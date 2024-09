Irán recurre a los “Ángeles del Infierno” y otras bandas criminales para atacar a sus críticos

El uso de criminales por parte de Irán apunta a una evolución alarmante en tácticas de represión transnacional. (Rob Dobi/ The Washington Post)

En los meses previos a que sus atacantes lo rastrearan, el periodista iraní exiliado había sido trasladado dentro y fuera de casas seguras por la Policía Metropolitana de Londres, se le dio una forma secreta para señalar a las unidades de rescate y se le instalaron dispositivos de monitoreo en su hogar.

Las autoridades británicas hicieron aún más para proteger a Iran International, el canal de noticias por satélite con sede en Londres que transmite el programa semanal del periodista, Pouria Zeraati, y que ha construido una audiencia de millones en Irán a pesar de estar prohibido por la república islámica.

La policía asignó un equipo de agentes encubiertos para proteger a los empleados del canal, arrestó a un sospechoso registrado vigilando las entradas de la estación, colocó coches blindados fuera de su sede y, durante un período de siete meses el año pasado, convenció a la red de mudarse temporalmente a Washington.

Ninguna de estas medidas logró proteger a Zeraati del complot que se sospecha que Irán puso en marcha este año. El 29 de marzo, fue apuñalado cuatro veces y dejado desangrándose en la acera frente a su casa en el suburbio londinense de Wimbledon por agresores que no eran de Irán y no tenían conexión discernible con sus servicios de seguridad, según los investigadores británicos.

En su lugar, dijeron los funcionarios, Irán contrató a criminales en Europa del Este que encontraron pocos obstáculos al pasar los controles de seguridad en el Aeropuerto de Heathrow, pasaron días rastreando a Zeraati y luego tomaron vuelos de salida solo unas horas después de llevar a cabo una emboscada de la que su víctima sobrevivió, quizás intencionalmente, dijeron los investigadores, para servir como advertencia pero sin provocar las repercusiones que conllevaría el asesinato de un ciudadano británico.

La supuesta dependencia de Irán en delincuentes en lugar de operativos encubiertos subrayó una evolución alarmante en las tácticas por parte de una nación que los funcionarios de seguridad de Estados Unidos y Occidente consideran uno de los practicantes más determinados y peligrosos de la “represión transnacional”, un término para el uso de la violencia e intimidación por parte de gobiernos en territorios soberanos ajenos para silenciar a disidentes, periodistas y otros considerados desleales.

Altos funcionarios de seguridad dijeron que el uso de criminales por parte de gobiernos ha complicado aún más la protección de aquellos que han buscado refugio en los Estados Unidos, Europa y otros lugares. Los servicios de seguridad que antes se centraban en rastrear a operativos de la agencia de espionaje GRU de Rusia o del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) de Irán ahora se enfrentan a complots entregados, a menudo a través de canales encriptados, a redes criminales profundamente insertadas en la sociedad occidental.

Pouria Zeraati en los estudios de Iran International, con sede en Londres, en junio. (Tom Jamieson para The Washington Post)

En los últimos años, Irán ha subcontratado operaciones letales y secuestros a bandas de motociclistas Hells Angels (Angeles del Infierno), a una notoria red de la mafia rusa conocida como “Thieves in Law”, a un sindicato de distribución de heroína dirigido por un narcotraficante iraní y a grupos criminales violentos desde Escandinavia hasta Sudamérica.

Esta historia revela nuevos detalles sobre cómo Irán ha cultivado y explotado conexiones con redes criminales que están detrás de una reciente oleada de complots violentos orquestados en secreto por unidades de élite en el IRGC y el Ministerio de Inteligencia de Irán (MOIS). Se basa en entrevistas con altos funcionarios en más de una docena de países, cientos de páginas de registros de tribunales penales en los Estados Unidos y Europa, así como documentos de investigación adicionales obtenidos por The Washington Post de servicios de seguridad.

Con sicarios que ha contratado en el mundo subterráneo criminal, Irán ha encargado complots contra un ex oficial militar iraní que vive bajo una identidad falsa en Maryland, una periodista iraní-estadounidense exiliada en Brooklyn, una activista por los derechos de la mujer en Suiza, activistas LGBTQ+ en Alemania y al menos cinco periodistas de Iran International, así como disidentes y críticos del régimen en una media docena de otros países, según entrevistas y registros.

