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Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 12 de junio, el minuto a minuto, los partidos de la jornada y las perlitas del día

Todo lo que dejó la ceremonia inaugural, los primeros resultados y lo que aguarda este segundo día de competencia

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El Mundial 2026 comenzó con los primeros resultados de la fase de grupos y este segundo día incluye los debuts de Canadá y Estados Unidos (REUTERS/Paul Childs)
El Mundial 2026 comenzó con los primeros resultados de la fase de grupos y este segundo día incluye los debuts de Canadá y Estados Unidos (REUTERS/Paul Childs)

El Mundial 2026 ya está en marcha. La competición más esperada del planeta dejó los primeros resultados que comienzan a perfilar el desarrollo de la fase de grupos. En este segundo día de competencia, el torneo continúa con una agenda donde se destaca el debut de Canadá y Estados Unidos, los otros dos anfitriones.

En la jornada inaugural, la selección de México venció 2-0 a Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez. Bajo un ambiente colmado de celebración, el conjunto de Javier Aguirre no tuvo problemas ante los Bofana Bofana y logró finalmente romper la racha de 7 partidos inaugurales sin conocer la victoria.

En el segundo turno, Corea del Sur venció 2-1 a República Checa en el Estadio Guadalajara. De esta manera, se dio cierre a la primera fecha del grupo A.

Por su parte, la selección argentina finalmente dio a conocer al reemplazante de Leo Balerdi. Marcos Senesi, reciente incorporación del Tottenham, fue el elegido para ingresar a la nómina en su lugar y ser el jugador número 26. A su vez, el cuerpo técnico de Lionel Scaloni sigue analizando la evolución de Nicolás Tagliafico. El lateral izquierdo del Olympique de Lyon sufrió un desgarro grado 1 en el sóleo izquierdo y se perdería los primeros dos partidos.

La selección Colombia tuvo su primer entrenamiento en Guadalajara. Se trató de una sesión abierta al público donde realizaron algunas prácticas recreativas para potenciar la unión del grupo antes del debut mundialista. También se trabajaron ejercicios de defensa y ataque, para finalmente culminar con una práctica en espacios reducidos.

Mientras que España sonríe luego de que Lamine Yamal y Nico Williams han vuelto a entrenar junto al resto del grupo. Ambos futbolistas lograron recuperarse de sus lesiones y formaron parte del entrenamiento de ayer en Chattanooga pensando en el debut del próximo lunes ante Cabo Verde.

Hoy, la Copa del Mundo presenta dos duelos más que atractivos: los debuts de Canadá y Estados Unidos.

En el primer turno, The Canucks abrirán el grupo B recibiendo a Bosnia y Herzegovina en el Estadio de la Ciudad de Toronto. El argentino Facundo Tello será el encargado de impartir justicia.

Y más tarde, por el grupo D, Estados Unidos se medirá ante la selección de Paraguay en Los Ángeles. Los horarios de ambos encuentros son los siguientes:

Canadá vs. Bosnia:

  • Argentina: 16:00
  • Perú: 14:00
  • Colombia: 14:00
  • México (CDMX): 13:00
  • España: 21:00

EE.UU. vs. Paraguay:

  • Argentina: 22:00
  • Perú: 20:00
  • Colombia: 20:00
  • México (CDMX): 19:00
  • España: 03:00 (sábado)

Cobertura completa de Infobae sobre el Mundial 2026, con información actualizada del calendario de partidos, horarios y sedes disponibles.

10:38 hsHoy

Los motivos detrás de la decisión de Lionel Scaloni de convocar a Marcos Senesi para disputar el Mundial 2026

El entrenador argentino resolvió que el flamante refuerzo del Tottenham sea el reemplazante del lesionado Leonardo Balerdi en la Selección

Marcos Senesi fue llamado por Lionel Scaloni para reemplazar a Leonardo Balerdi
Marcos Senesi fue llamado por Lionel Scaloni para reemplazar a Leonardo Balerdi

(Desde Estados Unidos) La convocatoria de Marcos Senesi no estaba en los planes originales de Lionel Scaloni. Sin embargo, una serie de imprevistos físicos y la necesidad de equilibrar la estructura defensiva terminaron abriéndole la puerta al defensor surgido en San Lorenzo.

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10:36 hsHoy

Mundial 2026: México lidera el Grupo A tras la primera jornada y Corea del Sur le sigue de cerca

La Selección Mexicana arrancó con victoria ante Sudáfrica y comparte la cima del Grupo A con Corea del Sur

Julián Quiñones (i) de México celebra un gol este jueves, durante un partido del grupo A del Mundial de la FIFA 2026 entre México y Sudáfrica en el estadio Ciudad de México (México). EFE/ Sashenka Gutiérrez
Julián Quiñones (i) de México celebra un gol este jueves, durante un partido del grupo A del Mundial de la FIFA 2026 entre México y Sudáfrica en el estadio Ciudad de México (México). EFE/ Sashenka Gutiérrez

La Copa Mundial de la FIFA 2026 inició con emociones, goles y una intensa lucha por los primeros lugares del Grupo A. Tras completarse la jornada inaugural, México y Corea del Sur sumaron sus primeros tres puntos y se colocaron en la parte alta de la clasificación, mientras que República Checa y Sudáfrica quedaron obligados a reaccionar en la segunda fecha.

