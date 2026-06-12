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Franco Colapinto saldrá a pista para afrontar las primeras prácticas del GP de Barcelona de Fórmula 1: hora y TV

El argentino de Alpine iniciará su actividad en España con la FP1. La transmisión estará a cargo de Disney+

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DÍAS Y HORARIOS DE FRANCO COLAPINTO EN EL GRAN PREMIO BARCELONA

Viernes 12 de junio

FP1: 08.30

FP2: 12.30

Sábado 18 de octubre

FP3: 07.30

Clasificación: 11.00

Domingo 19 de octubre

Carrera principal a 56 vueltas: 10.00

Televisación: Disney+ y Fox Sports (Latinoamérica) / F1TV (plataforma)

10:31 hsHoy

El divertido desafío de fútbol en el que participó Colapinto en medio de un clima mundialista del Gran Premio de Barcelona: “¡Eso es un gol!”

En la previa del inicio oficial del Mundial 2026, el piloto de Alpine arribó al trazado con una camiseta albiceleste y palpitó lo que será la carrera de la Fórmula 1

Los pilotos de Alpine palpitaron el inicio del Mundial 2026

En la antesala del arranque oficial del Mundial 2026, la Fórmula 1 desembarcó en España para afrontar el Gran Premio de Barcelona. La Máxima aprovechó la jornada especial en el que iniciará el certamen de fútbol más importante y múltiples pilotos arribaron al Circuito de Cataluña con la camiseta de sus respectivas selecciones. Franco Colapinto no fue la excepción y, junto a su compañero de Alpine Pierre Gasly, se sometieron a un divertido juego futbolístico durante el media day.

Leer la nota completa
10:00 hsHoy

Cinco curiosidades sobre el Gran Premio de Barcelona-Catalunya

  • La carrera de 2026 será el primer Gran Premio Barcelona-Catalunya, aunque será el 36º Gran Premio celebrado en Cataluña.
  • Lewis Hamilton y Michael Schumacher son los pilotos que más Grandes Premios han ganado en este circuito, con seis victorias cada uno.
  • Ferrari es el equipo que más Grandes Premios ha ganado aquí, con ocho victorias.
  • Mercedes ha logrado la mayor cantidad de poles aquí, con nueve.
  • El Gran Premio de Barcelona-Catalunya será la participación número 100 de George Russell en un Gran Premio con Mercedes.
09:31 hsHoy

Estadísticas clave del Circuit de Barcelona-Catalunya

  • Longitud del circuito: 4,657 km
  • Número de vueltas: 66
  • Distancia de la carrera: 307,236 km
  • Récord de vuelta: 1:15.743s – Oscar Piastri (2025)
09:15 hsHoy

El trazado del Gran Premio de Barcelona

El Cicuit de Barcelona-Catalunya acogerá un año más a la Fórmula 1 (@F1)
El Cicuit de Barcelona-Catalunya acogerá un año más a la Fórmula 1 (@F1)
09:05 hsHoy

¡Bienvenidos al minuto a minuto del primer día de actividad del Gran Premio de Barcelona!

Franco Colapinto afrontará las primeras prácticas libres en España luego de quedar 14° en Mónaco. El argentino de Alpine saldrá a la pista para la FP1 a las 8:30 (hora argentina), mientras que completará la jornada a las 12:00 con los segundos ensayos. Se podrá ver por Disney+.

Franco Colapinto saldrá a la pista por primera vez a las 8:30 (REUTERS/Manon Cruz)
Franco Colapinto saldrá a la pista por primera vez a las 8:30 (REUTERS/Manon Cruz)

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