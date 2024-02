Salieron a la venta una serie de raros documentos sobre el asesinato del presidente de Estados Unidos William McKinley

(Library of Congress)

Los médicos desvistieron al presidente herido de muerte y lo colocaron en la mesa de operaciones. Una de las balas del asesino había rebotado en un botón de la ropa del jefe del Ejecutivo. La otra estaba enterrada profundamente en su estómago.

Era el final de la tarde del 6 de septiembre de 1901. Mientras los médicos se preparaban para operar, uno de ellos utilizó un espejo de mano para reflejar la luz del sol en la herida porque no había suficiente luz en la espartana clínica.

Pero la operación fue inútil. La segunda bala nunca se recuperó. Y ocho días después, el 14 de septiembre, William McKinley, tiroteado por un anarquista durante una comparecencia en Buffalo, moría a los 58 años.

El jueves, más de un siglo después de que McKinley se convirtiera en el tercer presidente de Estados Unidos asesinado, salió a la venta una colección de documentos e informes originales de un médico que estuvo presente en su autopsia y ayudó a investigar la causa de su muerte.

Los documentos conservados por Herman G. Matzinger, un médico de Buffalo, están a la venta en la Colección Raab, un comerciante de documentos históricos de Ardmore, Pensilvania, a las afueras de Filadelfia.

Nathan Raab, presidente de la colección, dijo que el precio de 80.000 dólares “refleja [su] rareza e importancia histórica”.

Los informes de Matzinger ayudaron a disipar la teoría de la época de que McKinley había sido abatido con balas envenenadas, según Raab y antiguos relatos periodísticos. No se encontró veneno en un cartucho de bala recuperado ni en el arma homicida, dijo Matzinger.

El presidente murió después de que su herida se gangrenara, concluyeron sus médicos. La bala fatal había hecho dos agujeros en la pared de su estómago, rozó su riñón izquierdo y dañó su páncreas antes de alojarse, probablemente en los músculos de su espalda, dijeron.

McKinley, cuyo cuerpo reposaría más tarde en el Capitolio de Estados Unidos, fue tiroteado por Leon F. Czolgosz, un antiguo obrero descontento. Utilizó un revólver de calibre 32 que había escondido en un pañuelo mientras se acercaba al presidente en una fila de recepción.

Czolgosz, que admitió su culpabilidad, fue ejecutado en la silla eléctrica de la prisión estatal de Auburn, Nueva York, el 29 de octubre de 1901. El dinámico vicepresidente de McKinley, Theodore Roosevelt, se convirtió en presidente.

Matzinger era bacteriólogo del laboratorio patológico del estado de Nueva York. Sus documentos incluyen un cuaderno de notas que mantuvo mientras examinaba las muestras que él y otros recuperaron del cuerpo de McKinley antes de su muerte y durante la autopsia.

También hay un borrador mecanografiado y editado a mano del informe bacteriológico preliminar de Matzinger; su invitación con bordes negros al funeral en la casa donde McKinley murió y aún yacía el 15 de septiembre; y una copia original de un informe médico y quirúrgico oficial sobre su muerte.

Raab dijo en una entrevista reciente que no se conocía la existencia de este material. Lo descubrió un descendiente directo de Matzinger. “Nunca había salido de la familia”, explicó Raab. “Esta persona lo encontró en una proverbial caja de zapatos, que le legaron sus padres”. No quiso identificarla.

“No todos los días aparece algo... que provenga directamente del descendiente”, dijo, y añadió que un artefacto de “descendientes originales siempre es emocionante porque eres el primero en verlo fuera de la familia”.

Por lo general, los historiadores nunca lo han visto antes, dijo Raab. “Para mí, es algo muy importante”, declaró. “Cuando tienes algo que desempeñó un papel tan crucial en la historia, y consigues verlo desde un ángulo que nadie [había tenido] antes”, añadió.

Los asesinatos de McKinley y del presidente James Garfield en 1881 han quedado eclipsados por los de los presidentes Abraham Lincoln en 1865 y John F. Kennedy en 1963.

El lugar donde McKinley fue tiroteado está marcado por una sencilla placa colocada en una piedra en una franja de césped en un barrio residencial de Búfalo. La sala de conciertos que había allí en 1901 fue demolida hace décadas. También lo fue la casa donde murió.

Pero el asesinato de McKinley, un popular presidente republicano (considerado por los historiadores más bien de medio pelo) que lideró durante la Guerra Hispanoamericana y el final de la Edad Dorada, conmocionó al país.

Le dispararon en la Exposición Panamericana, una gran feria mundial celebrada en Buffalo de mayo a noviembre de 1901. Millones de personas asistieron al evento, que contaba con 350 acres de pabellones ornamentados y exposiciones. Uno de ellos era el Templo de la Música, donde McKinley fue fusilado.

