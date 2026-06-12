Franco Colapinto saldrá a pista para afrontar las primeras prácticas del GP de Barcelona de Fórmula 1: hora y TV

DÍAS Y HORARIOS DE FRANCO COLAPINTO EN EL GRAN PREMIO BARCELONA
Viernes 12 de junio
FP1: 08.30
FP2: 12.30
Sábado 18 de octubre
FP3: 07.30
Clasificación: 11.00
Domingo 19 de octubre
Carrera principal a 56 vueltas: 10.00
Televisación: Disney+ y Fox Sports (Latinoamérica) / F1TV (plataforma)
En la antesala del arranque oficial del Mundial 2026, la Fórmula 1 desembarcó en España para afrontar el Gran Premio de Barcelona. La Máxima aprovechó la jornada especial en el que iniciará el certamen de fútbol más importante y múltiples pilotos arribaron al Circuito de Cataluña con la camiseta de sus respectivas selecciones. Franco Colapinto no fue la excepción y, junto a su compañero de Alpine Pierre Gasly, se sometieron a un divertido juego futbolístico durante el media day.
Cinco curiosidades sobre el Gran Premio de Barcelona-Catalunya
- La carrera de 2026 será el primer Gran Premio Barcelona-Catalunya, aunque será el 36º Gran Premio celebrado en Cataluña.
- Lewis Hamilton y Michael Schumacher son los pilotos que más Grandes Premios han ganado en este circuito, con seis victorias cada uno.
- Ferrari es el equipo que más Grandes Premios ha ganado aquí, con ocho victorias.
- Mercedes ha logrado la mayor cantidad de poles aquí, con nueve.
- El Gran Premio de Barcelona-Catalunya será la participación número 100 de George Russell en un Gran Premio con Mercedes.
Estadísticas clave del Circuit de Barcelona-Catalunya
- Longitud del circuito: 4,657 km
- Número de vueltas: 66
- Distancia de la carrera: 307,236 km
- Récord de vuelta: 1:15.743s – Oscar Piastri (2025)
El trazado del Gran Premio de Barcelona
¡Bienvenidos al minuto a minuto del primer día de actividad del Gran Premio de Barcelona!
Franco Colapinto afrontará las primeras prácticas libres en España luego de quedar 14° en Mónaco. El argentino de Alpine saldrá a la pista para la FP1 a las 8:30 (hora argentina), mientras que completará la jornada a las 12:00 con los segundos ensayos. Se podrá ver por Disney+.