Otros países han comenzado a adoptar esta estrategia. Los servicios de seguridad de la India contrataron a grupos criminales para matar a un activista sij en Canadá el año pasado y apuntar a otro en Nueva York, según funcionarios de Estados Unidos y Canadá.

Rusia, que tradicionalmente ha confiado en sus propios agentes para operaciones letales, recurrió el año pasado a elementos de la mafia en España para matar a un piloto de helicóptero militar que había desertado a Ucrania y luego se había reasentado en el Mediterráneo.

El giro de Irán hacia los aliados criminales ha sido impulsado en parte por la necesidad, dijeron los funcionarios, reflejando el intenso escrutinio que enfrentan los operativos de Irán por parte de los gobiernos occidentales. El ataque a Zeraati evitó estas defensas enfocadas en Irán.

Una fotografía sin fecha de Naji Sharifi Zindashti publicada por el FBI. (FBI/Departamento de Justicia)

“No nos estamos enfrentando a los sospechosos habituales”, dijo Matt Jukes, el jefe de la policía antiterrorista en el Reino Unido y comisionado asistente de operaciones especiales con Scotland Yard. Reconoció que los agresores de Zeraati siguen en libertad más de cinco meses después de su apuñalamiento.

Han sido identificados y sus viajes rastreados a países de Europa del Este pero hasta ahora no han sido detenidos. Los funcionarios dijeron que los sospechosos permanecen en Europa del Este y que otros servicios de seguridad están cooperando con las autoridades británicas, pero se negaron a explicar por qué los sospechosos no han sido arrestados.

“Lo que tenemos es un actor estatal hostil que ve el campo de batalla sin fronteras y a individuos en Londres como objetivos legítimos tanto como si [estuvieran] en Irán”, dijo Jukes. Junto con la agencia de espionaje doméstico de Gran Bretaña, MI5, la Policía Metropolitana ha rastreado más de 16 complots de la república islámica en los últimos dos años, según funcionarios de inteligencia y seguridad británicos, muchos de los cuales hablaron bajo la condición de anonimato para discutir investigaciones sensibles y en curso.

Estados Unidos ha enfrentado una ola de amenazas similares, incluidas varias que se han detallado en acusaciones penales que conectan bandas de motociclistas en Canadá y elementos de la mafia en Europa del Este con asesinatos planificados encargados por Irán.

Matthew G. Olsen, que dirige la división de seguridad nacional en el Departamento de Justicia, dijo que “Irán está claramente en la cima de la lista” de estados que año tras año buscan matar o secuestrar a disidentes y periodistas fuera de sus fronteras. Otros países, particularmente China, buscan intimidar o reprimir a las poblaciones de la diáspora, dijo Olsen, pero Irán está consistentemente “enfocado en acciones en el extremo más extremo de [la represión transnacional] debido a su enfoque letal”.

Irán desestimó las acusaciones como desinformación occidental. “La República Islámica de Irán no alberga ni la intención ni el plan de participar en operaciones de asesinato o secuestro, ya sea en Occidente o en cualquier otro país”, dijo la misión de Irán ante las Naciones Unidas en una declaración.

“Estas fabricaciones son invenciones del régimen sionista, la secta terrorista Mujahedin-e Khalq cob base en Albania, y ciertos servicios de inteligencia occidentales, incluidos los de Estados Unidos, para desviar la atención de las atrocidades cometidas por el régimen israelí”.

Damion Ryan. (Manitoba RCMP)

Un aumento en los ataques

Las operaciones en el extranjero de Irán se han intensificado en respuesta a un período de agitación política impulsada por protestas masivas sobre las condiciones económicas y el trato del régimen hacia las mujeres. Los servicios de seguridad en Teherán están apuntando a aquellos fuera del país a quienes acusan de avivar estas divisiones internas, dijeron funcionarios y analistas occidentales.

En medio de preocupaciones de que el conflicto en Gaza pueda estallar en una guerra regional, Teherán también ha sido vinculado a complots contra funcionarios estadounidenses y israelíes y miembros de comunidades judías en Francia y Alemania.

El Departamento de Justicia presentó cargos el mes pasado contra un hombre paquistaní con vínculos con Irán que fue acusado de buscar contratar a un sicario para asesinar a figuras políticas en Estados Unidos, posiblemente incluido el expresidente Donald Trump.

