexicano. Según el estratega, la masiva presencia de aficionados cafeteros hará que el combinado nacional se sienta como local.
Horarios de la tercera ceremonia de apertura del Mundial 2026
Estados Unidos será el tercer anfitrión del Mundial 2026 en debutar en la fase de grupos. En el SoFi Stadium de Los Ángeles le hará los honores a la Selección de Paraguay, que regresa a una Copa del Mundo tras 16 años de ausencia.
Horarios del partido entre Canadá y Bosnia y Herzegovina por el Mundial 2026
Una camiseta que no resistió y se rompió como un papel, un lateral que terminó en gol y un remate que evocó a Ángel Di María: el debut de Corea del Sur y República Checa en el Grupo A del Mundial 2026 dejó mucho más que tres puntos. El partido, disputado este viernes en el Estadio Akron de Guadalajara, terminó 2-1 a favor de los asiáticos y abrió una zona que ya tiene a México en lo más alto tras su victoria 2-0 ante Sudáfrica en el partido inaugural.