Theodore Roosevelt pronunciaba su discurso inaugural en 1905. Tenía 42 años cuando asumió la presidencia tras el asesinato de William McKinley en 1901 (Associated Press)

McKinley fue el último presidente que participó en la Guerra Civil. Su aspecto era más bien severo, con ojos hundidos, cejas espesas y barbilla hendida. Pero se le consideraba un hombre decente y religioso, y estaba entregado a su esposa, Ida, que tenía problemas de salud.

Ayudó a traer prosperidad al país y prestigio a la presidencia, según los historiadores. Hubo una oleada de dolor nacional. Las columnas de los periódicos se cubrieron de negro. Se esparcieron flores a su paso. Se dice que el Papa lloró.

“El mundo llora la muerte de William McKinley”, escribió el Buffalo Review el día que el tren partió hacia Washington. “La nación inclina la cabeza ante su féretro”, añadieron.

McKinley y la primera dama habían llegado a la exposición el 4 de septiembre y se alojaron en la cercana casa de John G. Milburn, abogado de Buffalo y presidente de la exposición.

Al día siguiente, a mediodía, McKinley habló a una gran multitud desde una tribuna cerca de la Calzada Triunfal de la exposición, según el libro de la historiadora Margaret Leech, ganador del Premio Pulitzer, In the Days of McKinley.

Después recorrió el recinto, asistió a un almuerzo y a una recepción, y fue aclamado por todas partes por sus admiradores. “El paso de McKinley por la feria fue una prolongada ovación”, escribió Leech.

Tras cenar en casa de los Milburn, los McKinley regresaron a la exposición para asistir a un deslumbrante espectáculo de luces y fuegos artificiales, y ver un retrato iluminado del presidente en el que se leía: “Bienvenido a McKinley, Jefe de Nuestra Nación”.

Al día siguiente, la pareja visitó las cataratas del Niágara y luego regresó a la exposición. Ida McKinley volvió a la casa Milburn. El presidente se preparó para una recepción pública por la tarde en el Templo de la Música.

Había cierta preocupación por la seguridad, ya que McKinley estrecharía la mano de cientos de personas, escribió Leech. Pero la colocación de los agentes de seguridad que lo protegían era deficiente, y el presidente quedaba expuesto a un ataque repentino.

Entre los que hacían cola para verle aquella tarde estaba Czolgosz, un problemático joven de 28 años natural de Detroit que había nacido en la pobreza, detestaba al gobierno de Estados Unidos y había decidido derrocar a su líder en beneficio del pueblo trabajador.

Cuando el presidente le tendió la mano, Czolgosz levantó su revólver y disparó dos veces. El hombre fue abordado. McKinley se desplomó en una silla. Fue trasladado rápidamente en ambulancia a la clínica de la exposición, donde se llamó a los médicos y se llevó a cabo la operación.

Los cirujanos administraron éter a McKinley y le abrieron. Palparon sin éxito en busca de la bala, le cosieron los dos agujeros del estómago y observaron los demás daños. La operación duró menos de dos horas, y McKinley fue llevado de vuelta a la casa Milburn para recuperarse.

Durante varios días pareció mejorar. El vicepresidente Roosevelt y otros funcionarios que habían acudido a Buffalo se marcharon, mientras los médicos se pronunciaban con optimismo.

Menos de 48 horas antes de morir, el presidente parecía estar en su mejor momento. “McKinley fuera de peligro”, informaba el Buffalo Evening News en un titular de primera página el 12 de septiembre.

“Apenas existen dudas sobre su completa y pronta recuperación”, informaba el Buffalo Evening Times el mismo día, basándose en los boletines médicos.

Pero después del mediodía del día 12, el pulso de McKinley empezó a debilitarse repentinamente. Al día siguiente, se debilitó aún más. Los médicos le pusieron oxígeno y le inyectaron adrenalina, nitroglicerina, morfina y brandy.

Poco después de las 5 de la tarde, sus médicos emitieron un boletín calificando el estado del presidente de “grave”. Entonces, se despertó ligeramente y dijo a sus médicos: “Es inútil, caballeros. Creo que deberíamos rezar”.

A las 19:40, McKinley estaba “casi sin pulso”, según un informe oficial. A las 22:00 horas, se le retiró el oxígeno. El presidente murió a las 2:15 de la madrugada del 14 de septiembre.

La autopsia se realizó ese mismo día. Después, una declaración de Matzinger y el resto de los médicos decía: “La muerte era inevitable por cualquier tratamiento quirúrgico o médico, y fue el resultado directo de la herida de bala”.

(*) The Washington Post

(*) Michael E. Ruane es un reportero de información general que también cubre las instituciones de Washington y temas históricos. Ha sido reportero de información general en el Philadelphia Bulletin, redactor de artículos sobre asuntos urbanos y estatales en el Philadelphia Inquirer y corresponsal en el Pentágono de los periódicos Knight Ridder.