Fue el último de una serie de complots contra miembros de su administración, incluidos el exsecretario de estado Mike Pompeo y el exasesor de seguridad nacional John Bolton, en respuesta a un ataque de drones estadounidenses en Irak que mató al líder del IRGC Qasem Soleimani. Funcionarios y expertos en seguridad dijeron que el ritmo de las operaciones emanadas de Irán es sin precedentes.

Los datos publicados por el Washington Institute en agosto enumeraron 88 complots de asesinato, secuestro y otros actos violentos vinculados a Irán en los últimos cinco años, superando el total de las cuatro décadas precedentes después de la revolución de 1979. Al menos 14 de esos casos recientes involucraron organizaciones criminales. “Estamos viendo una escalada importante en el planeamiento letal de un gobierno que ha utilizado esta táctica desde el principio”, dijo Matthew Levitt, un experto en contraterrorismo en el Washington Institute.

Los resultados han sido mixtos. Por cada complot que ha tenido éxito, otros han fallado, a menudo debido a errores cometidos por aquellos contratados. Irán parece aceptar los inconvenientes del modelo de subcontratación debido a las ventajas compensatorias. Estas incluyen dificultar la atribución de los ataques a Teherán, la abundancia de criminales dispuestos a cometer actos de violencia por sumas relativamente modestas de dinero y un costo insignificante del fracaso. En lugar de poner en riesgo a los propios agentes de Irán, dijo un analista de inteligencia de EE.UU., “dos tipos que apenas conocen pasarán 20 años en la cárcel”.

Zeraati, de 36 años, había enfrentado amenazas desde que comenzó su programa en 2022 en Iran International, una plataforma de noticias por satélite y en línea financiada por Arabia Saudita que elude a los censores de Irán y transmite noticias y comentarios a millones de espectadores. En noviembre de 2022, a la esposa de Zeraati, una agente inmobiliaria, se le acercaron dos hombres en una motocicleta fuera de un club de salud en Londres.

“Sabemos dónde vives”, dijo uno, según Zeraati. “Vamos a matar a tu marido”. Zeraati fue uno de los cinco periodistas iraníes cuyas fotos aparecieron en carteles de “Buscado, vivo o muerto” colgados de postes de señalización en Irán y ampliamente circulados en redes sociales vinculadas al gobierno.

La periodista iraní-estadounidense Masih Alinejad, vista en junio, fue blanco de un complot de asesinato, según informaron funcionarios estadounidenses. (Jeenah Moon para The Washington Post)

Sin embargo, el apuñalamiento tuvo lugar en un momento en que se percibía que el nivel de amenaza contra Iran International había disminuido. El canal había regresado de su reubicación en Washington a nuevos estudios en Londres rodeados de muros a prueba de explosiones, puestos de guardia y cámaras de vigilancia.

Después de múltiples estadías en casas seguras, Zeraati había regresado a su residencia, un apartamento en un edificio de cuatro pisos tan cerca del famoso complejo de tenis de Wimbledon que se puede escuchar el sonido de las pelotas golpeadas en las canchas de práctica. Los agresores parecen haber aprovechado las vulnerabilidades de seguridad. Su dirección residencial se podía encontrar en los registros de propiedades en línea.

Su horario de transmisión -un programa semanal que se emite los viernes por la noche- apuntaba a un patrón de viaje predecible. Cuando Zeraati cruzó la calle hacia su coche alrededor de las 15:00 para dirigirse al trabajo, vio a un hombre desaliñado que se acercaba.

“Hermano, ¿me puedes dar tres libras de cambio?”, dijo el hombre, recordó Zeraati en una entrevista. Mientras Zeraati continuaba hacia su coche, un segundo hombre emergió de un camino de entrada cubierto de follaje. El segundo tomó los brazos de Zeraati mientras el primero, sonriendo ampliamente, le clavaba una cuchilla repetidamente en la pierna.

La decisión de apuñalar su muslo en lugar de su corazón u otros órganos vitales llevó a la policía a creer que el ataque estaba destinado a ser una advertencia. Los agresores luego corrieron calle arriba para encontrarse con un cómplice en un coche.

La primera idea de Zeraati fue que había sido asaltado. Pero cuando buscó su teléfono para llamar a una ambulancia, se dio cuenta de que los atacantes no habían tomado ninguna de sus pertenencias, incluidas una billetera, un reloj y un bolígrafo Montblanc.

