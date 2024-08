Con seis palabras, Michelle Obama transformó el debate sobre la raza en EEUU

Michelle Obama redefine su famoso lema en la convención demócrata de 2024. (EFE/EPA/CAROLINE BREHMAN)

En su discurso en la Convención Nacional Demócrata de 2016, Michelle Obama acuñó una de las frases definitorias de la era política: “Cuando ellos se rebajan, nosotros subimos”.

Subir no funcionó. Donald Trump ganó esa elección. Mientras que muchos de sus partidarios expresaron incomodidad con su enfoque político agresivo, muchos más lo abrazaron. Trump, a pesar de su pedigrí como multimillonario de Nueva York, avergonzaría, atacaría y despreciaría a las élites percibidas, y muchos estadounidenses lo amaron por ello.

Lección aprendida. En su discurso de la noche del martes en la convención demócrata de 2024, Obama no revocó explícitamente el mantra de “subimos”, pero dejó claro que un momento diferente requería un enfoque diferente. No es que la ex primera dama se rebajó, exactamente, pero fue implacable en su desdén y críticas al sucesor de su esposo.

En uno de los tramos más memorables de su discurso, equiparó a la candidata demócrata, la vicepresidenta Kamala Harris, con la mayoría de los estadounidenses que nunca disfrutaron de la riqueza y el privilegio de Trump, y la red de seguridad que los acompaña.

Harris “entiende que la mayoría de nosotros nunca podremos darnos el lujo de fracasar hacia adelante”, dijo Obama. “Nunca nos beneficiaremos de la acción afirmativa de la riqueza generacional. Si quebramos un negocio o fallamos en una crisis, no obtenemos una segunda, tercera o cuarta oportunidad. Si las cosas no salen como queremos, no tenemos el lujo de quejarnos o engañar a otros para avanzar. No.

“No podemos cambiar las reglas para ganar siempre”, continuó. “Si vemos una montaña frente a nosotros, no esperamos que haya una escalera mecánica esperando para llevarnos a la cima. Bajamos la cabeza. Nos ponemos a trabajar”.

El nombre de Trump no fue mencionado, pero no hacía falta. Esa línea sobre la escalera mecánica, un recordatorio del lanzamiento de la campaña de Trump en 2015, dejó claro el punto, si es que no lo estaba ya.

Pero hay seis palabras en ese tramo que van mucho más allá de Trump. Obama utilizó una frase que enmarca sucinta y elegantemente el debate continuo sobre la desigualdad en Estados Unidos y cómo podría abordarse: “la acción afirmativa de la riqueza generacional”.

Es concisa, centrada en dos conceptos familiares. El primero es “acción afirmativa”, el término utilizado para describir programas generalmente enfocados en asegurar que los estadounidenses no blancos tengan acceso a recursos e instituciones a los que de otra manera no tendrían acceso. Y el segundo es “riqueza generacional”, la transición de poder económico (y social) a través de familias y, a veces, comunidades.

La ex primera dama critica implacablemente a Trump sin mencionarlo directamente. (REUTERS/Brendan Mcdermid)

Estos son descriptores de elementos en la sociedad estadounidense que están en tensión. Si eres beneficiario de la riqueza generacional, no necesitas acción afirmativa para asegurarte el acceso. Si eres alguien que se beneficiaría de la acción afirmativa, generalmente no eres alguien con acceso a la riqueza generacional. Por supuesto, podrías serlo, lo cual es uno de los casos atípicos empleados para criticar los programas de acción afirmativa: a menudo se centran más en rasgos demográficos que en la clase económica.

El elemento clave en la frase de Obama, sin embargo, es su palabra más corta: “de”. No está contrastando acción afirmativa y riqueza generacional como conductos hacia el poder y el éxito, las está superponiendo. Está señalando que la riqueza generacional es una forma de acción afirmativa, aquí en la persona de Trump, pero ciertamente más allá.

¿Cómo? Porque la riqueza generacional presenta oportunidades a personas que de otra manera no tendrían acceso a ellas: admisiones por legado en universidades de la Ivy League, tutores y formación, vehículos y viviendas que hacen que los trabajos de nivel inicial o las pasantías sean más factibles. Estos son beneficios que derivan de la clase social y económica, una forma de acción afirmativa. Así es como se reencuadra un tema; presenta información familiar en un nuevo contexto.