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10:35 hsHoy

Gilberto Mora hace historia en el Mundial 2026: el mexicano más joven en debutar en una Copa del Mundo

Con apenas 17 años, el jugador mexicano rompió un récord histórico en el Mundial 2026 al convertirse en el futbolista más joven en disputar una Copa del Mundo

Gilberto Mora debutó en el Mundial 2026 como el jugador más joven del certamen (REUTERS/Pawel Kopczynski)
Gilberto Mora debutó en el Mundial 2026 como el jugador más joven del certamen (REUTERS/Pawel Kopczynski)

La Copa del Mundo 2026 ya tiene uno de sus momentos más memorables para el fútbol mexicano. Gilberto Mora, con apenas 17 años de edad, se convirtió en el jugador mexicano más joven en disputar un partido mundialista, escribiendo su nombre con letras doradas en la historia de la Selección Mexicana.

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10:34 hsHoy

Técnico con pasado en la selección de México afirmó que Colombia será local cundo juegue en ese país durante el Mundial

El entrenador es colombiano y dirigió a la selección mexicana en la Copa del Mundo de Rusia 2018, alcanzando uno de los resultados históricos en su haber cuando le ganó Alemania

Infobae hizo una dinámica con hinchas colombianos en la que les consultó de qué equipo eran, a pesar de estar en México - crédito Infobae

El técnico colombiano Juan Carlos Osorio, quien dirigió a la Selección de México entre 2015 y 2018 y la llevó hasta los octavos de final del Mundial de Rusia 2018, aseguró que la Selección Colombia contará con una importante ventaja durante la Copa del Mundo de 2026 cuando dispute sus compromisos en territorio mexicano. Según el estratega, la masiva presencia de aficionados cafeteros hará que el combinado nacional se sienta como local.

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09:53 hsHoy

La tercera ceremonia del Mundial 2026, EN VIVO: Estados Unidos cerrará la fiesta de inauguraciones

Antes del enfrentamiento entre la selección dirigida por Mauricio Pochetino y Paraguay, el SoFi Stadium de Los Ángeles acogerá la última gala de presentación

Horarios de la tercera ceremonia de apertura del Mundial 2026

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09:53 hsHoy

Estados Unidos vs Paraguay en VIVO y en DIRECTO: el anfitrión del Mundial 2026 busca el primer triunfo para su afición

Estados Unidos, también anfitrión de esta Copa del Mundo, recibirá a Paraguay en el SoFi Stadium en Los Ángeles este viernes 12 de junio

Una vibrante ilustración digital editorial muestra a Miguel Almirón de Paraguay y Christian Pulisic de Estados Unidos, destacando la previa del enfrentamiento de sus selecciones nacionales en el Mundial 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Una vibrante ilustración digital editorial muestra a Miguel Almirón de Paraguay y Christian Pulisic de Estados Unidos, destacando la previa del enfrentamiento de sus selecciones nacionales en el Mundial 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estados Unidos será el tercer anfitrión del Mundial 2026 en debutar en la fase de grupos. En el SoFi Stadium de Los Ángeles le hará los honores a la Selección de Paraguay, que regresa a una Copa del Mundo tras 16 años de ausencia.

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09:52 hsHoy

EN VIVO, Canadá debutará contra Bosnia y Herzegovina en el Mundial 2026: hora, TV y formaciones

Luego de la segunda ceremonia de inauguración en Toronto, el combinado local iniciará su camino en la Copa del Mundo contra los europeos

Horarios del partido entre Canadá y Bosnia y Herzegovina por el Mundial 2026

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09:52 hsHoy

La camiseta “de papel”, el gol de lateral y una definición a lo Di María: las perlitas de Corea del Sur-República Checa

El duelo correspondiente al Grupo A del Mundial que ganaron los asiáticos no estuvo exento de curiosidades

Mundial 2026 - Corea 2 - Rep. Checa 1

Una camiseta que no resistió y se rompió como un papel, un lateral que terminó en gol y un remate que evocó a Ángel Di María: el debut de Corea del Sur y República Checa en el Grupo A del Mundial 2026 dejó mucho más que tres puntos. El partido, disputado este viernes en el Estadio Akron de Guadalajara, terminó 2-1 a favor de los asiáticos y abrió una zona que ya tiene a México en lo más alto tras su victoria 2-0 ante Sudáfrica en el partido inaugural.

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