“En ese momento caí en cuenta”, dijo Zeraati. “Tenía que ver con mi trabajo”. Si el apuñalamiento estaba destinado a silenciar a Zeraati y sembrar miedo entre los críticos del régimen en Occidente, solo tuvo un éxito parcial. Zeraati regresó a las ondas después de una breve estancia en el hospital. “Quería enviar un mensaje de que el flujo de información en el siglo XXI no se puede detener”, dijo.

Otros periodistas, disidentes y críticos del régimen reconocen que permanecen profundamente afectados. “Me recorrió un escalofrío por la columna vertebral”, dijo Alireza Nader, un analista independiente de Irán con sede en Washington.

“Todos los que están activos contra el régimen, hablan públicamente contra el régimen, sintieron ese ataque”. Los funcionarios británicos no han acusado públicamente a Irán de responsabilidad. Los funcionarios de seguridad dijeron que no ven otra explicación pero aún están recopilando pruebas.

Los funcionarios iraníes han dicho que el país no estuvo involucrado en el apuñalamiento. “Negamos cualquier vínculo con esta historia de este llamado periodista”, dijo el embajador del país en el Reino Unido en una publicación en X el día después del ataque.

Alistando a los Hells Angels

Irán ha subcontratado asesinatos y secuestros a al menos cinco sindicatos criminales, dijeron los funcionarios. En el centro de esta red se encuentra un presunto capo del tráfico de heroína con sede en Irán, Naji Sharifi Zindashti.

Los cargos criminales de EE.UU. hechos públicos a principios de este año describen un supuesto esquema en el que Zindashti negoció un contrato de $350.000 con dos miembros de los Hells Angels en Canadá para matar a un desertor iraní y su esposa que vivían bajo identidades falsas en Maryland.

En intercambios a través de textos encriptados, los posibles asesinos discutieron la insistencia de su cliente en que el asesinato fuera simbólicamente brutal. Uno le aseguró al otro que se “aseguraría de golpear a este tipo en la cabeza con AL MENOS la mitad del cargador”, según la acusación de EE.UU., añadiendo, “tenemos que borrar su cabeza de su torso”.

El nombre del desertor objetivo no ha sido divulgado, pero funcionarios de EE.UU. dijeron que el individuo había servido como oficial en el IRGC, una poderosa ala del ejército de Irán creada después de la revolución de 1979, y se había convertido en informante de la CIA.

La incongruente asociación entre una teocracia islámica y una notoria banda de motociclistas fue impulsada en parte por la necesidad, dijeron los funcionarios, dado los recursos que las agencias de seguridad de EE.UU. dedican a prevenir que Irán despliegue operativos en los Estados Unidos.

Sin embargo, los Hells Angels tienen capítulos en todo el país y un fuerte control sobre el tráfico de narcóticos en las provincias canadienses, dijeron los funcionarios. Y había conexiones previas entre Irán y los Hells Angels. En otro complot, Irán utilizó a un miembro alemán de la pandilla, Ramin Yektaparast, que había huido a Teherán para escapar de cargos de asesinato, para orquestar el bombardeo de una sinagoga en Essen. Un supuesto asociado se negó a bombardear la sinagoga pero disparó contra sus ventanas.

El punto de contacto en el complot de Maryland era un miembro de pleno derecho llamado Damion Ryan, que tiene una serie de condenas en Canadá por delitos que incluyen tráfico de drogas, asalto, robo e invasión de domicilio, según los registros judiciales. Esos documentos enumeran alias para él, incluyendo “Berserker” y “Mr. Wolf”.

Ryan, de 43 años, a su vez reclutó a un joven afiliado a los Hells Angels, Adam R. Pearson, de 29 años, que se estaba escondiendo en Minneapolis para escapar del arresto por cargos de asesinato en Canadá, según funcionarios de EE.UU. y Canadá, y registros judiciales.

Un abogado que representa a Ryan se negó a comentar. Los abogados que han representado a Pearson anteriormente no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Para marzo de 2021, el par de Hells Angels había acordado el precio de seis cifras y Zindashti había enviado fotos y mapas, así como un pago inicial de $20.000 para cubrir los gastos de viaje, según la acusación de EE.UU.. No está claro cómo Irán identificó la ubicación del desertor.

Luego, justo cuando entraba en su etapa final, el complot se estancó. La acusación no proporciona explicación sobre por qué Pearson nunca hizo el viaje a Maryland, pero ese mismo mes, los servicios de seguridad en Europa lograron un avance que repercutió en las redes criminales de todo el mundo.

