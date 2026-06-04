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“Ronaldo, el perro” se vuelve viral por sus habilidades futbolísticas mientras crece la expectativa por el Mundial

Con cerca de 14 kilos, ataja pelotas y sostiene una concentración tan alta que su familia debe frenar para que se hidrate. Su técnica sorprende en las redes sociales

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Con cerca de 14 kilos, este divertido perro salchicha ataja pelotas y sostiene una concentración tan alta que su familia debe frenar para que se hidrate. Su técnica sorprende a fans en las redes sociales

Un patio trasero impregnado del aroma a sardinas a la parrilla y salchicha de cerdo portuguesa fue el primer lugar donde Ronaldo demostró su talento para el fútbol.

Durante los juegos de posesión, se colocaba en el centro y saltaba para atrapar las pelotas en el aire. Ronaldo, un cruce de chihuahua y teckel que recibió su nombre en honor al delantero portugués Cristiano Ronaldo, hacía honor a su nombre.

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Tras percatarse de las extraordinarias habilidades de su perro y su interés por el fútbol, ​​los dueños de Ronaldo intentaron enseñarle a marcar goles como la superestrella internacional. Pero a Ronaldo le interesaba más atrapar balones con la boca, así que se convirtió en arquero.

Los dueños de Ronaldo y sus familiares comenzaron a publicar videos en las redes sociales del perro protegiendo un pequeño arco en 2022.

Desde entonces, millones de personas han visto a Ronaldo, de 6 años, correr, saltar y deslizarse para bloquear tiros con una dedicación impresionante.

Un perro negro y marrón salta en el aire para atrapar un balón de fútbol blanco con patrones rojos y azules. Hay árboles sin hojas al fondo
Ronaldo, en plena atajada (Sam Katzman)

A medida que crece la expectación por el Mundial de este verano, que se disputará principalmente en Estados Unidos, los perros también participan en las festividades.

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Hay un torneo de fútbol para perros rescatados y un concurso de fotografía para perros con atuendos futbolísticos. Mientras tanto, Ronaldo, el perro, se está convirtiendo en uno de los favoritos de los aficionados en las redes sociales.

“Está totalmente enganchado a los balones de fútbol”, dijo Candida Craveiro, la dueña de Ronaldo, que vive en la zona de Lehigh Valley, en Pensilvania. “Tiene un talento natural para jugar al fútbol”.

Craveiro no tenía ni idea de que su perro tenía talento para ser arquero cuando lo adoptó de una camada de cachorros en el sur de Florida a principios de 2020.

Ella y su esposo, Antonio, ambos portugueses, llamaron al perro de pelaje negro y marrón Ronaldo debido a su admiración por el futbolista.

Un perro oscuro y canela, similar a un Black and Tan Terrier con rasgos de Dachshund, posa con una pata sobre un balón de fútbol en césped verde
Ronaldo, de 6 años, comenzó a jugar al fútbol poco después de ser adoptado (Sam Katzman)

A su familia le encantaba jugar al fútbol en el patio trasero durante las barbacoas, y Ronaldo pronto se unió a los juegos, persiguiendo el balón hasta que lo detuvo.

Sam Katzman, yerno de Craveiro, intentó más tarde enseñarle a Ronaldo a regatear y marcar goles con el hocico. En cambio, Ronaldo atrapaba los balones con la boca mientras Katzman se los lanzaba.

“Simplemente decidió que quería ser portero”, dijo Katzman.

Perro de pelaje negro y tostado, posible Jagdterrier, con lengua fuera en césped verde. Balón de fútbol blanco y negro y portería pequeña al fondo
Ronaldo, un perro mestizo de chihuahua y dachshund que vive en Pensilvania (Stephanie Craveiro Katzman)

Katzman comentó que había pensado en darle golosinas a Ronaldo para motivarlo a jugar al fútbol, ​​pero el perro no necesitaba ningún incentivo adicional. De hecho, indicaba que quería jugar llevando los zapatos de Katzman afuera con la boca.

No es ni mucho menos el primer perro al que le encanta jugar. Las investigaciones han demostrado que los perros se encariñan con sus juguetes, en parte, debido a la dopamina que se libera en su cerebro durante el juego.

La mayoría de las pelotas que Ronaldo bloquea son de tamaño reglamentario, pero no están completamente infladas para que el perro no se lastime, explicó Katzman. Algunas tienen asas que Ronaldo, que pesa alrededor de 14 kilos, agarra cuando se acercan.

Un perro de raza perro de caza serbio tricolor, negro y marrón, con la lengua fuera, de pie en un césped verde junto a pelotas y una portería
La familia de Ronaldo intentó enseñarle a jugar en otras posiciones, pero él prefiere ser portero (Sam Katzman)

Cuanto más ha jugado Ronaldo con Katzman, mejor se ha vuelto.

“Esto es increíble”, recordó haber pensado Katzman, quien trabaja en la gestión y el marketing deportivo. “El mundo necesita ver esto”.

Comenzó a publicar videos de Ronaldo en TikTok en junio de 2022. El perro se volvió viral por primera vez al mes siguiente, cuando Katzman respondió a un video en X del delantero canadiense Jonathan David golpeando un dron en el cielo con un balón de fútbol.

“¡Impresionante!”, escribió Katzman. “¿Pero puedes marcarle a mi perro?”. Incluyó un video de Ronaldo bloqueando dos tiros.

“Muy impresionante”, respondió David. “Aunque le habría marcado cinco goles en la primera mitad. Sigue siendo un crack”.

Algunos vídeos de las paradas de Ronaldo han sido vistos millones de veces. Katzman, que no había jugado mucho al fútbol antes de conocer a Ronaldo, suele disparar mientras su esposa, Stephanie Craveiro Katzman, graba con su teléfono.

Perro negro y tostado con arnés amarillo en un campo de fútbol de césped verde, con dos balones y una pancarta de 'LEHIGH SOCCER' al fondo
Ronaldo actuó durante el descanso de un partido de fútbol femenino de la Universidad de Lehigh en octubre (Sam Katzman)

La popularidad de Ronaldo sigue creciendo e incluso recibió un impulso cuando hizo gala de su técnica en una portería de fútbol reglamentaria durante el descanso de un partido de fútbol femenino de la Universidad de Lehigh en octubre.

Cuando Katzman juega con Ronaldo en un día normal, lleva docenas de pelotas en una bolsa de malla, incluyendo una dorada inspirada en el Balón de Oro, el premio al mejor jugador del año que Cristiano Ronaldo ganó cinco veces.

A veces, el perro entrena con una pequeña camiseta roja de Portugal, pero también tiene otros pasatiempos, como masticar juguetes que hacen ruido, jugar con los gatos de sus dueños y descansar en el sofá mientras ven partidos de fútbol portugués en la televisión.

Ronaldo está tan concentrado en bloquear tiros que Katzman, de 33 años, cuenta que a menudo tiene que pedir un tiempo muerto y animar al perro a beber de una fuente de agua portátil. Katzman quiere que Ronaldo se mantenga sano y con energía durante muchos años.

“Ni siquiera sé si ha alcanzado su máximo potencial todavía”, dijo Katzman.

© 2026, The Washington Post

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