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El principal asesor de inteligencia artificial de Trump dejará el cargo a fines de junio

Sriram Krishnan, un inversor tecnológico que dio forma a las políticas proindustria de IA, dejará la Casa Blanca

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David Sacks está junto al presidente Donald Trump mientras firma órdenes ejecutivas en el Despacho Oval el 23 de enero de 2025. (Jabin Botsford/The Washington Post)
David Sacks está junto al presidente Donald Trump mientras firma órdenes ejecutivas en el Despacho Oval el 23 de enero de 2025. (Jabin Botsford/The Washington Post)

Sriram Krishnan ha informado a funcionarios de la administración que planea dejar su puesto como asesor principal de políticas para IA de la Casa Blanca para crear una institución externa que influya en la política tecnológica, según una persona familiarizada con sus planes, que habló bajo condición de anonimato para describir las discusiones privadas. La planificación de la nueva iniciativa se encuentra en sus primeras etapas, pero está destinada a permitir que el líder tecnológico continúe desempeñando un papel activo en la respuesta de la administración Trump al desarrollo de la IA.

Krishnan fue uno de los arquitectos del “Plan de Acción de IA” de la administración, que proporcionó un plan para reducir la regulación de esta tecnología emergente y promover la construcción de centros de datos en todo el país. También fue uno de los asesores tecnológicos de Trump que elaboraron una orden ejecutiva que limita la capacidad de los estados para regular la IA.

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Los esfuerzos por avanzar en un enfoque de intervención mínima respecto a la IA frecuentemente pusieron a Krishnan y a su estrecho aliado David Sacks en desacuerdo con los partidarios populistas de Trump. Los asesores de Trump provenientes de Silicon Valley han buscado promover políticas que aceleren el desarrollo de la IA, en un momento en que otros aliados de Trump están cada vez más alarmados por el potencial de esta tecnología para desplazar a los trabajadores estadounidenses y están abogando por una mayor regulación.

Trump ha reconocido la IA como una poderosa fuerza económica, especialmente ahora que el optimismo de los inversores sobre los avances rápidos en la IA impulsa récords históricos en el mercado bursátil. Frecuentemente ha elogiado públicamente a Krishnan por su papel en la promoción de esta tecnología.

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“La gente me pregunta quién demonios es”, dijo Trump durante una fiesta navideña en la Casa Blanca, según un video compartido en redes sociales. “Y, sin embargo, sin él las cosas, al menos en cuanto a IA, no funcionarían bien”.

Altos funcionarios de la administración, incluida la jefa de gabinete Susie Wiles y el secretario del Tesoro Scott Bessent, se han mostrado cada vez más preocupados por Mythos de Anthropic y otros modelos avanzados de IA. Los modelos han demostrado ser hábiles encontrando fallas de seguridad en el software, lo que genera preocupación de que adversarios puedan usarlos para lanzar ciberataques contra agencias gubernamentales, bancos e infraestructura crítica.

Estos avances llevaron a que algunos dentro de la administración reconsideraran el enfoque que Krishnan y otros asesores vinculados a Silicon Valley han promovido. Este mes, Trump firmó una orden ejecutiva que permitiría al gobierno revisar los nuevos y potentes modelos de inteligencia artificial antes de que sean lanzados al público.

Tiro y afloje previo a la firma de la orden puso de relieve la influencia continua de destacados líderes de Silicon Valley que han dejado sus cargos en la administración Trump. Fuera del gobierno, no tienen las mismas restricciones éticas para prevenir conflictos de interés.

En marzo, Sacks anunció que su periodo como zar de IA y criptomonedas de la Casa Blanca había terminado. Sin embargo, convenció a Trump de retrasar la firma de la orden ejecutiva, argumentando que el sistema voluntario que proponía podría derivar en un régimen obligatorio de facto donde las empresas necesitarían la aprobación del gobierno para lanzar sistemas de IA.

Finalmente, Trump firmó la orden semanas después, adoptando un compromiso que dicta que el gobierno recibiría acceso hasta 30 días antes de que un sistema sea lanzado, en vez de 90.

Elon Musk también sigue desempeñando un papel activo en la configuración de las políticas de la administración, hablando por teléfono con el presidente sobre la orden ejecutiva de IA y participando en el viaje de Trump a China en mayo. Dejó su puesto formal como empleado especial del gobierno hace un año, y estuvo brevemente distanciado del presidente tras una pelea pública.

Antes de entrar al gobierno, Krishnan fue socio general en la firma de capital de riesgo Andreessen Horowitz y trabajó en Facebook y Twitter. Es aliado cercano de Musk y aconsejó al multimillonario tecnológico en la adquisición de Twitter en 2022, que luego fue renombrada como X.

El anuncio de Trump en 2024 de que había elegido a Krishnan desencadenó una disputa pública entre sus asesores tecnológicos e influencers de derecha como Laura Loomer, que criticaron la elección. Krishnan nació en India, y Loomer señaló su apoyo previo a eliminar algunos límites en las green cards y facilitar la llegada de trabajadores extranjeros altamente cualificados a Estados Unidos.

Esa postura era “diametralmente opuesta” a la agenda de Trump, escribió Loomer.

Sacks, Musk y otros líderes tecnológicos defendieron a Krishnan en línea, pero el episodio provocó amenazas de muerte contra él.

Krishnan rápidamente se convirtió en un actor visible en la administración, viajando como parte de la delegación de la Casa Blanca a cumbres internacionales en Francia e India y uniéndose a viajes donde Trump destacó acuerdos tecnológicos, incluso en Medio Oriente y Reino Unido.

También participó en la redacción de una serie de órdenes ejecutivas el verano pasado que pretendían facilitar la exportación de tecnologías estadounidenses, impulsar la construcción de centros de datos y apuntar a la “IA woke”. Esta última orden fue una respuesta a los partidarios de Trump en Silicon Valley que alegaban que las empresas habían desarrollado herramientas y chatbots que mostraban un sesgo político liberal. La orden prohibía específicamente que las agencias federales adquirieran modelos de IA que promovieran diversidad, equidad e inclusión o DEI, por sus siglas en inglés.

Krishnan también estuvo sonriente detrás del Escritorio Resolute mientras Trump firmaba una orden ejecutiva que limitaría a los estados regular la IA. Un borrador de la orden se había filtrado y generó un debate de varias semanas, con destacados líderes MAGA argumentando que esto impediría a los estados aprobar leyes que podrían proteger a los niños en línea y regular la construcción de centros de datos.

Finalmente, el lenguaje se suavizó para responder a esas inquietudes, pero el episodio impulsó el trabajo de la administración con el Congreso para aprobar una legislación que impediría la aparición de un mosaico de nuevas leyes estatales sobre IA, una prioridad de largo plazo para las empresas preocupadas por los costos de cumplir con distintos reglamentos en cada estado.

Cuando Trump firmó la orden, le entregó el marcador Sharpie negro a Krishnan.

© 2026, The Washington Post.

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