Zindashti y los dos miembros de los Hells Angels se habían estado comunicando a través de un servicio de mensajería encriptado conocido como Sky ECC. Lanzado por una empresa con sede en Vancouver en 2008, el sistema se convirtió en un pilar entre los sindicatos criminales al convertir teléfonos móviles ordinarios en dispositivos aparentemente impenetrables, desactivando sus cámaras, micrófonos y rastreadores GPS mientras añadía un “interruptor de autodestrucción” para eliminar datos incriminatorios.

Sin embargo, a principios de 2021, los servicios de seguridad belgas y holandeses encontraron una forma de vulnerar la seguridad de la red. El 9 de marzo, la policía belga llevó a cabo cientos de redadas, arrestó a docenas de presuntos traficantes y confiscó 17 toneladas de cocaína. Entre los detenidos en Bélgica y los Países Bajos había miembros de los Hells Angels.

Funcionarios de EE.UU. dijeron que el complot de Maryland llegó a su atención mientras los investigadores examinaban el tesoro de Sky ECC. Pearson fue arrestado por el FBI en Minnesota y extraditado a Canadá. En febrero de 2022, Ryan fue arrestado tras una redada en su casa en Ottawa, donde las autoridades encontraron un alijo de armas, chalecos antibalas y aproximadamente $95.000 en efectivo.

Un capo de la droga en Teherán

Zindashti ha surgido como un engranaje central en las operaciones de Irán. Una figura corpulenta que mide más de 1,83 metros (6 pies) de altura y pesa 113 kilogramos (250 libras), Zindashti fue descrito por un analista de inteligencia estadounidense como un “narcotraficante tipo Pablo Escobar”.

Ahora en sus primeros 50 años, Zindashti adquirió ese estatus después de emerger triunfante de una sangrienta guerra de drogas regional provocada por una de las incautaciones más grandes en la historia de Europa. Involucró a un buque de carga llamado Noor One que llegó a un puerto griego en junio de 2014 transportando más de dos toneladas de heroína.

Algunos acusaron a Zindashti de alertar a las autoridades para socavar a sus rivales. Ha sobrevivido a varios intentos de asesinato, pero su hija y un sobrino fueron asesinados en 2014 por hombres armados que se acercaron al Porsche Cayenne en el que viajaban en Estambul, creyendo erróneamente que Zindashti estaba en el vehículo, según registros judiciales turcos obtenidos por The Post.

Siguió una brutal campaña de ajustes de cuentas en la que más de una docena de personas vinculadas al acuerdo de Noor One fueron asesinadas. Uno de los asesinatos tuvo paralelismos notables con el complot de los Ángeles del Infierno que se alega que Zindashti orquestó más tarde en nombre del MOIS de Irán.

En mayo de 2016, un traficante de drogas turco identificado como Cetin Koc fue asesinado a tiros en Dubai por dos sicarios que habían viajado desde Canadá, donde tenían vínculos con redes locales de narcóticos. Los sicarios se convirtieron en objetivos al regresar a Vancouver. El cuerpo acribillado de uno fue encontrado en un campo de arándanos y los restos del otro fueron recuperados de un coche quemado, dijeron las autoridades canadienses.

En declaraciones a los investigadores turcos, Zindashti reconoció que tenía motivos para matar a Koc, diciendo que “me envió mensajes amenazantes unos diez días antes del asesinato de mi hija”. Aun así, Zindashti afirmó “no tener nada que ver con el asesinato” y desestimó las acusaciones como “una conspiración”.

A medida que continuaban los asesinatos, la lista de objetivos se expandió para incluir a disidentes y periodistas considerados desleales por Teherán.

En 2017, Saeed Karimian, el fundador de una cadena de televisión en persa, GEM TV, fue asesinado en Estambul por sospechosos entre los que se encontraba un hombre que Zindashti reconoció que había trabajado como su chofer, según los registros judiciales turcos.

En 2019, Masoud Molavi, un disidente que había creado un popular canal de Telegram que hacía campaña contra la corrupción en Irán, fue asesinado en Estambul por un agresor que luego se escondió en uno de los apartamentos de Zindashti, según los archivos turcos que se refieren al capo de la droga como el “instigador” de múltiples ataques.

En 2020, Habib Chaab, un activista político que vivía en Suecia, fue secuestrado durante una visita a Turquía y contrabandeado por operativos de Zindashti a Irán, donde fue torturado y, en 2023, ejecutado, según dijeron funcionarios de seguridad de EE. UU., Occidente y Turquía.

