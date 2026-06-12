Franco Colapinto saldrá a pista para afrontar las primeras prácticas del GP de Barcelona de Fórmula 1: hora y TV

Franco Colapinto afrontará las primeras prácticas libres en España luego de quedar 14° en Mónaco. El argentino de Alpine saldrá a la pista para la FP1 a las 8:30 (hora argentina), mientras que completará la jornada a las 12:00 con los segundos ensayos. Se podrá ver por Disney+.

El Gran Premio de Barcelona-Catalunya será la participación número 100 de George Russell en un Gran Premio con Mercedes.

Lewis Hamilton y Michael Schumacher son los pilotos que más Grandes Premios han ganado en este circuito, con seis victorias cada uno.

La carrera de 2026 será el primer Gran Premio Barcelona-Catalunya, aunque será el 36º Gran Premio celebrado en Cataluña.

En la antesala del arranque oficial del Mundial 2026 , la Fórmula 1 desembarcó en España para afrontar el Gran Premio de Barcelona . La Máxima aprovechó la jornada especial en el que iniciará el certamen de fútbol más importante y múltiples pilotos arribaron al Circuito de Cataluña con la camiseta de sus respectivas selecciones . Franco Colapinto no fue la excepción y, junto a su compañero de Alpine Pierre Gasly , se sometieron a un divertido juego futbolístico durante el media day.

Últimas noticias

EN VIVO, Canadá debutará contra Bosnia y Herzegovina en el Mundial 2026: hora, TV y formaciones Luego de la segunda ceremonia de inauguración en Toronto, el combinado local iniciará su camino en la Copa del Mundo contra los europeos

La tercera ceremonia del Mundial 2026, EN VIVO: Estados Unidos cerrará la fiesta de inauguraciones Antes del enfrentamiento entre la selección dirigida por Mauricio Pochetino y Paraguay, el SoFi Stadium de Los Ángeles acogerá la última gala de presentación

Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 12 de junio, el minuto a minuto, los partidos de la jornada y las perlitas del día Todo lo que dejó la ceremonia inaugural, los primeros resultados y lo que aguarda este segundo día de competencia

Pochettino habló sobre la realidad de Estados Unidos en el Mundial 2026: “Estamos muy cerca y en un nivel muy alto” El técnico describió un año y medio de trabajo en táctica, forma física y mentalidad. Señaló que la energía de la hinchada en Atlanta, Nueva York y Charlotte fue clave para consolidar al grupo de cara al torneo