La respuesta natural, por supuesto, es que un padre que respalda el éxito de su hijo es diferente a un programa gubernamental que incluye un esfuerzo para asegurar que los estadounidenses negros tengan igual acceso. Pero este es el punto de la palabra “generacional”. No estamos considerando simplemente a un padre rico y las ventajas que podría ofrecer. Nos enfocamos en los patrones de riqueza que pasan de padres a hijos una y otra vez. Y esos patrones, rastreados hacia atrás a través de sorprendentemente pocas décadas, nos llevan rápidamente a divisiones raciales.

No hay duda de que los estadounidenses negros y blancos no tenían igual acceso al éxito económico en los años 50 o 60. Tampoco lo tenían en décadas posteriores, gracias a la discriminación abierta en curso (como no poder alquilar un apartamento) y a los patrones discriminatorios integrados en los sistemas de préstamos y trabajos (como dificultar la obtención de una hipoteca en ciertos vecindarios). Casi todos los estadounidenses tienen un padre o abuelo que estaba vivo en la era de la discriminación explícita: eso es dos generaciones atrás. La riqueza generacional, entonces, casi necesariamente significa riqueza enraizada en una economía estadounidense donde existía discriminación explícita. También significa riqueza que aún disfruta del tipo de protecciones y ventajas sistémicas, incluidas algunas del gobierno, que son criticadas cuando se centran en abordar la desigualdad histórica.

Uno de los debates centrales sobre la raza en los últimos años se ha centrado en la existencia o alcance del racismo incrustado en los sistemas sociales y legales estadounidenses. El surgimiento del movimiento Black Lives Matter, centrado en el racismo sistémico en la aplicación de la ley, aumentó el número de estadounidenses blancos, específicamente, demócratas blancos, que indicaron que pensaban que la discriminación era una causa central de los ingresos más bajos y la peor vivienda que muchos estadounidenses negros experimentan.

"La acción afirmativa de la riqueza generacional" enmarca el debate sobre la desigualdad en EEUU. (REUTERS/Mike Segar)

La Encuesta Social General bienal, que refleja el amplio rechazo de los republicanos a la idea de racismo sistémico, encuentra que estos son mucho más propensos a indicar que los estadounidenses negros tienen peores posiciones económicas debido a la falta de motivación.

Los republicanos rechazan la idea de racismo sistémico, en parte, porque lo ven como una difamación injusta y antipatriótica de los Estados Unidos. En parte, también, porque la narrativa de Estados Unidos superando el racismo explícito durante el movimiento de derechos civiles sugiere que la lucha ha terminado. Muchos apuntan al esposo de Michelle Obama: ¿Cómo podría existir el racismo en una América que eligió a un hombre negro como presidente?

También es en parte porque el movimiento Black Lives Matter y las preguntas sobre el racismo en general están codificadas como cuestiones demócratas y, por lo tanto, están sujetas a una respuesta partidista. Black Lives Matter llevó a la derecha a abrazar el movimiento Blue Lives Matter. Las discusiones sobre el racismo sistémico fueron recibidas con muchos republicanos blancos viéndose a sí mismos como víctimas del racismo anti-blanco (en beneficio político de Trump). Los programas de acción afirmativa se convirtieron en un objetivo útil para demostrar ese tipo de sesgo anti-blanco.

Michelle Obama lo sabe. Su línea que superpone acción afirmativa y riqueza generacional no ofrecía “acción afirmativa” como un término peyorativo. En cambio, estaba contextualizando una forma diferente en la que las personas son impulsadas por circunstancias que no siempre están bajo su control. Era una defensa de los programas de acción afirmativa que señalaba cómo la riqueza construida en una economía explícitamente injusta era su propia forma de ventaja no merecida.

Estaba dirigida a Trump, sí. Pero es un reencuadre que reprograma la conversación sobre la raza y la ventaja de una manera sorprendente. En seis palabras que probablemente tendrán más poder de permanencia, si no más éxito, que “subimos”.

(c) 2024 , The Washington Post