La eficacia despiadada de Zindashti parece haber reavivado el entusiasmo de Irán por trabajar con sindicatos criminales después de experimentos años antes que terminaron en fracaso, dijeron funcionarios. Un intento en 2011 de asesinar al embajador saudita en Café Milano, un restaurante en Georgetown, se desmoronó cuando Irán reclutó a un incompetente vendedor de autos usados de Texas, primo de un funcionario en Teherán, para manejar el complot.

Asumir estas asignaciones también puede haber allanado el camino para el regreso de Zindashti a su país natal hace algunos años después de que un arresto y otros problemas legales lo obligaran a abandonar Estambul. El aparente santuario proporcionado a Zindashti y Yektaparast sugiere que los religiosos radicales de Irán están dispuestos a acomodar a criminales que son útiles contra sus enemigos, dijeron funcionarios. Yektaparast, quien publicó fotos de su Lamborghini y otros lujos en una cuenta de Instagram, fue asesinado por agresores desconocidos en Irán a principios de este año.

“Café Milano fue, en retrospectiva, un precursor de lo que vendría”, dijo un analista de inteligencia estadounidense. Pero fue Zindashti, dijo el analista, quien trajo “un cambio significativo en términos de darse cuenta de que esta es una táctica lucrativa”.

Los servicios de seguridad de Irán han canalizado recursos adicionales para apoyar tales operaciones, dijeron funcionarios. La Fuerza Quds, una unidad paramilitar de élite del IRGC, estableció una unidad especial, Departamento 840, dedicada a operaciones de asesinato fuera de Irán, según dijeron funcionarios estadounidenses y de otros países.

Zindashti ha estado más estrechamente alineado con el MOIS, que funciona como el principal servicio de seguridad doméstica de Irán pero que también tiene su propia rama de asesinatos, dijeron funcionarios de EE. UU. Los nacionales iraníes que se oponen al gobierno se consideran adversarios “internos”, dijeron funcionarios, incluso cuando residen en territorio soberano de otros países.

El Departamento del Tesoro de EEUU y su equivalente del Reino Unido impusieron sanciones financieras a Zindashti a principios de este año, diciendo que había realizado “asesinatos y secuestros bajo la dirección del MOIS en múltiples continentes.”

Incluso mientras aprovechaba el alcance internacional de Zindashti, Irán se ha diversificado.

Un hombre armado que apareció en la puerta de la periodista iraní-estadounidense Masih Alinejad en Brooklyn en julio de 2022 era miembro de una vasta organización criminal conocida como Ladrones en la Ley. La frase se refiere a un código de honor de estilo mafioso que los miembros juramentados están obligados a seguir.

El agresor, Khalid Mehdiyev, fue arrestado después de ser detenido por una infracción de tráfico cerca de la residencia de Alinejad. La policía encontró un AK-47, 66 balas y un pasamontañas en su vehículo, según una acusación estadounidense.

También se han presentado cargos contra otros dos presuntos miembros de Ladrones en la Ley acusados de haber dado órdenes a Mehdiyev. Uno estaba basado en Irán pero fue detenido en Uzbekistán y entregado a Estados Unidos en 2023, dijeron funcionarios. El otro también fue extraditado a principios de este año después de ser arrestado en la República Checa.

El intento de asesinato marcó al menos el tercer complot dirigido a Alinejad, una destacada defensora de los derechos de las mujeres en Irán. Uno se centró en un elaborado esquema para secuestrarla, escapar de Nueva York en barco y abordar un vuelo a Irán desde Venezuela, según los detalles revelados por el Departamento del Tesoro de EE. UU. cuando impuso sanciones a los operativos de seguridad en Irán.

Alinejad dijo que ha pasado tiempo en más de una docena de casas seguras y que el uso de criminales por parte de Irán ha profundizado su preocupación por su seguridad. “Hay mucha gente en Europa del Este y otros lugares y es muy fácil para ellos obtener una visa y venir aquí a hacer el trabajo,” dijo.

“Vamos por ti”

Irán ha utilizado ese modelo repetidamente contra Iran International, la estación satélite cuyos periodistas han sido objetivo de al menos cinco complots mortales. Lanzada en 2017, la red ha construido estudios relucientes en un parque empresarial en Londres y ha contratado a cientos de empleados, incluidos destacados locutores de BBC Persian y otras plataformas.

A pesar de los ingresos publicitarios insignificantes, la estación gasta generosamente en instalaciones y salarios, reportando pérdidas que suman 569 millones de dólares entre 2017 y 2022, el último año para el cual hay cifras disponibles. Los ejecutivos se negaron a proporcionar detalles sobre la financiación de la estación, excepto para reconocer que gran parte proviene de fuentes en Arabia Saudita, uno de los principales adversarios de Irán.

La audiencia ha aumentado, impulsada por la cobertura continua de las protestas internas. Durante los levantamientos de 2022 que siguieron a la muerte de Mahsa Amini, una mujer de 22 años golpeada por la policía por supuestas violaciones del código de vestimenta religiosa del país, la red transmitió la cobertura de la violenta represión interna, mostrando videos de las golpizas policiales y otros abusos enviados por activistas y ciudadanos comunes. A medida que las protestas crecían, el comandante del IRGC Hossein Salami emitió una amenaza velada contra la red. “Advertimos a quienes gestionan estos sistemas de difusión de noticias y de mentiras que buscan el caos en nuestro país para que detengan estos comportamientos,” dijo. “Ya nos han probado antes. Tengan cuidado porque vamos por ustedes.”

Un mes después, en noviembre de 2022, la estación emitió un comunicado de prensa diciendo que había recibido advertencias de amenazas de bomba y de muerte contra dos de sus gerentes senior. Siguieron otros complots, dirigidos a locutores en el aire como Fardad Farahzad y Sima Sabet.

En febrero de 2023, la policía arrestó a un presunto asociado de Ladrones en la Ley que había llegado a Londres en un vuelo desde Viena, se dirigió directamente a la sede de Iran International y comenzó a tomar videos de su seguridad perimetral. Ese mismo mes, el canal trasladó sus operaciones de producción a un estudio existente de Iran International en Washington, considerado más seguro debido a la distancia de Teherán y las capacidades de las agencias de inteligencia de EE. UU.

El sospechoso de Ladrones en la Ley, Magomed-Husejn Dovtaev, un nativo de Chechenia de 31 años, fue condenado en diciembre por realizar vigilancia para un acto de terrorismo y recibió una sentencia de prisión de tres años y medio.

Tres meses después, un trío de presuntos agresores llegó a Londres de la misma manera que Dovtaev, en vuelos desde países europeos que permiten fácil entrada a Gran Bretaña.

Zeraati se considera más bien un comentarista partidista que un periodista imparcial, y el tono editorial de su programa semanal “Última Palabra” puede haberlo convertido en un objetivo prioritario. Varias semanas antes del apuñalamiento, había transmitido una entrevista con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, quien utilizó la aparición para denunciar al IRGC como una organización terrorista “autoproclamada”. La agencia de noticias iraní Fars respondió aplicando la misma etiqueta a Iran International, llamándola un canal “terrorista” que había “ofrecido su antena al primer ministro, asesino de niños en Gaza”.

A pesar de los esfuerzos para proteger a Zeraati, el ataque expuso fallos de seguridad. La policía había retirado los dispositivos de monitoreo de su casa un año antes y, aunque Londres está saturada de cámaras de vigilancia policial, no se había instalado ninguna en la calle de Zeraati.

Alicia Kearns, miembro del Parlamento británico que presidía el Comité de Asuntos Exteriores en el momento del apuñalamiento, dijo en una entrevista que le preocupaba que la policía no hubiera detenido a los agresores antes de que pudieran huir del país. “Lamentablemente, va a haber un aumento en los estados hostiles que buscan silenciar a aquellos que hablan en su contra,” dijo. “El Reino Unido no puede ser un faro de libertad y democracia si no podemos detener a los estados hostiles que realizan actos de terrorismo en nuestro suelo.”

Zeraati ha continuado con su programa pero su vida ha cambiado. Después de estancias adicionales en casas seguras, él y su esposa decidieron este verano mudarse de Inglaterra. Ahora residen en Jerusalén, una ciudad donde creen que estarán más seguros, cerca de las historias regionales que cubre y donde la estación también tiene un estudio.

Ya no camina con una cojera notable, dijo, pero lleva cicatrices que “permanecerán de por vida.”

(*) The Washington Post

(*) Souad Mekhennet es corresponsal en la sección de seguridad nacional. Es la autora de “Me dijeron que viniera sola: Mi viaje detrás de las líneas de la yihad” y ha informado sobre terrorismo para el New York Times, el International Herald Tribune y NPR.